香港抗議：百萬人參與網上聯署撐警察，真的嗎？

圖片版權 CNS Image caption 8月17日，香港建制派在金鐘添馬公園發起集會，反對一切形式的暴力。

香港建制派組織「守護香港大聯盟」10月10日開始發起網上聯署，聲稱不足一個月內收集逾百萬個簽名，反對示威者的暴力活動升級，支持香港政府和警隊嚴正執法，止暴制亂。這個數字被許多香港媒體引用。

BBC中文做的調查分析發現聯署數字的增長存在諸多疑點。有分析質疑，這個聯署的組織者很可能使用電腦程式自我複製聯署， 但很難判斷背後是否存在官方背景的操控。

早在今年4月至6月，這個組織的前身曾發起聯署，指有90多萬人支持《逃犯條例》修訂，數字多次被中國官員及中國外交部引用，認定這才是香港「主流民意」。

但是，香港因反對《逃犯條例》修訂觸發的反政府抗議浪潮已經長達五個多月，這期間的警察與抗議者間的暴力衝突進一步撕裂香港社會。

網上聯署調查結果

BBC中文自10月13日開始，用電腦每15分鐘紀錄「守護香港大聯盟」網站更新的數字，再交予一些專家研究，去研判網上聯署數字的可靠性。

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根據BBC中文的調查，在11月初前，「守護香港大聯盟」聯署數字以近乎均速的方式上升。從11月初開始，上升速度加快，在11月1日、3日、6日升幅最大，24小時之內有超過10萬人聯署。11月7日聯署突破100萬。

互聯網數據分析公司Similar Web以及Sitechecker的數據顯示，聯署網站10月份的流量，約51.76%來自香港，29.91%來自中國大陸，9.57%流量來自美國。身在中國大陸和美國的香港居民，理論上也可以參與聯署。

建制派網上聯署每天增加的數字

如果按早上、下午、晚上、凌晨不同時段劃分，聯署數字的增幅不一。在10月24日、28日、11月1日、3日、4日、7日和9 日，凌晨時段聯署增幅由1萬至4萬不等，明顯高於這些日子的其它時段的聯署人數；而其它日子裏凌晨時分，聯署數字均較低。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對BBC中文表示，一般而言，網上聯署均會在剛發佈和宣傳時，得到最大關注，然後隨著時間而慢慢減退。他指出，如果一個針對香港居民的聯署，很多聯署不是來自香港，而且在香港凌晨時分有大幅度聯署增長，這存在可疑之處。

香港資訊科技界、民主派立法會議員莫乃光對BBC中文表示，這個聯署有可能是使用電腦程式自我複製聯署，可信度非常低。他稱很難判斷背後有沒有國家力量操控，但認為所用的技術很低，任何人都可做到。

建制派網上聯署每天凌晨增加的數字 00:00-06:00

建制派網上聯署每天早上增加的數字 06:00-12:00

建制派網上聯署每天下午增加的數字 12:00-18:00

建制派網上聯署每天晚上增加的數字 18:00-24:00

香港中文大學新聞與傳播學院副教授陳志敏一直有研究互聯網與政治參與的關係。他對BBC中文表示，很難評估網上聯署數字為何會在個別時段突然上漲，聯署數字除了受到當天的事件或新聞影響，也可能是一些網紅在該時段在不同平台分享有關訊息，而影響聯署數字的增幅。

大聯盟副發言人陳曉峰對BBC中文說，如果要引用聯署數字，可以使用網上的數字，並強調這個聯署有嚴謹的機制去審核，不會「做大數」，但之後被記者追問審查機制等問題時，他拒絶接受訪問，自11月12日起沒有回應記者的查詢。

「守護香港大聯盟」網站介紹，只要有香港身份證的香港居民（永久及非永久）就可以參與聯署，在填寫時只需填寫姓名和身份證號碼前4個數字。該組織稱，會盡力保護市民私隱，並「進行必要的覆核，並根據既定的規則，剔除無效或重覆的聯署」。

但陳志敏質疑，這個聯署有沒有機制阻止相同人士或電腦程式，以不同名字、身份證號碼作聯署？如何去判斷這些資料的真偽？如何確保聯署真的來自香港呢？

陳志敏說，身份證號碼是屬於敏感機密資料，該組織理應沒有方法去查證有關資料，所以只憑姓名和身份證號碼首4個號碼去判斷聯署真偽是不現實的（unrealistic），「如果我簽了這份聯署，該網站有能力去以身份證號碼證明我的身份，我會十分關注。」

