香港示威：理工大學爆發嚴重衝突後，警方包圍校園，數百示威者被困

圖片版權 AFP Image caption 理工大學變成戰場。

香港示威五個多月來，抗議者與警方衝突不斷升級。周末起，港警方與示威者在理工大學衝突不斷，示威者的汽油彈交織警方的催淚彈和水炮車射出的水柱。警方重重包圍下，數百名示威者目前被困校園。

港警方指責「暴徒」多處放火並使用汽油彈、磚頭、弓箭等武器攻擊警察；警方說校園目前藏有大量爆炸品、易燃物品，「極為危險」，「暴徒」行為是已達「暴亂」程度，警告如示威者使用致命武器會用實彈反擊。

周日警方在校園外出動催淚彈、橡膠子彈、海棉彈及水炮車對付示威者，其中一輛原本向前推進的銳武裝甲車，被汽油彈擊中起火。

示威者指責警方包圍理工大學時使用過分武力，校園內多名傷者未能送院。理大學生校董李傲然稱校內大部份義務急救員和救護人員已被警方拘捕和帶走，正出現反修例運動「最大的人道危機」。

香港教育局宣佈全港中小學幼稚園等周一繼續停課，理大附近交通大受影響。

圖片版權 EPA Image caption 示威者使用汽油彈。

校園變成戰場

示威者連日來佔據理工大學等高校，破壞校園內的一些設施，並在校園內自我管理，設置「入境處」檢查進出校園的人士、自行在飯堂處理伙食、製作汽油彈的武器。

暫時未知理工大學學生佔校園示威者比例。事態在周日開始惡化，警方與示威者爆發激烈衝突。

警方形容事件已達「暴亂」程度，稱「暴徒」焚毀連接理工大學與紅磡火車站的行人天橋，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場曾傳出多響爆炸聲。

警方指，校園內多處起火，亦有大量爆炸品、易燃物品及危險品，極為危險。示威者不斷用巨型彈叉將汽油彈及硬物射向在場警員。有警員被箭射中小腿及被鋼珠擊中面罩。警方警告，如果示威者用致命武器攻擊，可能會出動實彈。

警方使用催淚彈、橡膠子彈、海綿彈、水炮車、裝甲車等對付示威者，並在校園外多處設立防線。示威者投擲汽油彈還擊，令車身著火。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者用雨傘抵擋警方攻勢。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者放火焚燒警方的車輛。

周一清晨5時許，警方一度衝入校園範圍制服多名示威者，其後示威者投放汽油彈還擊。一群示威者在早上8時左右試圖離開校園，但在附近馬路被警方以催淚彈攻勢下，被迫折返校園。

另一批示威者試圖趕往理工大學支援校園內的示威者，但找不到進去的路，一些車輛堵塞前往理工大學的路，遭警方以催淚彈驅散。

理工大學校長滕錦光清晨透過傳媒發表錄像講話，稱警方承諾，若示威者不攻擊，警方會暫停使用武力，同時又指警方容許校園內的人和平離開，他說自己願意陪這些人去警署，確保他們的個案獲公平處理。

早前，滕錦光與另外四所大學曾發表聯合聲明，要求所有在理工大學的人離開現場，但示威者投訴說無路可退。

示威者認為校園是代表自由意志的地方，不希望警方衝入校園執法，因為這意味香港的自由意志失守。

一批醫護人員離開校園時被警方制服，被人鎖上塑帶，一排排坐在地上。

圖片版權 AFP Image caption 水炮車混入了催淚刺激物質，有人在校園內為示威者灑水減輕痛楚。

通宵留守理大校園的民主派立法會議員許智峰表示，警方清晨在理大的行動中傳出超過30下槍聲，但未知是何種槍械，警員又進入校園地下進行拘捕，期間造成多人受傷，有人被警棍擊中，亦有人嚴重骨折，但警方不容許救護員入內進行救援，校園內現時有多名傷者，他又引述校外的救護員指救護車已經到場，但警方不准許他們把傷者送院。又指校園內物資短缺，開始缺乏食物及食水。

理工大學學生會會長廖健鈞表示，理大所有出口被封鎖，同學不能離開，警方表明任何離開理大的人士都會被捕，亦無物資可以運入校園，呼籲市民參與「三罷」行動，給予警方壓力，又期望國際關注事件。

理大學生校董李傲然指，校內大部份義務急救員和救護人員已被警方拘捕和帶走，無足夠資源處理傷者，形容理大正面對反修例運動「最大的人道災難」，呼籲各界盡力保護理大學生。