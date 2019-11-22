圖片版權 Getty Images Image caption 今年8月，29歲的鄭文傑在前往中國大陸出差後失聯15天。

英國駐港總領館前僱員鄭文傑（Simon Cheng）早前接受BBC採訪，稱自己在深圳被拘期間遭到「國保」人員虐待，並「被迫簽署供詞」。中國官媒周四（11月21日）發佈了一段顯示鄭文傑出入「會所」並認罪的視頻，並指對其「不存在刑訊逼供」。

這段時長約2分鐘的視頻據稱顯示了鄭文傑與不同女性三次「出入會所」及離開的過程。視頻後半段顯示，被拘留後他對警方說感到「很丟臉，很羞愧」。

和此前相悖的說法在中國大陸和香港引發網友關注。鄭文傑的支持者認為，中國素有「強迫認罪」的傳統，出入會所亦不能證明「嫖娼」，但也有網友指出鄭文傑為何一直未對嫖娼直接否認。

今年8月，29歲的鄭文傑在前往中國大陸出差後失聯15天，中國官方媒體報道稱他「涉嫌嫖娼」被行政拘留。但他在近日接受BBC訪問時表示，他被「國保人員」刑訊逼供，並被指控煽動香港的政治動亂。

中國警方公布監控

包括《人民日報》、央視新聞在內的多家中國官方媒體在周四下午公布了一段由兩部分組成的視頻。

在前半段中，被指是鄭文傑的男子三次出現在一個類似休閒會所的地方。他每次均穿著短袖T恤和短褲前來，先與前台交流，隨後更換為白色類似浴袍的服飾後由女性帶入房間。

圖片版權 CCTV/ Weibo Image caption 包括《人民日報》、央視新聞在內的多家中國官方媒體在周四下午公布了一段由兩部分組成的視頻。

監控畫面的時間顯示，鄭文傑前來的日期是7月23日、7月31日和8月8日，時間都為傍晚六點左右，停留時長均不到兩個半小時。

視頻的後半部分則出現象是鄭文傑在審訊時的認罪畫面。他身著粉紅色T恤，上有「羅拘」（深圳羅湖區拘留所）和XXL的字樣。他坐在木椅上，並未見到手銬。

有畫面外的男性用廣東話問其為何不通知家人，他回答稱，「因為覺得這件事很丟臉，就不太好意思告訴家裏人知道這件事。」

「好丟臉，好羞愧，因為周圍認識的朋友都想不到我會做這個事情，」在畫面中，當他被問及對自己的行為有何看法，鄭文傑補充說，「我對這件事深感愧疚、自責。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @globaltimesnews Video footage shows Simon Cheng, an ex-UK consulate worker in #HK who was previously detained for soliciting prostitutes, seek "services" from a venue three times between July 23- Aug 8. Cheng admitted on his facebook that he had "stopped in Shenzhen for a massage." pic.twitter.com/jJ9kiooHxJ — Global Times (@globaltimesnews) 2019年11月21日

疑點重重

該視頻公布後，迅速在中國大陸和香港的社交媒體引發討論。很多中國大陸網友質疑鄭文傑在BBC採訪中迴避自己「是否嫖娼」的問題，是「不敢正面回答「，中國官方公布了視頻後，「被快速打臉」。

在此前的採訪中，當被問及其是否嫖過娼，他對BBC說，「不想把焦點放在我是否嫖娼的問題上……因為那正是他們想要的。」

「我只想明確說，我沒有做任何對不起我所珍惜和愛的人的事情，」他說。

但也有很多對此持懷疑態度的網友認為，監控錄像所顯示的場所更像是一個按摩與洗浴會所，這並未能直接表明其參與嫖娼。

「監控視頻末尾出現夫妻帶小孩進入『會所』的畫面，極不尋常。通常這樣的地方很難想像會有帶老婆孩子來的，」一名網友評論道。

事實上，鄭文傑在周三（11月20日）發佈的書面聲明中承認過其在深圳做過按摩。「2019年8月8日，我到深圳出差。下班後，為了放鬆我做了一次按摩，」他寫道。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國領館前僱員鄭文傑稱曾遭到中國「國保」虐待。

另一個被質疑的地方，是鄭文傑被拘捕的地點。

「嫖娼這種事不都是現場抓的嗎？哪有事後過關時才被追究。公安怎麼知道他在房間裏做了什麼？公布執法錄像吧！」一名網友評論道。

部分網民對《人民日報》發出的認罪視頻抱有懷疑態度，認為鄭文傑是在嚴刑迫供下承認「罪行」以求保命，「否則如何回家申冤？」

根據最初報道，鄭文傑是在8月8日從深圳搭乘高鐵返回香港時失去聯繫。他曾透過微信告知其台灣籍女友正在過關。

在與BBC的採訪中，鄭文傑稱自己是在香港西九龍高鐵站被中國當局攔住。他稱自己隨後被送上火車，押往深圳，交給了中國國家安全部門的警察。

在中國，賣淫和嫖娼都是違法行為，最長可以被拘留15日，但並不涉及犯罪，意味著無需法院介入。

Image caption 鄭文傑稱其在深圳被拘留的地方。

被迫認罪？

鄭文傑曾稱，中國當局指控他煽動香港的政治動亂，並脅迫他錄下兩段供詞，一段是「背叛祖國」，另一段是「嫖娼」。

因為嫖娼被抓，再錄製供詞……這一熟悉的處理方式也讓一些鄭文傑的支持者質疑事件的真實性。

2013年8月，在一場針對微博「大V」的打擊運動中，擁有超過千萬粉絲、經常參與社會議題討論的薛蠻子在北京被捕。官方媒體在《新聞聯播》上罕見地用3分鐘指責他「嫖娼」和「聚眾淫亂」。

官方媒體在報道中公布了薛蠻子的認罪視頻。他表示，為滿足自己特殊的慾望和性癖好，「在國外生活期間染上了嫖娼惡習」，來中國後繼續頻繁嫖娼。

圖片版權 Simon Cheng Image caption 29歲的香港公民鄭文傑曾為英國政府工作近兩年。

除了嫖娼，可能的罪名還包括「交通肇事」。

2015年香港發生銅鑼灣書店員工陸續失蹤事件。其中，書店股東桂民海在泰國失蹤，隨後中國官媒報道稱，他因多年前的一場交通肇事致死案「回國自首」。

桂民海隨後現身中國央視，表示「回國自首是我個人自願的一種選擇，和任何人沒有關係」。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進曾不諱地說：「通過性醜聞、偷漏稅等『整治『對手，這是全世界政府通行的『潛規則』。所以善意提醒熱衷政治對抗的人士，走這條路，自己的屁股一定要乾淨。」