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中國解放軍駐香港部隊在周六（11月16日）突然現身香港九龍塘，清理香港示威者設下的路障，引發各界關注。在中國領導人習近平首次就香港局勢公開表態強調止暴制亂後，解放軍是否會進一步介入香港相關事務成為議論焦點。

自發清障與敏感議題

根據港媒報道，近百名解放軍是在周六下午四點左右，加入一些前來清理浸會大學周遭路障的市民。他們分批列隊拿著掃帚清理路障，沒有穿軍服也無佩戴任何裝備。但有些軍人穿有印有以簡體字寫成的「雪楓特戰營」或「特戰八連」等字樣，約一小時後回到軍營。這是解放軍在今年6月香港示威爆發後首次出現在街頭。

根據香港《基本法》第14條，香港特區政府必要時可向中央請求解放軍駐港部隊協助，維持社會治安和救助災害。《駐軍法》列明駐港解放軍不會干預本地事務。

香港理工大學政策研究中心主任鍾劍華告訴BBC中文，解放軍在香港的公開行動，一向是極為敏感的議題。

去年駐港解放軍離開軍營，清理颱風過後倒塌的樹木已引發各界議論，因此此次解放軍出來的時機更加敏感，特別是清理示威者設下的路障。鍾劍華分析此舉是北京有意釋放政治訊號。「解放軍出來，是告訴大家，雖然現在不需要解放軍介入香港示威，但不代表沒有可能性。」

解放軍駐港部隊新聞發言人韓鈾周六晚上透過港府代發簡短聲明稱，「16日下午，有市民在駐軍九龍東軍營附近聯福道清理路障，期間駐軍部分官兵加入其中，配合清理軍營門口道路。」香港特區政府新聞處稱，九龍塘軍營外駐軍協助淸理路障活動，純屬駐軍「自發」義務性質，並非特區政府請求協助。

不過，香港民主派發表聯合聲明表示解放軍舉動恐違反《基本法》及《駐軍法》，質疑本次事件意圖令香港市民習慣解放軍在香港公開活動，以達「溫水煮青蛙」之政治效果。民主黨立法會議員郭榮鏗表示，已向香港立法會主席申請在11月20日的立法會會議上提出質詢，要求特區政府解釋整起事件。

響應習近平講話

相關分析強調，解放軍此時出現是響應習近平本周（14日）於巴西出席金磚國家領導人會晤時，針對香港示威局勢的首次公開表態。

習近平在巴西說「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。對比之前會見香港特首林鄭月娥時的措辭，習近平的用詞從「最重要的任務」變成了「最緊迫的任務」。獨立學者胡平此前對BBC中文分析稱，習近平此次表態是北京試圖警示國際社會，中國對香港問題不會放手並會以強硬手段控制局面。

習近平巴西公開表態香港局勢用詞

香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。我們將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

新華社微信公眾號11月17日發表長文，稱習近平「香港局勢重要講話值得逐句細讀」，包含了3個「嚴重」、3個「堅定支持」、3個「堅定不移」以及1個「當前最緊迫的任務」，其中對香港局勢的判定用了三個強烈的詞匯：激進、暴力和犯罪。

這是「對激進暴亂分子及其幕後支持勢力的嚴重警告」，新華社文章強調。

在習近平表態後，中國國務院港澳辦、香港中聯辦也隨即跟進發聲。中聯辦稱習的講話「為香港止暴制亂、恢復秩序指明瞭方向、提供了遵循」。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平14日出席金磚國家領導人會晤，針對香港示威運動的局勢首次公開表態。

國際關注

解放軍此次行動，也引起美國參議員關注。共和黨參議員史考特（Rick Scott）在推特稱，解放軍出現在香港街頭是「接下來會發生什麼事的可能線索」。共和黨全國委員會俄勒岡州委員會成員俞懷松（Solomon Yue）也在推特稱，此次是解放軍的一次「魅力攻勢」，但駐軍行動「不應以牴觸基本法為代價。」

在解放軍現身之前，美國國會已動作連連。11月15日，美中經濟與安全審議委員會發表年度報告表示，若北京對香港出動解放軍或武警介入香港局勢，美國國會應撤銷依據《美國-香港政策法》給予香港獨立關稅區之特殊地位。

圖片版權 AFP/HKFP Image caption 身著便裝的解放軍在香港清障。

同時，美國參議院亦罕見啟動了熱線機制，預計將加速通過《香港人權及民主法案》，賦予美國制裁打壓香港基本自由和人權等行為的法律基礎。

胡平分析稱，習近平在巴西的強勢表態已對美國發出警訊，即便通過這些法案，能制衡中國的「實際效果有限」。

鍾劍華則說，以此次解放軍現身為例，可以看到北京在處理很多爭議事情的邏輯是都一次一次嘗試推進，讓民眾調整對爭議事件的彈性。「這次接受解放軍清理路障，日後對於解放軍的其他行動，最後大家也就能慢慢接受了。」

有媒體分析稱，即便解放軍以及特區政府都異口同聲說此次是解放軍「自發」行動協助市民清除路障，但估計仍將引發更多關於解放軍未來在香港會扮演什麼角色的猜測。