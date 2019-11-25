金馬金雞同日頒獎 大陸台灣電影獎也要扳手腕

圖片版權 Getty Images Image caption 金雞電影節在廈門舉行，明星雲集。但也有電影人選擇金雞金馬都不參加，避免表態。

第56屆台灣金馬獎與第32屆中國金雞獎頒獎典禮同天（11月23日）舉行，前者星光黯淡，大牌明星集體缺席，後者星光雲集，場面浩大，氣勢十足。

針對中國抵制金馬獎，金馬獎影展主席、台灣導演李安向媒體表示，金馬獎像是華語電影的大家庭，「我們雙手永遠是張開的，只要是華語電影都歡迎。」

星光黯淡與星光雲集

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣男演員陳以文以《陽光普照》成為金馬獎新科影帝，馬來西亞女演員楊雁雁摘得本屆金馬獎最佳女主角獎。

第56屆金馬獎11月23日登場，中國電影金雞獎則一改過去9月舉行的慣例，改在11月23日在廈門舉行，與金馬獎同一天，加上中國下令大陸影人不得參加金馬獎，使兩項頒獎典禮充滿濃濃政治味。

兩大電影獎同時舉行，參加任何一場即有表態的意味，因此許多電影人乾脆選擇都不出席。出席台北金馬獎的電影人以台灣及東南亞為主，另外3位香港影人包括導演黃進、影評馮家明及動畫師盧子英也參與典禮，日本知名演員永瀨正敏則擔任頒獎嘉賓。

在廈門舉行的中國電影金雞獎則大牌明星雲集，典禮由黃渤、鄧超搭檔女藝人藍羽主持，包括張藝謀、陳凱歌、成龍、李冰冰、黃渤、鄧超、孫儷、黃曉明、胡歌、楊冪、劉詩詩、周冬雨皆出席典禮。台灣藝人林心如、彭於晏、邱澤及王大陸等人也是座上賓。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國金馬獎頒獎禮在和台灣毗鄰的福建省廈門市舉行。

金馬獎和金雞獎同天舉行，加上因為「抵制風波」而染上政治味，兩場頒獎典禮難免被外界拿來比較。金馬獎開場表演《有一陣人，追求一個夢》效法奧斯卡以歌舞劇方式呈現。

該歌舞表演全程以台語（閩南語）演出，充滿濃厚的台灣味。該表演還結合了過去頒獎典禮的經典畫面，像是周潤發、梅艷芳、劉德華、梁朝偉及林青霞等明星參與典禮的歷史畫面等。

金雞獎開場表演先播放錄製短片《和你在一起》，由黃渤、鄭愷及歐陽娜娜一起演繹，隨後大幕拉開後出現大批舞者，整齊劃一地跳出各種舞蹈，並結合合唱團演出。從場地、舞台、表演人數都超越了台北金馬獎。

《廈門日報》稱：「代表中國電影奮發精神的金雞獎獎杯在舞台展現。金雞報曉，亮相於滄海之上；百舸爭流，一唱雄雞天下白。」

有大陸網友認為缺乏美感、宛如「央視春晚」，在微博有近65萬粉絲的大陸獨立歌手李悄表示，「金雞獎的現場舞台設計與審美，還是像那種地方大雜燴，形式也與春晚一樣。」

有28萬粉絲的自媒體「大聰看電影」稱，「金雞隆重排場大明星雲集載歌載舞如春晚，排片和獲獎需考慮的綜合因素較多，這也側面反映國內電影工業發展和市場環境，像一部商業大片。」並描述台北金馬獎很落寞、很孤獨但玩得純粹，沉澱專業，更像一部文藝片。

金雞獎過去被外界認為官方色彩濃厚，今年改制後試圖逐漸展現成為國際電影大獎典禮的野心，因為日期調整、即從兩年一屆改為每年舉辦，被認為是將矛頭指向金馬獎。

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李安的遺憾

至於少了中國電影人參與的金馬獎，雖然少了藝人星光，但許多國際級的影壇大師仍齊聚一堂力挺金馬獎，包括侯孝賢、王童、李行、李屏賓等歷年金馬得主都親自出席。

金馬執委會主席、台灣導演李安被媒體問及大陸不參加是否是金馬獎的損失時表示：「損失當然損失，你可以看到不管是星光、參展的作品，當然我們最好的作品我覺得、我個人覺得不會比每一年的差，我們今年還是有很好的作品。」

他強調，好作品還是有很多，尤其金馬獎是大家庭，像朋友相濡以沫般互相切磋，所以大家都很喜歡金馬獎，牽扯到政治是大家都不願意見到的。 他說：「今年少一點，我們當然會有遺憾，可是我們的雙手永遠是張開的，只要是說中文、華語的電影導演，我們歡迎你來。」

得獎人致詞時，有關香港的發言也引發關注。以《返校》中的《光明之日》摘下最佳電影原創歌曲的作曲人盧律銘致詞時表示，他要將這首歌送給所有在香港堅持理想的人，「希望你們可以平安且自由地生活著，活下去才有希望，希望在不久的未來可以陽光普照，致自由。」引發全場熱烈鼓掌及歡呼。

第56屆金馬獎共計588件作品報名角逐，雖然少了中國電影參賽，報名件數仍是史上第二高，競爭十分激烈的最佳男主角獎項，由《陽光普照》的陳以文獲得，女主角則由馬來西亞女演員楊雁雁憑藉《熱帶雨》拿下。