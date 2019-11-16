特朗普彈劾案推進、習近平首次公開對港態度和本周更多好故事

2019年11月第三周，持續了5個多月的香港抗議，至今仍然沒有平息的跡象，中國國家主席習近平首次公開就香港局勢表態，外界分析中央政府會以強硬手段控制局面；中美貿易協議遲遲未有進展，美國眾議院對總統特朗普的彈劾調查繼續推進；在台灣，宋楚瑜六度參選總統，掀起台灣政壇漣漪。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 習近平首次公開對香港表態，措辭變化傳遞了什麼

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香港抗議運動持續5個月以來，中國國家主席習近平首次公開對香港表態。11月14日，習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人會晤時，就香港局勢表明立場說，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。

分析認為，習近平本次表態是進一步明確態度，表明中央政府不會對香港放手不管，並試圖警示國際社會，會以強硬手段控制局面。

在香港，從上周末開始，香港科技大學學生周梓樂死亡事件使原本有所平靜的抗議變得更加激烈和暴力。至周五（15日）夜間，暴力抗議行動仍然在香港多個地區持續。

5個多月的抗議和暴力對抗，對香港的政治、經濟和社會已經造成重大影響，香港政府統計處數據顯示，香港經濟十年來首次出現衰退。

2. 中美貿易第一階段協議，為何遲遲未有進展

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外界高度矚目的美中貿易第一階段協議遲遲未有公開進展，美國總統特朗普12日表示兩國「接近」 達成首期協議，但未透露關於協議的任何細節。專家分析，協議公開信息缺失，顯示雙方仍在就條款拉鋸，雖然協議「接近」達成，但談判的最後一里路也許十分艱難。

特朗普12日表示：「這可能很快發生，不過我們只會接受一個對美國、我們工人以及偉大公司有好處的協議，因為我們受了很大打擊，很多年來都存有貿易逆差。」

3. 特朗普彈劾調查：六個你要知道的最新進展

圖片版權 Getty Images Image caption 前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）在聽證會上作證

兩場針對美國總統特朗普的彈劾調查公開聽證會於本周三（11月13日）和周五先後舉行，在全美直播的國會聽證會猶如政治「超級碗」。前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）作證時，特朗普實時發表推文，兩人展開隔空辯論。

先後有兩名匿名舉報人指，特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，特朗普要求烏克蘭調查美國2020年總統大選競爭對手拜登（Joe Biden），讓外國干預美國大選。

4. 台灣選舉：宋楚瑜六度參選如何衝擊國民黨選情

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親民黨主席宋楚瑜本周宣佈參選2020年台灣總統，外界關注宋楚瑜如何在國民黨以及民進黨之外與郭台銘合作，影響政局。宋楚瑜出身國民黨威權體制，這次參選稱自己是台灣從威權轉型至民主的「奉獻者」也為眾人議論。

本周稍早時候，國民黨總統參選人韓國瑜公布其副手人選是65歲的台灣前行政院長張善政，被外界形容為「不意外」、「安全卻沒有驚喜」的人選。未來張善政預計將代替韓國瑜訪問美國，闡述國民黨的中美台政策。

5. 中國北京驚現「黑死病」：鼠疫還是奪命瘟神嗎？

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鼠疫、黑死病本周成為中國社交媒體廣泛流傳的熱詞。11月12日，北京確認有兩人被診斷患有鼠疫。

消息傳出，引發大批民眾對這種既遙遠、又恐怖的高傳染致命性疾病的關注。中國官方已經提醒民眾採取預防措施保護自身健康。