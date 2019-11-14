香港動蕩之際阿里巴巴再次赴港上市

圖片版權 Getty Images Image caption 阿里巴巴2014年在紐約上市，規模達250億美元，創下歷史記錄

香港社會動蕩加劇之際，中國線上零售巨頭阿里巴巴周三（11月13日）在香港證券交易所提交初步招股文件，啟動在香港上市的計劃。

對於阿里巴巴而言，本次計劃發行5億股普通股新股，並在港交所主板上市，最多可能籌得134億美元。

此前阿里巴巴在美國紐交所上市，在香港上市完成後，其股份將能夠與紐交所上市的存托股相互轉換。投資者可以在紐約和香港兩地交易。由於中美之間的時區差異，阿里巴巴的股票可以在紐交所閉市後繼續在港交所交易，增強其股票的流動性。

對於港交所而言，阿里巴巴的上市將提振低迷的市場。如果成功上市，這將是香港九年來最大規模的股票集資。

2017年港交所的IPO集資額為1300億元，僅排全球第四，經過2018年「同股不同權」的改革後，港交所IPO集資額一躍成為全球第一。截至今年10月中旬，港交所IPO共集資約1443億元，暫時落後於紐約交易所及納斯達克交易所，阿里巴巴的到來將幫助香港鞏固其全球新股集資額前列的地位。

招股書公布後，阿里巴巴將開始為期一周的路演，定價將在11月20日或該日期前後進行。

圖片版權 AFP Image caption 香港多家店鋪受示威影響要間歇性停業。

香港形勢

阿里巴巴赴港上市之際，香港的因抗議活動引發的社會動蕩已經持續五個月。

社會動蕩與中美貿易戰等因素使香港經濟陷入衰退，香港政府統計處10月31日公布第三季本地生產總值預先估計數字，較去年同期下跌2.9%，是2009年全球金融危機以來首次錄得季度按年跌幅。但動蕩在本周又有升級的趨勢。

香港股市恆生指數周三盤中一度挫600點或2.2%，至近一個月低位，終場收跌1.8%，在亞太區主要股市之中表現最差。

今年八月，因為香港的抗議活動，阿里巴巴推遲了原本定當月進行的IPO。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬雲2007年曾攜阿里巴巴旗下的B2B業務在香港掛牌，但最終退市收場

阿里巴巴的「三次赴港」

2007年，阿里巴巴首次上市即選擇香港，彼時為阿里巴巴的B2B業務。2012年在港股退市後，謀求作為電商集團進行整體上市。

香港依然是首選地。但阿里巴巴採取「合伙人制度」，使持股比例不到10%的馬雲和管理團隊可以保持對阿里巴巴的控制權。這模式造成阿里股份的「同股不同權」，與香港堅持的「同股同權」上市規則相牴觸。

為了使香港聯交所修改上市規則，阿里巴巴與港交所展開大論戰。阿里方面認為，香港資本市場應該適時而變，否則會被急速變化的世界拋下。

港交所總裁李小加當時則認為要堅持香港法治社會原則，保護中小股民利益，不會為短期利益，而犧牲長遠利益。

最終，阿里巴巴只能舍港取美，赴紐交所上市，成為該所史上最大的IPO。

錯過阿里巴巴的港交所其後將不少科技公司拒之門外，IPO集資額也從2015年全球第一，跌至2017年全球第四。

這刺激港交所於2018年4月啟動20多年來最大一次上市機制改革，正式放開「同股同權」的股權設置限制，隨後包括小米在內的多家中國內地互聯網企業紛紛赴港上市。