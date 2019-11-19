香港理工大學：「圍城」三天後仍有上百人被困校園

  • 2019年 11月 19日

目前為止尚有至少百名以上的示威者在校園裏。BBC中文進入理大內，報導最新狀況。

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    理工大學激烈的衝突，三天來成為全球矚目焦點。林鄭月娥19日上午勸籲「暴徒」和平有序地離開理大。此前離開理大的人士幾乎全部遭到警察即時拘捕。

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    一開始有800名示威者在理工大學，估計現時留守者總數已銳減至約100多人。

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    示威者投擲汽油彈的裝置。

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    理大校長滕錦光19日凌晨到校內了解情況，對校園設施遭受嚴重破壞感到難過痛心。

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    被困校園的示威者數次嘗試逃離。

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    示威者塗鴉。

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    有示威者說目前食物及飲用水短缺。

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    示威者塗鴉：「把我的手足還給我。」

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    消防潛水隊在水渠中尋找是否有示威者被困地下。

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