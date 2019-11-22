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香港區議會選舉即將在11月24日舉行，外界關注的焦點之一是，在香港反對《逃犯條例》修訂的抗議持續之際，這場選舉會否改變香港政治的基本版圖。分析認為抗議活動有助民主派選情，但由於區議會屬地區工作，政治性質較為薄弱，這種判斷能否成真有待觀察。

6月爆發的《逃犯條例》修訂爭議，觸發許多新人從政，令這屆區議會歷史性地每個選區都出現競爭。過往民主派政黨因為資源人手不足等因素，令幾十個選區出現零競爭，多數由親建制人士「自動當選」。

BBC中文採訪了一些政壇「素人」（新手）以及在今屆被年輕人挑戰的資深區議員，了解他們對選情的看法。

Getty Images 今年區議會選舉是近年競爭最激烈 平圴每2.4名候選人競選一個席位 452 席由民選產生

1090名候選人 392,601 名新登記選民，其中

58,794人為18至20歲。 資料來源：香港選舉事務處

參選的新人

20來歲的張可森剛從大學碩士畢業，與許多香港新生代一樣，他是一名「Slash」，即是沒有固定工作的人，他當過填詞人、文化評論人、大學助教、研究助理、網媒編輯……

6月爆發反修例運動，他積極參與其中。其土生土長的新界屯門區，於7月6日出現了新界地區首次反修例抗議遊行，亦是示威活動「遍地開花」的重要地點。

7月初，張可森與一些屯門居民籌組的「屯門公園衛生關注組」，發起了一場警方批准的遊行，抗議公園有一些新移民唱歌作樂，造成噪音污染。這場遊行表面好像與反修例無關，但許多參與者其實也是反對修例，當中夾雜了明顯的中港對立情緒。

這場遊行中，許多人身穿「街坊裝」，踢著拖鞋，那時候，「黑衣人」也並非這麼普遍。

「我在屯門土生土長，見到大家好齊心，用街坊力量原來做到很多事。」

圖片版權 Getty Images Image caption 網民7月6日在屯門發起遊行，抗議當地一些新移民長年在公園唱歌作樂，造成噪音污染。

這種感動觸發他從政的念頭，他響應連登討論區的號召，加入了一些希望在11月區選出一分力的Telegram群組，希望阻止建制派壟斷各個選區，他與其他志同道合的人商討後，決定出戰土生土長的社區。

「民主社會就是要讓大家可以選擇，大家其實很想有選擇，對現狀不滿。」

屯門早前發生了一起困擾社區的事件，多人報稱吸入不明氣體感到不適，示威者把矛頭指向警察，結果令該區出現嚴重警民衝突。

許多區議會素人參選者也表態要求跟進事件，張可森也是其中一員，他說，這件事情後令更多街坊認識他，他相信選民懂得作「最好的選擇」。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威浪潮中參選區議員的辭職女警

特首選舉的話語權

前記者李家偉也是受到反修例運動觸發從政，他認為街頭抗爭以外，議會工作都十分重要，「區議會已不是單純民生職位，其實在香港政制架構上有一個很重要的角色，過去我們不太重視，但如果想有改變，就要思考是否要參與其中。」

香港區議會是地方的行政機關，主要工作是就市政、地區交通等日常社區事務向政府提供意見，以及審理一些政府給予地區的撥款。

但這些功能以外，區議會也與政治有所關連。香港立法會6個議席、以至負責選出特首的選舉委員會117個委員，都會預留給區議員。由於目前建制派在區議會佔大多數議席，所以選委會117個委員資格，全部由建制派壟斷，如果民主派想透過區議會選舉在選委會有更大話語權，可能要比上屆區議會多一倍的議席。

「在區議會層面，我們見到群眾的時間更多，我們容易親身面對群眾，可以傳達很多政治理念，並促進大家交流，」李家偉說，「在今次區議會選舉中希望讓大家看到有新的力量，為同一個願景，想改變目前議會狀況。」

