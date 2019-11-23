Image caption 皮特·裏基茨勳爵對BBC中文表示，若暴力一發不可收拾，中國會成為最終輸家。

曾擔任英國外交部香港事務部主任的皮特·裏基茨勳爵（Lord Peter Ricketts）呼籲北京當局鼓勵香港特首林政月娥對暴力雙方進行「絶對不偏不倚的司法調查」。

「若香港暴力一發不可收拾，中國會成為最終輸家。北京有能力鼓勵（香港）特首扭轉局勢。我指的是，對事件如何開始，以及警察和抗議者雙方暴力問題進行絶對不偏不倚的司法調查，」裏基茨本周在接受BBC中文記者訪問時表示，現在這樣做還為時不晚。

裏基茨還表示，相比升級為國際事件（諸如英國去聯合國狀告中國違反《中英聯合聲明》），這仍是目前最好的選擇，而英國應當積極鼓勵中國主動緩解局勢。

1991-1994年任英國外交部香港事務部主任的裏基茨勳爵於2006至2010年間任英國外交部常務次長；2010年至2012年擔任英國國家安全顧問。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者在香港理工大學記錄下的晝與夜

英國「已不掌控香港局勢」

「我們看到香港正在燃燒，我們對1997年以來香港取得的巨大成功受到如此威脅感到傷心。」但裏基茨表示，英國在香港事務中的影響力有限。

「基於《中英聯合聲明》，英國（對香港）有著特殊的角色和責任，但英國已經不掌控香港局勢了，影響力應當從外部而來。」

過去五個多月，由《逃犯條例》而起的香港示威效應持續發酵。中國多次指責英國和美國干預中國內政。

本周早些時候，一項迫使美國支持香港民主活動人士的法案送達特朗普總統的辦公室，遭到北京譴責與警告。周四（11月21日），英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）就英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑遭中國安全部門「虐待」指稱召見了中國駐英大使。中國方面堅稱鄭是因嫖娼而被拘留，並隨後公布視頻「證據」。

周日，一場被認為對香港政治基本版圖有深遠影響的的區議會選舉將舉行。與此同時，一些零星示威者仍然被困在在香港理工大學，拒絶主動向警察「投降」。

你的器材不支持播放多媒體材料 「大學已經不是校園了，是戰場。」

擔心年輕抗議者「或已失去判斷力」

處理香港事務多年的裏基茨還表示，他總認為港人對分寸拿捏凖確，有時候甚至比倫敦還要好； 但他擔憂現在一些年輕抗議者或許已經無法判斷紅線在哪，以及哪些事件可能招致來自北京當局更具破壞性的干預。

「我當然同情（抗議者）對雙普選的訴求，但人總要做務實的選擇，我希望港人對度的判斷還在，不過我感到擔憂。」