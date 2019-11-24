中國「間諜」王立強 叛逃與詐騙的對立說法

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香港鄭文傑在中國大陸居留期間的事件各執一詞引人關注之際，澳大利亞媒體報道了「叛逃」中國間諜王立強的新聞再次引起轟動。

本周出現的兩個新聞熱點，有一個共同之處：外媒的報道與中國官方的說法完全相反。

在中國方面指王立強「涉案在逃」之前，澳大利亞媒體報道稱，中國間諜王立強「冒著生命危險出逃」，揭露了北京情報機構如何通過操縱媒體、滲透大學，干預香港抗議運動和台灣選舉，並在澳洲開展業務。

澳大利亞報道稱，現年27歲的王立強10月在向澳洲安全情報組織（ASIO）提供的宣誓聲明中說：「我本人曾涉入並參與了一系列間諜活動」， 如果返回中國，可能會被拘留並判刑。他目前在澳洲尋求庇護。

中國

圖片版權 上海公安局

澳大利亞以及世界多家媒體報道這一消息後，中國官方作為回應公布了上海靜安區公安局的一條微博，確認了王立強的真實姓名，但卻指他是「無業，系涉案在逃人員。」

上海靜安區公安局微博稱，「2016年10月，王立強因詐騙罪被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑一年零三個月，緩刑一年零六個月。2019年2月，王立強虛構進口汽車投資項目詐騙束某460餘萬元人民幣。2019年4月19日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對王立強進行立案偵查。」

「2019年4月10日，王立強前往香港。經核查，其所持有的所謂中華人民共和國護照證件和香港永久居民身份證件均系偽造證件。」

中國媒體在報道中還指所謂「中國特工叛逃澳大利亞？當騙子遇到騙子，到底誰騙誰？」

中國國台辦發言人馬曉光則表示，大陸方面從不介入台灣地區選舉。相關報道完全是無稽之談。「誰在這個時候炮製這樣一個消息，誰才是意圖干涉影響台灣選舉，謀取不正當選舉利益。」

圖片版權 EPA Image caption 自稱是中國間諜的王立強，指稱國民黨總統候選人韓國瑜去年接受大陸資金投入選舉。韓國瑜批評這是刻意抹黑，「國外資源也進來了」。

就在王立強「揭秘」中國情報部門活動的前一天，澳大利亞前情報局長鄧肯·路易斯（Duncan Lewis）在卸任後的首次媒體採訪中表示，中國通過全面系統的「間諜行為」來操弄澳大利亞的政治體制。

對此，中國外交部發言人耿爽回應說，「已經多次作過回應。我懶得再重覆了」，並提醒澳大利亞方面「對自己國家的政治體制要稍微自信一點」。

台灣

王立強向澳大利亞媒體表示他的情報部門為了影響台灣的政治體系，已經與媒體高層取得聯繫，目標是推翻敵視中國當局陣營的候選人，包括現任總統蔡英文。

王立強說，他們在台灣滲透媒體、廟宇，以及基層組織。今年5月，他獲得一本假的韓國護照，收到指示前往台北，影響總統選舉。王立強說自己負責協調「網軍」，藉此影響他人的政治立場。

他還說，自己涉及的行動成功干預了去年台灣的「九合一」地方選舉，替支持北京的候選人取得勝利。還包括引導媒體支持被認為是親北京的韓國瑜當選高雄市長。

應該說，王立強有關大陸干預台灣政治的指稱， 恰好踩中台灣展開大選的時間點，所引起的關注之大可想而知。

台灣總統蔡英文，在被問及這一案件時表示，「這件案子國安單位已有掌握，也透過相關單位深入調查、查證，若有不法情事勢必嚴查、嚴辦，這個階段任何個案都不做評論。」

台灣國民黨總統候選人韓國瑜則呼籲蔡英文趕快立案調查，「有證據就辦到底，沒有證據不要放假新聞。」 他批評說，詆譭他的「黑韓產業」越來越興旺，「國外資源也進來了。」

台灣島內，有人對王立強指稱深信不疑，也有人認為這純屬「烏龍共諜案」。有媒體引述前台灣情報人員論述王立強所言的種種「疑點」，也有評論人士對台灣大選期間如此爆炸新聞對選情的影響提出種種問題。

香港

王立強對澳媒說，他以中國創新投資公司的商人身份做掩護，在香港開展情報工作。他的主要任務是，協調他所任職的機構與其他情報部門之間的關係，並「收集與支持港獨有關的信息」。

他說，情報工作主要在香港的大學運作。並聲稱，他所在的組織「已經滲透到所有大學，包括學生會和其他學生團體。」 他負責利用獎學金、旅行補助金、校友會和教育基金會等方式招募內地學生。

王立強說，組織會指派一些學生加入學生會，假裝支持香港獨立。等發現了支持獨立的活動人士，會公開了他們的個人資料，以及父母和家人的信息。

他還稱，他的組織已經通過注資滲透到香港媒體。一間主要亞洲電視網的高級經理是現任中國軍分區司令員級別的一位幹部 。

澳大利亞

在中國公安部門指稱王立強「涉案在逃」後，據澳大利亞媒體報道，王立強否認了中國方面的指稱。

他說，早就預計到中國當局會毀壞他的名譽，但是他堅持自己所公布的事實，而且他知道做假聲明的嚴重後果。

澳大利亞財政部長喬許·弗萊登伯格（Josh Frydenberg）曾經表示，王立強的案子，目前在澳大利亞恰當的執法機構手中。他還說，王的指稱「讓人觸目驚心」。

現任澳大利亞國會情報和安全聯合委員會主席安德魯·哈斯提（Andrew Hastie) 則表示，王立強暴露了中國政府有系統地干涉外國，是「民主朋友，應該獲得允許留在澳大利亞」。

哈斯提說，「我認為，任何人願意協助我們保護我們的主權，都應該得到我們的保護。」

此前，哈斯提和另一名澳大利亞議員詹姆斯·佩特森因為「對中國進行直率批評」，被禁止於12月前往中國參加研究機構的活動。

中國駐澳大利亞大使館曾表示，中國人民不歡迎無端抹黑中國的人，中國絶不會接受價值觀和意識形態的「殖民」。

中國官方媒體《環球時報》報道稱，哈斯提和佩特森並非中國和外交事務方面的專家，卻「熱衷於以鷹派的姿態批評中國」。