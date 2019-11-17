圖片版權 Getty Images Image caption 杭州一位工人在覆蓋垃圾場。

位於陝西省的江村溝垃圾填埋場面積約有100個足球場那麼大。按照設計，該填埋場每天可處理2500噸垃圾。

但實際上，它每天接收的垃圾有1萬噸——在中國所有垃圾填埋場中居首位。

擁有龐大人口的中國是世界上最大的垃圾生產國之一，多年來一直在想辦法處理14億公民所產生的垃圾。

江村溝垃圾填埋場有多大?

西安江村溝垃圾填埋場建於1994年，設計使用年限至2044年，為800多萬市民提供服務。

它的面積約為70萬平方米，深150米，總填埋能力超過3400萬立方米。

直到最近，西安仍是中國少數幾個完全依靠垃圾填埋處理生活垃圾的大城市之一，這使得垃圾填埋場提前達到極限。

本月早些時候，一座新的垃圾焚燒廠啟用，預計到2020年至少還有四座焚燒廠投入使用。它們總共預計每天能處理1.275萬噸垃圾。

此舉是中國國家計劃的一部分，目的是減少垃圾填埋數量，取而代之以使用焚燒等其他垃圾處理方法。

西安的這個垃圾填埋場最終將成為一個「生態公園」。

Image caption 中國國家統計局2017年的數據顯示，填埋仍是中國處理垃圾的主要方式。

中國每年產生多少垃圾?

根據中國官方的統計年鑒，2017年，中國收集了約2.15億噸的城市生活垃圾。10年前，這一數字為1.52億。

全國有654個垃圾填埋場和286個焚燒廠。

由於暫無數據公布，目前還不清楚中國的垃圾回收率是多少。根據一份政府報告，中國計劃到2020年年底在主要城市回收35%的垃圾。

今年7月，上海開始強制對垃圾進行分類和回收，這在居民中引發了兩極化的反應。

2015年，南方城市深圳的一座垃圾堆起的山丘崩塌，造成73人死亡。

該垃圾山設計的最大高度為95米，可容納400萬立方米的垃圾。

倒塌時，它存放著580萬立方米的建築垃圾，垃圾堆高達160米。

Image caption 馬來西亞的一個小村鎮裏的外國垃圾。

中國是否還處理其他國家的垃圾?

答案是否定的。在2017年底，中國開始停止從國外進口24種不同級別的垃圾。

僅2017年，中國就從歐洲、日本和美國接收了700萬噸塑料垃圾，以及2700萬噸廢紙。

如今，這些垃圾處理的空缺，部分由馬來西亞、土耳其、菲律賓和印度尼西亞等其他國家填補。

但它們在處理大量湧入的「洋垃圾」時，也力不從心，時常導致自己國家的垃圾填埋場規模龐大，無法控制。

其中一些國家現在也開始禁止進口部分類型的垃圾，甚至把它們送回去。

金江歆對本文亦有貢獻。