香港「反送中」抗議：藍綠說法如何影響台灣總統大選走向

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 台灣總統參選人韓國瑜在14日召開外媒記者會，對香港問題明確表示「反港獨、雙普選」。

2020台灣總統大選舉行僅餘50多天，而香港因為《逃犯條例》修訂所引發的「反送中」抗議，從6月9日起也已超過5個月。而對比蔡英文與韓國瑜兩邊說法，這幾個月以來也都略有不同。事實上，蔡英文與韓國瑜針對香港「反送中」抗議的態度與說詞轉變，也牽引大選走向。

代表中國國民黨參選台灣總統的韓國瑜，更在14日的外媒記者會上，以罕見強烈詞語呼籲北京當局要讓香港實施全民直選，引起台灣各界討論。

韓國瑜表態撐普選

韓國瑜在記者會上明確表示六個字：「反港獨、雙普選」，並稱「反港獨，北京政府放心、雙普選，香港市民放心」。他甚至呼籲北京，稱民主自由不是洪水猛獸、民主自由是普世價值，要求北京與香港政府立刻開始聆聽並承諾香港人民民主自由權利。

對於韓國瑜的說法，台灣總統蔡英文在15日接受訪問時認為「他終於講出台灣具有代表性的政治人物應該講的話」，並呼籲政治人物一同關注香港局勢。

近來蔡英文持續地在社交網路上呼籲國際社會正視香港人的處境，並「沉痛呼籲港府懸崖勒馬」，不該用暴力來回應人民的心聲，用香港年輕人的鮮血來妝點北京當局的顏面等較嚴厲的批評。而對比蔡英文與韓國瑜兩邊說法，這幾個月以來，也都略有不同。

圖片版權 Reuters Image caption 香港「反送中」抗議爆發至今5個月，台灣總統選舉民調也出現變化。

蔡先熱後低調

「台灣政府在香港政府修例前就知道事情的嚴重性」，台灣南華大學國際事務與企業學系副教授孫國祥指出，當初香港在研擬《逃犯條例》修訂時，台灣政府曾透過不少管道跟香港政府磋商，表示修例茲事體大，不可貿然修例，陳同佳案可透過其他方式港台合作，但香港政府仍置之不理。

香港在6月9日爆發第一次抗議前，就有不少小規模的靜態抗議與記者會。對於台灣政府來說，最憂慮的是香港《逃犯條例》修訂有矮化台灣主權，將台灣納入「一個中國」框架的危險，還有台灣人往後在香港司法安全會受威脅等。當香港逾百萬人上街抗議時，蔡英文政府即第一時間表達嚴重抗議。

6月12日抗議衝突開始變大，香港警方開始發射布袋彈後，蔡英文當時在臉書發文表示「極度震驚」，並表示中共當局宣稱「一國兩制」在香港極度成功的說法是「極大諷刺」。文末甚至稱香港在「一國兩制」陷阱下不斷倒退，呼籲台灣人民要堅守民主自由。

然而之後，「反送中」事態不斷擴大。但在8、9兩月期間，蔡英文的語調卻相對保守些，並對香港「反送中」抗議表示「支持、關心、但不介入」的立場，與最初的激動略有不同。

孫國祥表示，蔡英文政府在當時語調轉趨保守，主要原因也是在於有其他國家希望蔡政府先別過度在「『一國兩制』失敗」上攻擊。但他也表示，香港「反送中」抗議確實成為蔡英文政府一種無形的政治資產，當時率先回應，讓後來6月時蔡韓兩人拉緊的民調開始擴大差距，蔡英文也被形容因為「反送中」事件「撿到槍」。

圖片版權 AFP Image caption 11月16日，有香港市民在街頭清除抗議人士擺放的障礙物。

韓先冷後回防

相比之下，在香港爆發「反送中」抗議時，韓國瑜表示「不知道、不了解」，後來則稱「動亂持續下去，是香港損失」。他在當選高雄市長後，也赴香港中聯辦與主任王志民見面，展現較親中態度。但在14日，韓國瑜卻對香港抗議堅定地表態：「反港獨、雙普選」，他的說法引起討論。

「我覺得這是相對聰明的、防止繼續扣分的說法」，台灣「兩岸政策協會」理事長譚耀南跟BBC中文解釋，香港的「反送中」抗議，確實讓台灣人看到「一國兩制」的現實面，加上一些較親中舉動，成為他民調這幾個月下滑的因素之一。因此韓國瑜陣營在剩下的50幾天中，決定將說法修正更中間。

