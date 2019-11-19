香港示威：北京任命「鷹派」領軍人物為特區警隊新「一哥」

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由反對修訂《逃犯條例》引起的抗議運動持續進行，香港特區政府周二（11月19日）任命「強硬派」警官鄧炳強為警務處處長。前警務「一哥」、58歲的盧偉聰任期屆滿退休。

此時正值大規模衝突延伸至大學校園。香港中文大學（中大）和香港理工大學（理大）相繼出現示威者與警察激烈對峙的局面。昨日，理大數百名抗議者被困校園，警察展開圍捕，與抗議者多次發生暴力衝突。

對於54歲的鄧炳強的任命，特首林鄭月娥表示：「鄧炳強在警隊服務逾三十年，對刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮方面擁有豐富經驗。他表現卓越，具領導才能，我深信他定能帶領警隊，迎接未來的挑戰。」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港理工大學校園內發生激烈衝突，有人縱火。

信譽重創下的新官上任

自香港發生抗議運動以來，市民對香港警隊的信任持續降低。中大傳播與民意調查中心10月進行的調查訪問了751名15歲或以上的市民。結果顯示，市民對警方的信任程度下跌至民調進行以來新低。

受訪者對警方的信任度平均只有2.6分（10分滿分），其中51.5%的受訪者給予0分，即「完全不信任」。

中國官方媒體《新華社》報道，任命鄧炳強、免去盧偉聰的警務處處長職務的決定，由中國國務院在11月19日作出；依照《基本法》有關規定，並根據特首林鄭月娥的提名和建議。

鄧炳強在周二早上召開了簡短的記者會。他表示，對於任命理應感到興奮，但此時「心情悲傷」，因為「眼見香港過去5個月發生的事情，不法之徒罔顧香港的法治，衝擊法治，到處縱火、到處堵路，到處襲擊市民和警務人員。」

對於社會上廣泛要求的成立獨立調查委員會，以調查可能存在的警方濫權行為，鄧炳強說，現時的監警會（全稱：獨立監察警方處理投訴委員會）有經驗調查，也專門調查涉及警方的相關案件，並且還成立了特別調查會作出相關調查，「相信用監警會是最好的。」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港理工大學逃亡情景。

前警務處處長盧偉聰本應於去年11月19日退休。不過特區政府去年表示，為了警隊管理層順利交接，盧偉聰獲延任12個月，即到今年同日期離任。

這次香港警隊高層人員變動是5個月抗議運動以來的第二次。今年8月，特區政府返聘退休警務處副處長劉業成，以協助警務處處長盧偉聰處理大型公眾行動。

特區政府今日還宣佈，警務處高級助理處長蕭澤頤於出任警務處副處長。

香港警隊的「鷹派」領軍人物

據香港媒體《香港01》報道，鄧炳強在過去數月除了多次親自督師外，還曾親自到前線，與分區人員溝通。

他向前線表明，不再需要總部許可即可決定使用武力，又承諾會引入更多非致命武器。他還為警員家屬及休班警察提供支持，試圖多方面支持前線警員。

鄧炳強在9月首次出席警隊例行記者會時，承認曾派出喬裝探員出警銅鑼灣，以拘捕核心暴力示威者，也曾承諾在警方檢視結束前，不會使用過期催淚彈。

根據香港媒體《南華早報》的報道，6月以來，鄧炳強領導了一支代號為「踏浪者」的警員應對街頭抗議。

鄧炳強說，警方對過去五個月的處理方式突顯了警隊「亞洲最好」的聲譽。他說，「他們工作時間長，但仍然恪盡職守維護城市治安。」

《香港01》的報道稱，鄧炳強將與新上任的警務處副處長（行動）蕭澤頤，以及警務處副處長〔管理〕郭蔭庶，形成警隊最核心的新「鐵三角」管治團隊，有警隊中人形容是「鷹派」上位。

在鄧炳強的警隊生涯中，最受爭議的是，他被指與有黑社會嫌疑的元朗鄉紳關係緊密。

據香港媒體《蘋果日報》報導，鄧炳強在2013年任元朗警區指揮官時，在前往英國皇家國防學院進修前，曾出席元朗鄉紳及區議員宴請的歡送會。

扭轉這次香港抗議運動的其中一個關鍵點是，7月21日在元朗發生的襲擊事件。當日晚，有一群著白衣的人無差別襲擊市民和記者，而警方沒有實時出現制止襲擊。

外界質疑警黑勾結，其中一個矛頭指向鄧炳強與元朗鄉紳的關係。鄧炳強隨後稱，自己在西環長大，並非元朗圍村人，任職元朗警區指揮官時重視小區警政，與地區人士加強溝通。

鄧炳強也承認當日發生的事與公眾期望有落差，但拒絶就落差道歉。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年的警務處​​處長鄧炳強（左）

鄧炳強的職業背景

根據香港警務處的公開資料，鄧炳強在警隊服務期間曾駐守多個單位，對刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮方面，擁有豐富經驗。

鄧炳強曾於內地和海外多所學院受訓，包括美國聯邦調查局國家學院、上海浦東幹部學院、中國人民公安大學、英國皇家國防學院、以及國家行政學院。他持有社會科學學士、工商管理碩士、及國際安全及策略碩士等學位。

1987年，從香港中文大學畢業，加入香港警隊，任職督察。

2006-2008年，被借調往法國里昂的國際刑警秘書處，出任刑事專項主任，並在任內升任國際刑警有組織犯罪及暴力罪案組主管。

2015年，升任助理警務處長，出任港島總區指揮官，並主管人事部。

2017年，升任高級助理警務處長，並獲委任行動處處長。

2018年，升任警務處副處長（行動）。退休。