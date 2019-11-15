習近平二度對香港表態，措辭變化傳遞了什麼

圖片版權 Getty Images

11月14日，中國國家主席習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人會晤時，就香港局勢表明立場。他說，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。

這是香港抗議運動持續5個月以來，習近平再度公開就香港局勢表態。首次是在11月4日，習近平在上海出席第二屆中國國際進口博覽會期間，會見香港特首林鄭月娥並表態支持特區政府。

對比兩次表態，習近平對「止暴制亂、恢復秩序」的措辭，從「最重要的任務」變成了「最緊迫的任務」。

分析認為，習近平本次表態是進一步明確態度，表明中央政府不會對香港放手不管，並試圖警示國際社會，會以強硬手段控制局面。

圖片版權 Getty Images

習近平說了什麼？

習近平這次的表態提出三個「嚴重」、三個「堅定支持」和三個「決心堅定不移」。

習近平指出，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

他還說，中央政府將繼續堅定支持行政長官帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

對於如何應對局勢，習近平說，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

習近平強調，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」

圖片版權 Getty Images

鎮壓態度有何轉變

在海外的獨立學者胡平對BBC中文說，習近平的措辭變化表明，中央政府對如何處理香港局勢的手段「更加明確」，姿態「更加強硬」。他認為，中央政府將在「短期內以更嚴厲的措施」控制局面。

本周，有香港市民發起罷課、罷工、罷市行動，有示威者試圖在馬路上放置磚頭等物品，阻礙交通。大規模衝突延伸至大學校園，隨後全港學校停課。另有示威者在沙田裁判法院縱火外縱火。

不過，胡平認為，目前來看，中央政府還是會盡力借助香港本地警隊的力量處理街頭暴力。

5個月抗議運動以來，已有多名示威者在衝突中受傷。11月11日，一名警員向示威者開實彈槍，造成一人情況危殆。但胡平說，中央認為，香港警隊還沒有把鎮壓功能發揮到最大限度，比如並未對凖人的身體致命位置開槍。

他引用中央政法委近期在其微信公眾號上發表的評論，「此時不開槍，要槍何用？」

對於是否將出動解放軍處理亂局，胡平認為暫時不會。他說，考慮到本月香港將舉行區議會選舉，如果採取特別殘暴的鎮壓手法，將導致民眾將票投給民主派候選人。

「儘管區議會選舉的政治層級較低、重要性不高，但仍會令當局被動」，胡平說。

圖片版權 Getty Images

如何針對國際社會

中國官方媒體《環球時報》英文版引述南開大學法學院副教授李曉兵稱，習近平此次在金磚國家會晤時表態，是為了告知其他國家，香港事務是有關中國主權的核心考慮，希望獲得其他國家的理解和支持。

李曉兵說，「習近平的講話明顯是針對國際社會，以獲得其他國家的理解，並向那些煽動緊張形勢的外部勢力示以警告。」

他還說，中央政府將對香港局勢採取堅定態度和實際措施。「不論外部勢力有何政治企圖，不論他們想在香港造成怎樣的混亂，這些勢力終將滅亡。」

幾乎與習近平表態同時間，美國國會聯邦參議院罕見地啟動了「熱線」（hotline）機制，預計將加速通過《香港人權及民主法案》。該法案賦予美國制裁打壓香港基本自由和人權等行為的法律基礎。

胡平認為，中共尚在「通過港府在勇武派面前投鼠忌器」。其背後是權衡利弊，希望制衡美國通過《香港人權及民主法案》的進程。

不過，他說，此次習近平強勢表態也是為了警示美國，即使通過法案，其制衡中國的「實際效果有限」。

「如果混亂的情況到了不可忍受的程度，當局可能不顧失去香港獨立關稅地位的風險，依然採取鎮壓行動。」