美國務卿要北約對抗來自中國共產黨的威脅

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國務卿蓬佩奧對北約盟友說，北約要應對來自中共目前的和長期的潛在的威脅，北約國家不能忽視他們同北京執政黨之間的「根本差異和不同信仰」。

北約成立七十年後，中國崛起被看作是北約面臨的新威脅。美國國務卿蓬佩奧強調中國共產黨的威脅，似乎要把北約的使命擴大到了亞洲。

周三（11月20日）蓬佩奧在布魯塞爾北約外長會議上講話說，盟友必須應對來自中共目前的潛在的長期威脅，北約國家不能忽視他們同北京執政黨之間的「根本差異和不同信仰」。

美國國務卿說，美國及其盟友建立北約的初衷是自由和民主。他還說，冷戰結束30年後，美國和盟國仍然面對來自專制政權的威脅，我們必須要共同面對他們。俄羅斯，中國，伊朗，他們的價值體系和我們的截然不同。

當記者就法國和德國建議改造北約的問題提問時，蓬佩奧再次主動提到北京說，聯盟的結構應該適應一直變化的目標，顯然在1949年北約成立時並沒有考慮到「來自中國共產黨的威脅」。

強調意識形態對抗

今年4月在北約紀念成立70週年的時候，美國駐北約大使哈奇森說，北約正在對中國的行為做風險評估。這預示著北約這個軍事集團的重心開始東移，離開了當初北約在歐洲對付蘇聯侵略的初衷。

此次美國國務卿強調北約取得冷戰勝利是為了「自由和民主事業」，他把北約重心轉向中國的問題置於對立價值觀的框架內。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國和歐洲盟國在二戰後為防止蘇聯侵略歐成立了北約軍事聯盟。美國總統杜魯門和北約領導人，1949年。

本月早些時候，蓬佩奧在柏林講話中已經就俄羅斯和中國的威脅發出警告。他說，中國壓制其民眾的手法同過去共產主義的東德「可怕的相似」，強調「自由國家」同中國和俄羅斯這些國家展開「價值觀競爭」。

蓬佩奧批駁了莫斯科是西方合作伙伴的看法。BBC的防務記者馬庫斯說，蓬佩奧的講話傳遞了意識形態鬥爭的信息。

儘管美國國務卿表達了強硬看法，但馬庫斯說，美國的根本看法究竟是什麼，仍然令許多人費解。因為美國總統特朗普似乎對莫斯科並沒有表現出同樣的敵意，也沒有把西方同俄國和中國關係放在完全對抗的戰略框架內。

BBC的防務記者認為，美國許多盟友未必完全贊同蓬佩奧的強硬看法。莫斯科和北京會對美國和盟國間的不和諧和分歧加以利用。

全球北約，應對俄中

俄羅斯一直反對北約東擴，並認為西方違背了同前蘇聯領導人戈爾巴喬夫在討論允許東西德國統一時做出的承諾。不過戈爾巴喬夫的外長謝爾瓦德納澤和當時的美國國務卿貝克事後都否認西方做過類似承諾。

Image caption 根舍在同蘇聯領導人會談時說，德國很確定北約不會東擴。根舍和蘇聯領導人戈爾巴喬夫，1991年

但德國《明鏡周刊》的報道曾引述過一段當時的德國外長根舍同蘇聯外長謝爾瓦德納澤的談話記錄。根舍說，統一的德國作為北約成員國將是個複雜的問題，但德國很確定北約不會東擴。

在1989年冷戰結束後北約數次重新界定其使命，為北約繼續存在尋找理由，諸如在巴爾幹地區的「人道主義干涉」，2001年9/11攻擊後的反恐戰爭。

另外北約仍在保持繼續擴大。巴爾幹地區的小國如黑山共和國在2017年加入北約，波斯尼亞和黑塞哥維那與馬其頓正在等待加入北約。

中國媒體報道，北約除了在歐洲擴展，正向全球性軍事集團轉變。與此同時，美國對歐洲盟國強調「中國威脅」。特朗普政府一直以國家安全威脅為由敦促北約盟友禁止使用中國電訊巨頭華為的5G網絡技術。

日本NHK報道引述觀察家的話說，蓬佩奧強調中國說明美國希望北約盟國在5G發展方面互相協調。蓬佩奧一直在勸說歐洲盟國不要和華為在5G領域合作。

法總統：北約「腦死亡」

美國在北約中的領導作用以及對該軍事聯盟的承諾引起成員國的質疑。本月早些時候法國總統馬克龍說，北約已經「腦死亡」，對美國保衛歐洲盟友的承諾發出質疑。法國總統說，歐盟應該發展自己的「軍事主權」。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國總統主張歐盟應該發展自己的「軍事主權」。

據《華盛頓郵報》的報道，奧巴馬政府時美國駐北約的大使伊沃·達爾德說，一些歐洲官員曾對他說，他們擔心美國不會滿足北約組織公約第5條關於互助防禦的義務。

北約組織公約第5條規定，對北約一個成員國的攻擊被認為對北約所有其他成員國的攻擊。但去年7月北約峰會期間美國總統特朗普並沒有對盟國重申第5條規定的承諾，而是批評盟國國防開支不足。

在整個冷戰期間北約並沒有援引公約第5條規定進行過軍事行動。北約歷史上唯一援引第5條規定的軍事行動是2001年美國遭受9/11攻擊後，當時北約成員國認為9/11攻擊符合公約第5條規定，參加了美國的反恐戰爭行動。

蓬佩奧本月早些時候訪問德國時試圖打消盟友的疑慮。他強調北約「仍然是歷史上一個最重要，戰略性的伙伴關係」。北約秘書長斯托爾滕貝格這次在會見蓬佩奧時說，在一系列戰略問題上，諸如俄羅斯，軍控以及中國崛起問題，北約仍然是北美和歐洲共同商討決策的唯一平台。