建制派的牌

除了泛民主派，建制派陣營也派出了一些年輕政治新人參選，包括今年只有27歲的工聯會候選人李樂昕和民建聯候選人林映惠。BBC中文嘗試聯絡兩人，但李樂昕婉拒訪問，而記者一直未能聯絡林映惠安排採訪。

李樂昕接受香港親中報章《文匯報》時說，香港社會現時氣氛撕裂，相信民生工作可以是彌合方法之一。相信街坊會選出有建設性、真正願意為社區投入，又可以為自己解決切身問題的候選人。

但也有香港建制派人士形容，今次選情「相當嚴峻」，各區受到示威者大規模破壞，競選活動受到影響，政府和警察受到持續批評，他們在街上也經常受到市民質疑。

區選臨近，建制派政客減少表達支持政府的立場，甚至會予以批評，指政府遲遲未能「止暴制亂」。他們亦會大打民生牌，指示威者在市區大規模暴力破壞，影響普通市民的生活。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名候選人的宣傳海報被人破壞。類似的事件令部份陣營質疑，這次選舉能不能做到公平公正。

擔任多年區議員、立場親建制的古漢強對BBC中文說，目前的時勢對其選情有影響，和以往選舉不一樣，他說這次在街頭擺設宣傳站變得十分困難，因此減少了宣傳活動。「我自己沒所謂，我做了幾十年，你不要影響我們的義工。」

他沒有告知BBC中文他的競選工作受影響的詳情，但強調自己的地區工作多年，成績「有目共睹」。

面對年輕人的挑戰，他認為他們的宣傳太簡單，說怕他「自動當選」，但事實是，他做了八屆議員，每一屆他都有競爭對手。BBC中文翻查資料，除了2003年他自動當選外，古漢強過去多屆區議會都能擊敗泛民主派候選人，成功連任。

另一名受泛民新人挑戰的建制派候選人周潔冰對BBC中文說，「以往我們的選舉都是君子之爭，好平靜，但今次不是。」

周潔冰在灣仔當了30年區議員（主權移交前稱為市政局議員），隸屬香港最大建制派政黨民建聯。由2007年起她的選區都只有她報名參選，多年都是「自動當選」，沒有面對過任何人挑戰，今年是她久違的「選舉工程」。

「我很擔心街坊不知道要出來投票，可能好多街坊以為我會自動當選，」她與一班義工設街站、派傳單，不斷播放錄音，說「在目前紛亂的局勢下，我更加要走出來，選擇支持建設，反對破壞的決心，希望大家能夠支持我，為社區做實事。」

她對BBC中文說，區議會應該是以地區工作為主，自己在地區工作多年從未間斷，與街坊聯繫很深。

面對新人的挑戰，她坦言，民主的選舉就是有競爭，她會努力向年輕一代解釋，她們這一代人曾經為他們做到的事情。

Image caption 民建聯候選人的周潔冰自2007年起多次自動當選區議員，直至今年再遇競爭對手。

影響建制派選舉部署

香港理工大學的社會政策研究中心主任鍾劍華認為，這屆區選有這麼多親泛民主派政治新人參選顯示的一點，「就是要把建制派趕走」。

他接受BBC中文訪問時指出，這次沒有選區可以有候選人自動當選，會影響建制派調配資源的策略。

他認為建制派2015年的選舉取得這麼多議席，除了基層工作做得好、當時香港社會氣氛沒有現時緊張外，還因為它可以十分有效地把宣傳力量、工作人員等資源從一些沒有競爭的選民調動到有競爭的選區。「但這次每個選區都有競爭，變成資源調動不了。」

雖然這樣，鍾劍華認為泛民主派不會像外界一些分析所指的那樣，會在這次區議會選舉大獲全勝，因為建制派始終可以挽留基層選民的支持。「就算像我剛才說選情對泛民主派有利，我也不會說他們會一面倒地勝出，可能只會不會像上屆選舉全面落敗。」