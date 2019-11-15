香港示威：抗議者的武器與策略

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因修訂《逃犯條例》引發的香港示威活動本周有所升級，抗議者和警方周二（11月12日）在香港中文大學等地發生大規模衝突，隨後多所大學宣佈停課或學期提早結束。

留守中大的示威者周五（15日）早上見傳媒稱，堅守爭取五大訴求，並要求政府承諾不會取消或推遲下周的區議會選舉。

示威者們研發了一批對抗警察的「武器」，並且採取了堵路等措施阻塞交通、要求政府回應訴求。有網民將其比喻為即時戰略遊戲中的攻擊手段，認為學生的技術已經「進化」，進入「帝王時代」（遊戲的術語）。但示威者的一些手法也引發爭議和批評。

在香港中文大學，為了應對警察的催淚彈和胡椒噴霧，示威者凖備並測試了「火箭」。

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弓箭、盾牌已成為示威者與警察對峙時常用的「武器」。

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他們還測試簡易的彈弓。

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示威者還製作「莫洛托夫雞尾酒」，也就是汽油彈。

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在位於紅磡的香港理工大學，示威者砌牆堵路。

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理工大學外，示威者也用磚頭阻塞交通。身穿黑衣黑褲的抗議者在路上和衣而睡。

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物資站也設立了，提供食物、文具以及日常用品。

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在繁華的商業區旺角，示威者用竹枝搭建路障。

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香港中文大學的抗議者在橫跨吐露港高速公路上搭建了一個臨時觀察點，密切觀察警方動向。

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他們接管了一輛校巴，校巴上塗滿了標語。香港有線新聞報道稱，駕駛校巴的並非本校教職員或學生，但這名司機稱自己有牌照。

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