台灣選舉：宋楚瑜六度參選如何衝擊國民黨選情

圖片版權 Reuters Image caption 宋楚瑜（資料照片）

親民黨主席宋楚瑜本周宣佈參選2020年台灣總統，在台灣政壇掀起不小漣漪。

此次參選是宋楚瑜第六度參與選戰。外界分析，宋楚瑜此次參選焦點之一在於宋楚瑜如何在國民黨以及民進黨之外與郭台銘合作，影響政局。另外，出身國民黨威權體制的宋楚瑜，此次稱自己是台灣從威權轉型至民主的「奉獻者」也為眾人議論。

郭台銘、宋楚瑜和韓國瑜

宋楚瑜自2000年參選總統之後，20年來他都沒有缺席台灣總統大選。此次是他第5度競逐總統大位， 2004年他曾與連戰搭檔參選副總統。宋楚瑜被台灣網民戲稱為「年年有瑜」。

但是，宋楚瑜在參選宣言中比喻自己是金庸小說中武術最高的隱士「獨孤求敗」，表明此次參選不在於求勝，但希望夠帶動民心及社會改變。

台灣《新新聞雜誌》前總編輯，政論家黃創夏告訴BBC中文說，宋楚瑜的參選對韓國瑜的影響很大，將瓜分掉韓國瑜的選票，讓後者選情雪上加霜。黃創夏以「以瑜換瑜」分析宋楚瑜的參選讓許多本來不願支持韓國瑜的的選民，以及郭台銘的支持者，會因為宋楚瑜的加入戰局找到出口。

黃創夏說，因為宋楚瑜出身國民黨核心，曾經是台灣已故總統蔣經國的英文秘書，藍色（指國民黨）「血統純正」，本來就能拿到國民黨票源。加上郭台銘手上有的經濟資源挹注，以及後者在淺藍以及台商選民的吸引力，估計宋楚瑜能將瓜分一些韓國瑜的選票。

「雖然宋楚瑜進過中南海，也跟韓國瑜一樣進過中聯辦，但因為宋楚瑜贏得總統的機率不高，台灣人比較不會在兩岸立場上那麼強力質疑他。」黃創夏補充。

圖片版權 Pool Image caption 2005年，宋楚瑜（左）拜訪時任中共中央總書記胡錦濤（資料照片）。

延續親民黨政治生命？

根據台灣《中央廣播電台》（央廣）分析，宋楚瑜的參選志不在總統大位，而是借著選舉浪潮，讓親民黨於立法院選舉贏得關鍵的少數席次，延續親民黨政治生命。

黃創夏同意宋楚瑜志在擴張親民黨在立法院之席次。他說，順利的話，在郭台銘的幫助之下親民黨有可能成為立法院重要的第三勢力，並同時能挫折蔡英文亟欲在總統大選中獲勝以及在立法院拿下過半席次從而「完全執政」的意圖。

圖片版權 CNA Image caption 2017年11月，亞太經合會議（APEC）經濟領袖閉門會議在越南峴港舉行。台灣APEC領袖代表宋楚瑜（前右）與美國總統特朗普（後左）握手致意。

反對「台獨」的宋楚瑜

宋楚瑜曾於2005年率團訪問中國。他在2016年的參選記者會上曾自稱2015年與胡錦濤碰面後的「宋胡會」是真正開啟兩岸之間「政治交往無罪化」的前提 。

不過，蔡英文執政後，蔡英文政府兩度邀請宋楚瑜出任「亞太經濟合作會議」（APEC）領袖代表，並擔任總統府資政。因此，黃創夏告訴BBC中文，與中國政商關係良好的郭台銘因此對於與宋楚瑜合作一開始有所顧忌，但在之後的政情變化讓兩人開始合作。

但是，宋楚瑜在今年也逐漸披露自己反對「台獨」的立場。

在今年4月底接受《新華社》專訪時，宋楚瑜表示支持「九二共識」、反對「台獨」，並稱兩岸同屬一個中國，「大陸是中國的一部分，台灣也是中國的一部分」。他也對習近平公開倡議兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，開展民主協商表示「非常贊同」。宋楚瑜還肯定習近平提出的探索「兩制」台灣方案，並說「表明大陸重視台灣鄉親的意見，只要坐下來談，沒有什麼不可以解決的問題。」

宋楚瑜的表態，引起台灣政壇騷動。台灣總統蔡英文表示，希望宋楚瑜對社會說清楚，如果他對「一國兩制」抱肯定態度，會請他辭任總統府資政，並不再邀請他代表台灣參與APEC領袖高峰會。

5月2日，宋楚瑜召開記者會澄清，訪問大陸期間，沒有在專訪中講過「一國兩制」。宋楚瑜並宣佈退回台灣總統府資政聘書。

台灣「戒嚴」時期的角色爭議

宋楚瑜1942年出生湖南的國民黨高階軍官家庭，1949年舉家與國民黨政府遷台。在台灣「戒嚴」時期，宋楚瑜一直是國民黨重點栽培的政治人物。30多歲從美國留學返台後，開始擔任前總統蔣經國的秘書及新聞局長，以及國民黨內負責政治宣傳的文工會主任，審查台灣影視以及文化出版品的言論內容。

蔣經國去世之後，宋楚瑜繼續被國民黨本土派的前總統李登輝重用，1994年以近500萬票當選「台灣省省長」，一時成為台灣最受歡迎的政治人物之一，並以精明的政治手腕被媒體稱為「大內高手」。

圖片版權 LOCPG HK Image caption 韓國瑜（左）拜會香港中聯辦主任王志民引發爭議。

宋楚瑜此次參選，卻自稱「身為一位從事政治四十多年的政治老兵，我敢自豪地說，我曾全程參與、並奉獻心力促使台灣由威權體制轉型成開放民主，解除戒嚴，開放黨禁，解除報禁，修改刑法100條、讓台灣人不再因為政治理念不同而被判為政治犯。」

不過，前台灣《中央日報》副社長鄭佩芬之前在媒體說，當年宋楚瑜擔任新聞局長時期，幾乎在各大媒體都有他的布樁（親信），是戒嚴時期在媒體界的風雲人物，影響力十分之大。

台灣本土派人士便批評宋楚瑜在1979年開始出任新聞局長幾年間，曾經明文禁止管制閩南語電視節目的播出，被許多論者批評為箝制母語。根據台灣政治大學傳播學者馮建三的研究，1979年至1984年間，計有47種黨外雜誌或雜誌社被迫關閉或禁止出版。

台灣文化評論者管仁健則批評：「台語在宋楚瑜的打壓下，雖被歧視、打壓、醜化與摧殘，但也引起了基層民眾的反感與同情。尤其在美麗島事件後，受刑人家屬與辯護律師在競選場合，只要是用台語演講，無論內容是說什麼，都能得到掌聲與選票，讓國民黨更加厭惡。」

圖片版權 Renjian Guan

圖片版權 Transitional Justice Commission Taiwan Image caption 當年台灣政府跟監調查民眾的報告。

黃創夏告訴BBC中文，宋楚瑜雖然現在自稱是台灣民主化的奉獻者，但是他認為當年在黨國體制下宋楚瑜的「所作所為」讓台灣民眾反而確認民主及言論的必要性，因此推動了台灣民主浪潮。

外界分析，此次選舉雖然宋楚瑜找來本土陣營出身的知名媒體人擔任發言人，但他過往黨國體制下的角色，在追求轉型正義的台灣社會氛圍中，很難不被檢視。