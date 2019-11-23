王立強：自稱是間諜並爆料說中國情報組織干預香港抗議和台灣選舉

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據多家澳媒報道，一名自稱是中國間諜的男子王立強（William, Wang Liqiang，音譯）冒著生命危險逃往澳洲，揭露了北京情報機構如何通過操縱媒體、滲透大學，干預香港抗議運動和台灣選舉，並在澳洲開展業務。

報道稱，現年27歲的王立強10月在向澳洲安全情報組織（ASIO）提供的宣誓聲明中說：「我本人曾涉入並參與了一系列間諜活動」， 如果返回中國，可能會被拘留並判刑。他目前在澳洲尋求庇護。

根據《紐約時報》，一些西方外交官員認為，王立強的說法至少部分可靠。該報引述知情人士說，他的某些指控細節看似投機，無法核實，但有關官員仍在認真對待。

澳媒的報道並未詳細提供中國情報機構在澳洲開展業務的細節，但可能加深本已對中國間諜在該國的活動的高度關注。

澳大利亞內政事務部稱，不對個別案例發表評論。庇護簽證的目的是保護那些因恐懼而無法返回祖國的人，避免他們遭受迫害和傷害。

直至截稿，中國外交部並未對此事發表聲明。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 澳洲媒體《時代報》（The Age）網絡截圖

王立強口中的「情報組織」

澳洲媒體《時代報》（The Age）、《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）、九號電視台的《60分鐘》（60 Minutes）對此事做了詳細報導。美國媒體《紐約時報》也通過一位匿名熟悉庇護申請的人士獲得了王立強陳述的英文版。

綜合報導，王立強出生於福建，在香港上市公司中國創新投資有限公司（China Innovation Investment Limited）任職。他說，該公司是多間中國情報機構的前線公司，老闆向心是一名高級情報人員。

翻查香港交易所的數據，中國創新投資有限公司是一家主要從事軍民兩用行業投資業務的公司。投資項目包括軍工儲能電池、新型光源產品、生態裝備材料以及節能媒體終端。公司註冊地在開曼群島。

公司年報顯示，其董事局主席兼行政總裁向心今年55歲，曾在中國若干大型機構工作， 並長時間從事科技項目管理及公司策略研究。他也是中國科技教育基金會的理事長。

向心之妻龔青是該公司的替任董事。她曾於中國國防科技信息中心，以及中信國際合作公司等中國大型機構工作。

向心通過電子郵件回應《紐約時報》，他不認識王立強。

你的器材不支持播放多媒體材料 「大學已經不是校園了，是戰場。」

對香港大學的滲透

王立強對澳媒說，他以中國創新投資公司的商人身份做掩護，在香港開展情報工作。他的主要任務是，協調他所任職的機構與其他情報部門之間的關係，並「收集與支持港獨有關的信息」。

他說，情報工作主要在香港的大學運作。並聲稱，他所在的組織「已經滲透到所有大學，包括學生會和其他學生團體。」他負責利用獎學金、旅行補助金、校友會和教育基金會等方式招募內地學生。

王立強說，組織會指派一些學生加入學生會，假裝支持香港獨立。等發現了支持獨立的活動人士，會公開了他們的個人資料，以及父母和家人的信息。

他還稱，他的組織已經通過注資滲透到香港媒體。一間主要亞洲電視網的高級經理是現任中國分軍區司令員級別的一位幹部 。澳媒並沒有公開這間機構的名稱。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港中文大學的一個操場成為催淚彈目標。

「六名特工」帶走銅鑼灣書商

王立強說自己曾參與2015年10月的香港銅鑼灣書店事件。當時，五名香港書商失蹤，後來在中國大陸受到當局控制。王立強收到命令「密切關注」書商之一李波，因為他曾參與出版了一本名為《習近平和他的六個女人》的政治八卦書籍。

他說，有六名特工將李波從香港銅鑼灣書店的書庫帶走，直接帶往中國大陸。他自己則負責談判，並執行後續任務。

澳洲《時代報》引述西方不具名安全人士，稱王立強的陳述「很可能是凖確的」。

上個月，另一位曾被拘留的書商林榮基在一次採訪中表示，他非常肯定，李波被綁架了。林榮基現已定居台灣，開始新的生活。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 林榮基不諱言，感情還是在香港，我天天都在看手機，關心香港。

協調「網軍」影響台灣大選

在台灣，王立強表示他的情報部門為了影響台灣的政治體系，已經與媒體高層取得聯繫，目標是推翻敵視中國當局陣營的候選人，包括現任總統蔡英文。

王立強說，他們在台灣滲透媒體、廟宇，以及基層組織。今年5月，他獲得一本假的韓國護照，收到指示前往台北，影響總統選舉。王立強說自己負責協調「網軍」，藉此影響他人的政治立場。

他還說，自己涉及的行動成功干預了去年台灣的「九合一」地方選舉，替支持北京的候選人取得勝利。還包括引導媒體支持被認為是親北京的韓國瑜當選高雄市長。

不過，根據台灣媒體《聯合報》的報道，代表國民黨出戰明年一月總統競選的韓國瑜周六（11月23日）表示，他在2018年競選時，「如有拿一塊錢立即辭去高雄市市長」。