Image caption 報道說，抖音在全世界有5億用戶，其中大部分是青少年

中國被指對美國及其盟國進行網絡間諜活動，獲取軍事機密和商業機密。現在中國所有的社交媒體也被視為安全隱患，美國軍方對中國的社交媒體抖音 （TikTok）展開安全調查。

美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）周四（11月21日）在美國企業研究所的活動中對記者說，他已經下令對社交媒體抖音進行安全評估。

之前美國國會參議院少數黨領袖，民主黨參議員舒默致信麥卡錫要求調查軍隊使用抖音的潛在風險問題。他在信中說，國家安全專家就抖音搜集並處理用戶數據表示擔憂。另外舒默也提到中國法律要求國內公司對國家情報工作合作的問題。

上月舒默和共和黨參議員湯姆·考頓聯合致信給美國國家安全情報負責人，呼籲情報官員評估抖音的潛在安全風險。信中說，抖音在美國的下載量超過1.1億，成為不能忽略的，潛在的反間諜威脅。

圖片版權 AFP Image caption 2018年一個健身軟件Strava公布的健身地圖洩漏了美國在阿富汗的秘密軍事基地的位置

抖音的年輕用戶

美國海外投資委員會已經對擁有抖音的中國公司北京字節跳動科技有限公司在美的收購案展開調查。北京字節跳動科技有限公司投資10億美元收購了美國的社交媒體Musical.ly。

不過抖音一直強調該公司獨立於中國國家。抖音公司美國總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）本月初在博客中說該公司的數據中心"全部位於中國以外"，美國客戶端數據全部儲存在美國，備份系統在新加坡。

北京字節跳動科技有限公司是中國發展最快的初創企業。抖音在美國有2650萬月活躍用戶，其中60%的用戶為16-24歲的青少年。

2018年一個記錄健身者運動軌跡的軟件Strava洩密的消息引起了人們對社交軟件安全問題的關注。

圖片版權 Getty Images Image caption 施瓦辛格的頭像人臉編輯應用軟件FaceApp編輯前後的對比，和現在的照片

"警惕內容分享"

2017年Strava用積累的用戶數據製作發佈了一幅「全球運動熱力地圖」，有人在地圖上找到了美國和俄羅斯等國在敘利亞，伊拉克和阿富汗等國的保密基地。

報道說此事引起五角大樓關注，開始注意現役軍人使用手機和其他電子設備造成洩密的問題。

2017年美國軍隊就禁止其成員使用中國大疆創新科技有限公司製造的無人機，他們認為大疆無人機產品存在「網絡弱點」。

美國國會參議員舒默和湯姆·考頓在上月的信中呼籲情報官員警惕中國擁有的，在美國境內活躍的其他內容分享平台。

民主黨參議員舒默7月還呼籲美國聯邦調查局和聯邦貿易委員會針對俄羅斯開發的人臉編輯應用軟件FaceApp進行國家安全和隱私調查。