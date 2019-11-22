台灣邦交國圖瓦盧：拒絶中國企業投資對誰有利

圖片版權 OFFICE OF THE PRESIDENT ROC(TAIWAN) Image caption 台灣總統蔡英文與圖瓦盧外交部長科非見面。

南太平洋島國、台灣邦交國圖瓦盧（台灣稱吐瓦魯）外交部長科非（Simon Kofe）訪問台北期間向媒體表示，拒絶中國企業出資援建人工島的計劃，表明會維持與台灣的邦交關係，並將聯合臨近的太平洋島國反制中國的影響力。

台灣總統蔡英文自2016年上任以來，已先後失去7個邦交國。兩個月前，基里巴斯和所羅門群島宣佈斷絶與台灣的外交關係，轉而與中國建交。

拒絶中國投資人工島

圖瓦盧新政府9月成立後，其外交部長科非（Simon Kofe）11月16日訪問台灣。科非在台灣期間接受採訪時指出，圖瓦盧新政府上台後，對台灣的立場沒有任何改變。

他坦言，中國對太平洋島國施加的壓力增大，持續擴張勢力，因此他希望與瑙魯、馬紹爾群島、帕勞等台灣在太平洋的邦交國結盟成一個力挺台灣的組織。並說：「我們相信合作的力量，只要團結就能共同抵禦中國的影響。」

科非並透露，有中國企業有意出資4億美元（人民幣28億、新台幣123億）建造人工島，以解決海平面上升對圖瓦盧所帶來的潛在威脅，但他們拒絶了這項提議。科非推測這項提案背後有中國政府的支持。

圖片版權 Getty Images Image caption 海平面上升對圖瓦盧帶來潛在威脅

他說：「我們聽說很多有關中國債務的消息，中國正在全世界買島嶼並設立軍事基地，這些事情讓我們很憂心。」他希望，其他國家能有所警惕並採取謹慎態度，關注這些問題所帶來的影響。

科非表示，新任總理拿塔諾（Kausea Natano）預計2019年4月訪台。圖瓦盧強化與台灣關係，對美國保有太平洋盟國無疑是一大幫助，因為太平洋島國一直是美國努力鞏固的盟友。

早前，11月12日台灣政府稱，正規劃在圖瓦魯設置「台灣數位機會中心」，協助提升當地的資通訊能力，並培育當地的科技人才。台灣外交部政務次長徐斯儉11月5日至7日曾訪問台灣太平洋友邦吐瓦魯，拜見總理和外長等政要。目前台灣在當地設有技術團及醫衛中心。

台灣東海大學政治學系助理教授林子立曾向BBC中文分析，太平洋島國長年與美國、澳洲關係緊密，但是其經濟開發度低，近年受到全球化影響，政府希望加快建設，因此需要外資，而現在最有資金做海外投資的就是中國。

中國正持續加強在太平洋地區的影響力，今年8月澳大利亞悉尼大學美國研究中心曾公布一項報告中指出，中國在軍事領域的很多方面正在以多種方式挑戰美國，「美國在印度-太平洋地區已經不再享有軍事上的絶對優勢地位」。

該報告稱，美國長期在中東的軍事行動，使其無力兼顧太平洋盟友，而「中國由於大規模投資先進的軍事系統，正變得愈來愈有能力以軍事挑戰該地區的秩序」。

圖片版權 AFP Image caption 澳大利亞研究機構認為，中國的軍事實力將與其經濟實力相匹配是必然之勢。

2018年6月，美國國會美中經濟與安全審議委員會（USCC）曾公布一份名為《中國與太平洋島國的接觸以及對美國的影響》的報告，顯示過去五年來，通過貿易、投資、發展援助以及旅遊，中國擴大了與太平洋島國的經濟聯繫，已經逐漸成為這個地區的重要力量之一，在很多領域甚至已經領先美國。

太平洋的美中外交角力

太平洋島國長期都不是國際外交舞台的焦點，但隨著中國在該地的影響力日益增加，太平洋地區逐漸成為中國、美國各自希望拉攏並展現外交攻勢的地方。雖然太平洋國家面積小，人口少，但主權普遍受到國際承認，在聯合國等國際組織都握有一票。南太平洋過去一直是由美國及其盟友（新西蘭、澳大利亞）所盤據。

今年9月台灣先後失去位於南太平洋的兩個邦交國，無疑對美國在亞太地區的部署造成打擊，隨著中國勢力持續在該地擴張，澳大利亞也強烈感受到中國以對其地位構成威脅。

美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）10月訪問台北參加首屆由台灣及美國共同舉辦的「太平洋對話」（Pacific Islands Dialogue），會議主題事台灣及美國國在太平洋地區援助計劃的資訊分享與資源協調，並討論了多方合作的可行性。

美國總統特朗普今年5月款宴帛琉、馬紹爾群島與密克羅尼西亞聯邦領袖，美國國務卿近期造訪馬國與密國，都是史上首次，加上「太平洋對話」，都顯示了美國對此區域的重視。

有利蔡英文選情

台灣總統蔡英文上任後，已有7個邦交國與台灣斷交並與中國建交，現在台灣只剩15個邦交國。圖瓦盧外長科非表態支持台灣，無疑有利於在明年台灣總統選舉中尋求連任的蔡英文。

蔡英文11月20日與科非見面，她感謝吐瓦魯的新政府對兩國合作關係的肯定，並期待兩國關係更加緊密。

2020年1月11日台灣將舉行總統大選。有學者稱，隨著選舉日期接近，蔡英文政府會竭盡所有鞏固邦誼鞏固邦交。

台灣淡江大學外交與國際關係學系教授林若雩曾經對BBC中文說：「選舉快到了，若再失去一個邦交國，蔡英文可能會失去選票。」

今年9月，台灣總統府曾表示，國家安全會議警告中國已介入總統選舉事務，或在今年底前再施壓，再逼使1至2個邦交國與台灣斷交。

兩個月後，台灣外交部11月初向BBC中文證實，台灣政府將提供中美洲的邦交國洪都拉斯3億美元（約人民幣21億、新台幣90億元）的貸款。洪都拉斯財政部長羅西歐‧塔波拉（Rocío Tábora）稱，該貸款將會用於填補政府預算赤字，用於醫療、教育經費及加強基礎建設。

太平洋島國圖瓦盧

太平洋島國圖瓦盧由珊瑚環礁組成，陸地面積僅26平方公里，人口約11200人。今年9月圖瓦盧舉行大選，立場親台灣的前總理索本嘉（Enele Sopoaga）在選舉中敗給前副總理那塔諾（Kausea Natano）。

圖片版權 Getty Images Image caption 圖瓦盧陸地面積僅26平方公里，人口約11200人。

當時一度因為那塔諾對台灣政策不明朗，引發外界關注圖瓦盧與台灣邦交是否會有所變化，如今隨著其外交表態支持台灣，並拒絶中國企業投資，更確認兩方關係。

現任總理那塔諾2003年曾與時任總理訪問台灣，2011年也有率團赴台參加國慶活動。