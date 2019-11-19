香港理工大學「圍城」情況匯總：仍有上百人被困，數百名抗議者被拘

圖片版權 BBC Chinese Image caption 一開始有800名示威者在理工大學，估計現時留守者總數已銳減至100多人。

香港理工大學自17號被示威者佔領之後，連續幾天與香港警察發生激烈的警民衝突，成為全球矚目焦點。示威者被圍困在理大已經超過三天，到本周二（19日）下午為止，BBC中文在理大現場的記者說，校園內估計還有上百人。

19日下午三點鐘左右，BBC中文記者在現場了解到，示威者正與立法會議員許智峰、香港大學法律學者張達明以及醫療急救小組共同商討對策，但媒體不能參與，無法得知討論內容。不過，示威者稱，若討論有做出決定會對外公布。

香港行政長官林鄭月娥當天在記者會說，截至周二上午，已有600名抗議者離開校園。其中包括大約200名未成年人。

在這600名抗議者中，有400人年齡在18歲以上，他們立即被捕。

Image caption 香港理工大學校內外示威者和警察過去兩天主要衝突的位置。從圖中可見，10號標注出的理工大學主校園被紅色的警方防線徹底包圍。

BBC中文記者看到，現場還有一些中學校長在校園繼續尋找失聯的中學生。另外，也有一些示威者出現失溫的現象，醫護人員為他們提供幫助。《香港01》引述香港中學校長會主席鄧振強稱，從18日晚間至19日中午，大約有320名不足18歲的中學生由校長或老師陪同離開理大。這一數字和特首林鄭月娥公布的數據有所差異的原因可能是統計的時間段不同。

台灣中央社報道稱，曾受困於理大的台籍戴姓女高中生，19日凌晨在中學校長帶領下離開，但上午隨即因滿18歲被捕。台灣陸委會駐港人員與律師正陪同家屬前往葵涌警署，暫未知被控罪名。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 理工大學激烈的衝突，三天來成為全球矚目焦點。林鄭月娥19日上午勸籲「暴徒」和平有序地離開理大。此前離開理大的人士幾乎全部遭到警察即時拘捕。

之前有示威者借著繩索逃離，也有人欲借著校內地下渠道離開但沒有成功。

香港特首林鄭月娥19日上午在記者會上批評大學成為「暴徒」製造危險武器的地點之外。她說，非常希望和平地解決理大的事件，但主導權不在當局手上。林鄭月娥勸籲「暴徒」和平有序地離開理大。

除了未成年的中學生外，離開理大的人士幾乎全部遭到警察實時拘捕，很難統計成功逃離的成年示威者人數。

圖片版權 ANTHONY WALLACE/Getty Images Image caption 許多示威者透過繩索逃離理大。有人立即狂奔，亦有人登上接應的機車離去。

BBC中文觀察到，理大許多建築設施被破壞或噴上塗鴉，硬件損害嚴重。理大校長直到19日凌晨才現身校園，並為校園被嚴重破壞感到痛心。之前他在警民衝突激烈之際通過錄製影片要求示威者向警方自首離開校園。

香港示威各方角力繼續

《逃犯條例》引起的抗議運動持續進行，中國駐英國大使劉曉明周一（11月18日）在倫敦舉行記者會，稱香港目前的出現的種種暴力行動「與民主自由無關」，根本不是和平示威，目的就是破壞香港的法制，破壞一國兩制，是「黑色恐怖」，其目的就是要「癱瘓和分裂」香港。劉曉明還呼籲包括美國和英國在內的國家停止對香港內部事務的干涉。

他在記者會上再次重申了中國國家主席習近平上周在巴西出席金磚國家峰會期間針對香港的公開講話，稱中國政府全力支持香港政府、香港警隊，將違法犯罪分子繩之以法。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 被困校園的示威者數次嘗試逃離。

另外，中國國務院港澳辦發言人周二（11月19日）楊光表示，香港高院判決之前判決蒙面法違憲是「公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，將產生嚴重負面社會政治影響」。

中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉表示，「香港特別行政區法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會作出判斷和決定」。林鄭月娥周二會見傳媒時表示，尊重中央政府相干部門對案件表達嚴重關注，但案件尚在進行中，她不宜解釋和評論。

香港政府周二（11月19日）任命「強硬派」警官鄧炳強為警務處處長。前警務「一哥」、58歲的盧偉聰任期屆滿退休。鄧炳強說，警方對過去五個月的處理方式突顯了警隊「亞洲最好」的聲譽。