而台灣師範大學政治所教授范世平則表示：「這是較亡羊補牢的說法，對選舉的影響恐怕不會太大」。他並稱雖然韓國瑜修正些說法，但是選民對當初政治人物的第一時間說法最在意，不會改變太多的既定印象。

台灣除了明年的總統直選，還有立法委員的直選。選民不只可投該地區的委員外，還可投「政黨票」，依據總數比例來分配「不分區」的名額，所有政黨皆可提出自己的不分區名單。然而，國民黨這次的不分區名單，參雜數位與中共當局較親密的政治人物，一度引發爭議，而提出名單的日子，正好與韓國瑜這次說法相當接近。

譚耀南分析，國民黨的不分區名單在出來後，幾位過於親中共人士的確讓選民感到不安。影響到總統選舉是一回事，但如果間接影響到立委的選戰，將會有重大損失。因此，當務之急是要找個中間派的說法在香港衝突中表態，不要因為衝突擴大與不分區名單讓選票流失。

圖片版權 EPA Image caption 韓國瑜認為，不論北京或是香港政府，都應該傾聽香港人民心聲。

出發點的不同

從「反送中」抗議爆發至今，原先民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜的民調已經有較大的變化，包括台灣民調機構「品觀點」於14日公布的民調中，蔡英文以41.2%領先韓國瑜的25.1%，差距來到16.1%。對於民調，韓國瑜在外媒記者會上稱「從不在意，我看到都是笑笑的，選民的熱才是真的，民調是冰冷的」。

譚耀南近一步分析，韓國瑜的說詞雖然較過去為堅定，但說法本身跟蔡英文的出發點還是不同。

他舉例，蔡英文對於香港警察被指濫用暴力、以及抗議港府淪為北京當局使喚、稱港警衝入香港校園是如同台灣過去白色恐怖再臨等，用「譴責」的態度希望國際社會一起關心香港人權危機。

不過韓國瑜的說法較為柔性，對於香港年輕人所受的傷害感到「非常不捨」，用北京當局的「心靈契合」四字希望北京與香港政府都傾聽香港市民心聲。對於香港警察被指衝入香港校園稱是違反學術自由，「難道我們要眼睜睜看著香港局勢一日日惡化嗎？」，跟林鄭月娥的家長式教導說法較為類似。

范世平直言，北京當局怎麼看韓國瑜的態度也是重要的，他預估北京會用暫時容忍的方式對待韓國瑜，不像過去國台辦直批蔡英文是「將黑手伸入香港」。畢竟在選戰的緊張時刻，各陣營都要提防會流失選票的說詞。

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 台灣現任總統蔡英文的選舉民調持續穩定領先，在香港反送中抗議中則站在同情示威者的立場。

蔡求穩韓力守

近來，隨著香港警察在執法力道上持續加強，屢屢爆發爭議之餘，蔡英文也對於香港人權與自由表示憂心。但孫國祥認為，蔡政府目前以不激化中共為前提，未來大選前蔡政府不會有更激烈的說法，「台灣政府也會擔心被中國大陸找到理由，說與境外勢力掛鉤干涉香港內政」。

孫國祥也認為，中共高層一直將香港抗議定義為「顏色革命」，有外國勢力干擾。因此未來台灣政府持續高度關心，並呼籲國際社會一起關注，並在情勢最壞時做好凖備，應該是民進黨在未來大選前對香港的基本語調。

而韓國瑜「反港獨、雙普選」的說法，確實讓不少親中的藍營選民表示放心。孫國祥認為，這是韓國瑜在選戰時刻「找交集」的方式，而且反「港獨」與國民黨反「台獨」理念相似，韓國瑜在選戰最後兩月也能力守不再流失支持度。

譚耀南則說，這六個字雖然有效果，但他不認為香港人想追求港獨，甚至支持「港獨」的人士一直都不多，「這三個字應該是韓國瑜自己對北京當局間接表態」。他認為香港一直以來只是想要落實真正普選承諾，並未再要求什麼。

范世平分析，國民黨陣營還是有不少親建制派與北京當局的人士，這六個字恐怕仍要溝通。譚耀南則認為，北京當局一定是不會同意韓國瑜的「雙普選」說法，「雙普選」三個字應該是講給台灣人的聽的，目的是要讓較淺藍或中間的選民不要不安。

「反送中」抗議以來，近來局勢開始有升溫之勢，隨著大學停課後，預計不少在香港就讀的學生將來台暫時做學業安置。一旦更激烈衝突爆發，台灣更有可能面臨難民問題，蔡英文先前低調表示「現有法律已可保障」，而韓國瑜在外媒記者會當天則面對問題直接揮揮手拒絶回答，也許在將來，這又將成為新一波選戰攻防議題。