「當然，這些資料可以避免重覆輸入，但最終也取決於聯署機構會否處理這些重覆的聯署。我對此表示懷疑。」

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「守護香港大聯盟」是什麼？

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根據網站介紹，這個大聯盟由一批來自工商、專業、青年、基層等界別的香港社會人士組成，召集人為中國政協委員兼律師黃英豪，首席顧問是前行政長官梁振英，有360個親建制、親北京的團體和工會支持聯盟。

在今年7月20日和8月17日，大聯盟發起了撐警集會，組織分別稱有31.6萬及47.6萬人參與，警方指兩次集會高峰期約10萬人參與。

9月底，他們曾發起「國慶全民護旗行動」。11月8日，守護香港大聯署曾派代表，把網上聯署結果交給香港行政長官辦公室。

這個組織前身是「保公義撐修例大聯盟」，他們由4月中開始發起支持對《逃犯條例》修訂的聯署，在6月中已有超過80萬人參與。當時組織方曾表示，曾經處理10幾萬個有問題的聯署，強調不需要作假。

當時正值香港反《逃犯條例》修例大遊行的開始， 6月9日大遊行組織者「民間人權陣線」稱有103萬人參與遊行，警方指最高峰時約有24萬人。

中國外交部發言人耿爽6月中引用大聯盟的聯署數字，認為這「充分說明香港主流民意支持特區政府的修例工作」，並質疑民陣的遊行人數數字並非100萬。

中國駐英大使劉曉明在接受包括BBC在內的英國媒體訪問時，亦引述了這個聯署數字，形容這些是「沉默的大多數」。

11月8日，大聯署曾派代表，把網上聯署結果交給香港行政長官辦公室。

聯署的意義

事實上，香港抗議者也透過不同方式聯署表達訴求。

美國白宮「我們人民（We the People）」的聯署網站上可以找到多個與香港相關的聯署，包括要求取消支持《逃犯條例》中港官員的美國簽證、要求美國政府懲處中國政府在香港執行緊急法、要求取消香港立法會議員何君堯及其家屬的美國入境申請及簽證等等，這些聯署均聲稱有10幾萬到20幾萬人參與。

但自從美國總統特朗普上台後，他一直沒有回應這個聯署網站的議題，並一度傳出他想關掉網站的消息。

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在英國國會的聯署網站上，也有人髮起要求給予香港持有英國國民海外護照（BNO）的人，完全的英國公民身份，在收集到過十萬人聯署後，英國政府在9月24日回復，指目前沒有計劃在這方面修改法例。在國會遭解散後，目前這個網站停止收集網上聯署。

在美國政府的聯署網站參與聯署，只需要提供姓名和電郵，然後再對電郵核實就行；而在英國國會聯署網站，則需要填寫姓名、電郵、住址和聲稱自己是英國公民或居民，再透過電郵覆核完成程序。

歐美媒體都曾質疑人們可以用假名、假電郵去參與官方聯署。但美國和英國政府均指出，有方法可以偵查到大規模假聯署的出現。美國白宮指，有方法去辨認由自動系統或批量處理方式偽造的簽名，並會按機制移取可疑聯署。英國政府說，當局有技術和能力去找出簽名是否來自電腦程式，也可以避免有人濫用免費電郵地址等。但英美政府都沒有透露具體辨認假簽名的方式。

香港資訊科技專家方保僑補充說，一般網上投票、聯署活動，主辦方可以透過IP地址來辨別是否出現重覆投票和簽署的情況，但IP地址同樣可以是假的，如果是歐美政府或大型機構所做的聯署，一般會透過經驗，去獲悉這些IP地址的真偽。

香港中文大學學者陳志敏對BBC中文指出，不單是「守護香港大聯盟」的聯署，其他聯署方式也會遇到不清楚如何審核背後數字可靠性和凖確性的問題。

他認為，可信度從來不是發起聯署的主要目標，聯署發起人與學者和研究員不一樣，不需要解釋他們使用的方法以及這些數字是否可靠，而只是成為一個看似「客觀」的論據，去證明自己的立場。

BBC中文記者李翰文對此文亦有貢獻。