中國圖謀取代美國霸權或重蹈勃列日涅夫的覆轍

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統福特和蘇聯領導人勃列日涅夫（右）1975年在赫爾辛基舉行峰會。在勃列日涅夫後期，龐大的軍費開支和計劃經濟低效已經令蘇聯經濟進入停滯期，但那個時期被許多俄羅斯人看作是經濟繁榮，人民生活水平空前提高的時候。

蘇聯領導人勃列日涅夫上台後結束了赫魯曉夫開始的改革和有自由化色彩的承諾，加強了國家集中控制。在勃列日涅夫時期，蘇聯軍力空前增強，核武器的數量超過美國。

在勃列日涅夫後期，龐大的軍費開支和計劃經濟低效已經令蘇聯經濟進入停滯期，但那個時期被許多俄羅斯人看作是經濟繁榮，人民生活水平空前提高的時候。勃列日涅夫去世時，蘇聯人均GDP達到3710美元，達到美國同期的1/3。

中外評論都有把習近平時期同蘇聯勃列日涅夫時期相比較，認為習近平加強國家控制，強調增加軍力會令中國經濟窒息，走勃列日涅夫的老路。

周二（11月12日）《金融時報》的首席經濟評論員馬丁·沃爾夫評論說，美國可能無法阻擋中國經濟崛起，只有中國自己失誤才能阻擋這個進程。習近平治下中國有可能走上勃列日涅夫的老路。

中國要取代美國霸權？

美國哈得遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞(Michael Pillsbury)出書強調中國威脅，主張美國全面對抗中國。美國總統特朗普稱他為"中國問題的主要權威"。

圖片版權 Reuters Image caption 被特朗普稱為"中國問題的主要權威"的白瑞邦說，美國被中國共產黨領導人迷惑而無所作為，與此同時中國企圖在2049年前取代美國的霸權。

白邦瑞的著作《百年馬拉松：中國取代美國稱霸全球的秘密戰略》在2015年出版後成為國際暢銷書。他在書中的主要觀點是，美國被中國共產黨領導人迷惑而無所作為，與此同時中國企圖在2049年前取代美國的霸權。中國甚至以合作為掩護盜竊美國的科技專利和軍事機密，加速美國的衰落。

不過《百年馬拉松》一書也受到許多中國問題專家的詬病，說那本書的註腳和論據存在漏洞。儘管如此，美國大媒體將其稱為特朗普在中國問題上的最高級智囊，他力張美國要制定戰略防止美國失去世界領導地位的主張受到華盛頓的重視。他不僅在警示美國，而且號召美國對抗中國。

美國副總統彭斯去年10月在哈德遜研究所發表強硬講話中引用《百年馬拉松》，譴責北京在軍事，經濟，人權一系列領域的違規和濫權行為，主張美國需要採取果斷行動對付中國。

美國對中國的失誤

馬丁·沃爾夫承認白邦瑞有一點說對了，那就是中國崛起是當代影響巨大的政治事件。但是他對其政策建議有所保留。對於美國應如何應對中國崛起，馬丁·沃爾夫認為制定正確的對策的難度很大，而且他認為美國正在走上錯誤的道路。

他認為對付中國，美國及其盟友需要在不同的領域採取對抗，競爭和合作的不同方式。美國的軍力可以靠自己，但是經濟或人權政策則不能單靠自己，而要借助盟國的力量。

馬丁·沃爾夫之前評論說，美國過度迷信對外干涉，特別是軍事干涉。在他看來，美國有三大寶貴資源，法制下的民主，自由市場經濟，經濟強大的盟國，這是美國贏得尊敬，具有活力和力量的源泉所在。

但他認為美國似乎正在毀掉自己的寶貴資源，特朗普對自由民主顯示出無知，美國經濟正逐漸變成食利資本主義。對盟友來說，美國變得越來越不可靠，甚至充滿敵意。馬丁·沃爾夫認為這是美國最大的失誤

Image caption 馬丁·沃爾夫認為習近平重新確立黨的紀律，加強國家在經濟生活中的作用可能給中國帶來類似勃日烈涅夫時期的政治僵化和經濟停滯。

馬丁·沃爾夫之前評論說，即使中國崛起，美國及其盟國的經濟和軍事力量仍然保持主導性影響。全球貿易創造了世界前所未有的繁榮。由此而來的西方的經濟和政治成功才是導致蘇聯共產主義終結的原因。

走勃列日涅夫老路？

白邦瑞說中國有在2049年稱霸世界的野心。馬丁·沃爾夫認為雖然有這種可能，但可能不等於必然。他認為人口眾寡是決定經濟規模的因素，中國人口多於美國，就像美國人口多於德國。沒有人能夠想像德國經濟規模能和美國不相上下，既然如此，為什麼要相信美國經濟規模匹敵中國的狀況會無限期保持下去呢？

不過美國人均經濟產出會長期高於中國則十分可能。2018年中國人均GDP只相當於美國的15%，接近土耳其的水平，世界排名第72。馬丁·沃爾夫說，一旦中國的人均GDP達到西班牙的水平，中國的經濟體量就會是美國的兩倍，按購買力計算甚至將近美國的3倍。

中國是很大而且有能力的國家，成為世界最大經濟體是可能的，而且馬丁·沃爾夫認為，除非中國自己做出嚴重失誤，否則美國通過阻擋中國進口和停止技術轉讓都無法阻擋這個趨勢。

在《金融時報》評論員看來，能阻止中國經濟趕超美國的一個可能是習近平扮演當初蘇聯領導人勃日烈涅夫那樣的角色。蘇聯領導人勃列日涅夫在1964-1982年執政期間遏制了蘇聯的經濟和政治改革思想，強調共產主義正統和黨的紀律，為蘇聯帶來災難性影響。

馬丁·沃爾夫認為習近平重新確立黨的紀律，加強國家在經濟生活中的作用可能給中國帶來類似的影響。當然這也是一種可能，沒有必然性。中國的市場經濟充滿活力，官僚有擔當，可能會避免勃列日涅夫的政策後果。