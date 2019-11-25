香港區議會選舉 泛民主派大勝原因眾說紛紜

圖片版權 Reuters Image caption 泛民主派支持者得知屬意的候選人勝選後歡呼慶祝。

香港泛民主派在區議會選舉取得壓倒性大勝，截至今天早上8：45，被視為泛民主派的候選人在452個民選議席中取得超過350席，是香港主權移交以來最多。許多泛民主派當選人認為，結果反映香港市民強烈要求政府答應近月示威浪潮的「五大訴求」，而建制派認為區議會主要處理地區民生事務，但選舉結果顯示這方面的工作已經不能保證選情。

這次選舉中許多知名的建制派人物都落選，包括被視為「激進建制派」的立法會議員何君堯、香港最大親北京政黨民建聯兩名副主席張國鈞和周浩鼎。另外，中國全國人民代表大會香港區代表田北辰也競逐連任失敗。

泛民主派在這次選舉中，在全香港18個區議會大多取得過半數議席，泛民議員預料可以在這些議會成為主席。另外，分析也預期他們會全數控制負責選舉香港特首的選舉委員會預留給區議員的117席，將成為這個有1200名成員的委員會其中一個具影響力的組群。

圖片版權 EPA Image caption 這次投票率約70%，是香港主權移交以來最高。

「民意如山」

這次區議會創下多個香港選舉紀錄，包括有約290萬名選民參加，投票率達70%，是主權移交以來最高。泛民主派也首次在區議會取得超過一半議席。

多次舉辦反對《逃犯條例》修例的「民陣」召集人岑子杰勝選。他接受訪問時形容結果是「民意如山」，希望林鄭月娥「把握這個機會，順應民意」，落實示威者的「五大訴求」。

親北京建制派的工聯會梁美芬認為，政府的施政令選民不滿是建制派落敗的其中一個原因，但建制派候選人在選舉期間遇到的不公平對待也是原因。她又認為結果顯示香港的投票已經變成「立場先行」的選舉，而不是以每名議員的工作表現為標凖，因此令建制派選情受挫。

親北京政黨民建聯副主席陳克勤說，他留意到有人在投票後重覆排隊，製造輪候投票時間長的假像，令一些不願意久候的選民卻步。陳克勤沒有給出具體個案，但選舉管理委員會主席馮驊說，故意阻礙其他人投票是違規行為，如果有切實證據有採取行動執法。

何君堯在連任區議員失敗後在社交網站發表文章，形容選舉結果「異常」，但沒有詳細解釋。