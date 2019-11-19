美專家建議學中國，政府介入引導高科技發展

你的器材不支持播放多媒體材料 美國眼中的中美關係都長什麼樣？

調查說中國正在靠技術市場縮小與美國的距離，美專家建議美國學習中國，加強政府介入，引導高科技行業發展。

周一（11月18日），美國宣佈把對華為的出口禁令再次延長90天，期間美國公司可以繼續保持與華為的業務來往。華為在美國的客戶中有許多農村地區的運營商。美國商務部部長說，延期對華為的許可可以讓美國的營運商繼續能為美國一些最偏遠地區提供通訊服務。

美國司法部長上周三（11月13日）表示，美國不能信任中國公司華為和中興。美國一直指責華為竊取商業機密，違反制裁伊朗的規定，認為華為對其國家安全構成威脅。

未來產業爭奪

除了華為以及美國指責中國違反貿易規則的爭端外，如何應對中國在高科技競爭中的挑戰也成了受到關注的問題。《商業內幕》報道說，中國明智地投資諸如5G，數字識別，電子支付這些根本性的技術，佔據了一些未來行業中的主導地位。

《日本經濟新聞》最近的分析，中國在主宰高技術市場的競爭中正在縮小同美國的差距。2018年中國公司在9個高科技行業中擴大了市場份額，而美國只在8個行業中有所擴大。

這項調查包括了對74個高科技產品和服務數據，以及25個關鍵市場中的前5大股票的分析。調查發現中國公司在移動基站以及智能手機和和平板電腦都擴大了市場份額。

儘管美國政府將在5G領域領先的中國公司華為列入出口管制名單，但是華為自去年起在手機基站市場的份額繼續增加了3%。

圖片版權 Getty Images Image caption 《日本經濟新聞》最近的分析，中國在主宰高技術市場的競爭中正在縮小同美國的差距， 2018年中國公司在9個高科技行業中擴大了市場份額，而美國只在8個行業中有所擴大。

總部位於倫敦的分析公司IHS Markit認為，中國的華為是電信設備行業最大的供應商，中興排列第四。在智能手機市場，華為排列第三，主宰縮小同排前面的蘋果的差距，中國的小米和Oppo排列第四和第五。

《日本經濟新聞》的調查顯示，在以人工智能為基礎的智能擴音器市場，亞馬遜和谷歌的市場份額超過了60%，但是中國的阿里巴巴和小米正在迎頭趕上。阿里巴巴改進了聲音識別系統，引起日本本田汽車的興趣。本田汽車打算在他們生產的轎車中按裝智能擴音器。

「對手（Rivals）」是BBC新聞部的一個系列深度報道，關注美國與中國之間在貿易、科技、國防和軟實力等方面的競爭。

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「過度迷信市場」

美國信息技術和創新基金會的主席及創始人羅伯特·阿特金斯(Robert D. Atkinson)在《商業內幕》上撰文指出，美國現在需要學習中國引領和制定國家戰略的辦法，支持技術發展，這樣美國才能提高產出，並且在同中國的競爭中獲勝。

信息技術創新未來行業的一個關鍵的方面，這個領域將有可能改變所有行業，不僅僅是技術行業本身。政府制定政策幫助加速這種轉變至關重要。阿特金斯認為，中國就一直在這麼做，他們在努力成為世界主要地信息技術經濟體。

中國在信息技術平台方面取得迅速進步，現在已經在架設5G無線網絡技術方面居於領先地位，部分是由於地方政府在北京的壓力下，竭盡全力促成5G網絡，包括為服務商提供補貼。

圖片版權 xinhua Image caption 中國已經在全國建立智能電網，另外還大力促進建造「智能城市」。世界試驗性的1000個「智能城市」，其中約一半在中國。

中國已經在全國建立智能電網，另外中國還大力促進建造「智能城市」，例如杭州的「城市大腦」管理交通信號，在救護車去醫院的沿途進行跟蹤，把紅燈變成綠燈。美國很少有城市進行智能城市項目，世界試驗性的1000個「智能城市」，其中約一半在中國。

阿特金森之前在講話中還提到中國大力投資從海外獲取人才。他說中國從韓國和台灣出錢吸引人才，每星期都有這些地方的人乘飛機去中國的工廠和研發部門工作，周末再乘飛機返回。

不過在他看來，美國與中國爭奪對世界數字未來主導權方面面臨多種挑戰。首先美國經濟學者和決策者迷信自由市場，認為不需要政府干涉，市場本身足以有效地驅動創新。相比之下，中國的技術官僚則不受這種爭論束縛，他們只在乎什麼在實際中有效。

其次，中美對於技術的態度有所不同。他說，中國把新技術看作提高生活水平的關鍵途徑，而美國受精英主導的技術抵制影響，所有的新信息技術應用都被說成破壞就業，加強歧視，或破壞隱私。調查發現，78%的中國居民贊成「加大力度強調發展技術」是好事，而美國只有49%的居民這麼認為。

第三個挑戰是資金問題。在中國中央政府對於他們認為恰當的項目撥款沒有問題，而美國在許多領域的公共投資存在許多問題。阿特金森建議，為了戰勝中國，美國國會每年應該給信息技術應用領域至少撥款100億美元。