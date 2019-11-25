新疆再教育營：文件披露維吾爾人如何被「洗腦」

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最近披露的一批文件顯示，中國當局如何在新疆設立再教育營系統，對上百萬維吾爾人進行「洗腦」。

中國政府一直稱，這些機構提供職業教育和訓練。但BBC《廣角鏡》節目看到的官方文件披露了這些營地的囚犯如何被關押、灌輸思想和懲罰。

中國駐英國大使將這些文件斥為假消息。

國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists）披露了這些文件，該機構與包括英國BBC《廣角鏡》節目及《衛報》等17家媒體合作。

近三年來，中國政府在新疆設立拘押營，稱是為打擊極端主義及對當地人進行再教育，但調查發現的新證據駁斥了北京的說法。

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據悉大約有100萬人未經審判就被拘押，其中大多數都是維吾爾族穆斯林。

國際調查記者同盟將洩露的中國政府文件稱為「中國電文」（China Cables），其中包括一份2017年時任新疆維吾爾自治區黨委副書記朱海侖向再教育營管理人員發佈的九頁文件，當時朱海侖是當地最高級別安全官員。

其中明確指出，這些營地是戒備森嚴的監獄，有嚴格的紀律和懲罰，不允許逃跑。

指令有：

「決不允許發生逃跑事件」

「加大違規行為懲戒和處罰力度」

「促進學員悔過自新和檢舉揭發」

「堅持每天集中上課學國語」

「鼓勵學員服從管理、真心轉化」

「（確保）宿舍教室視頻監控必須全覆蓋、無死角」

文件披露被拘押人士是如何被監控的：「對學員實行就寢牀位固定、隊列位置固定、教室座位固定、技能操作崗位固定，嚴禁擅自調換。」

「強化學員一日生活行為規範，落實起牀、點名、洗漱、如廁、整理內務、就餐、學習、就寢、封門等行為規範和紀律要求。」

其他文件也驗證了拘留營規模之大。其中一份披露，2017年中僅一周就有1.5萬人被送往再教育營。

「人權觀察」中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）稱檢方應使用洩露的文件。

「這是一份可用於起訴的證據，記錄了嚴重侵犯人權的行為，」她說，「我認為可以將每個被拘留者描述為至少遭受了心理折磨，因為他們真的不知道會在那裏呆多久。」

文件還顯示，當被拘押人的行為、信仰和語言已經轉化時，他們才可以被釋放。

「促進學員悔過自新和檢舉揭發，深刻認識以往行為的違法性、犯罪性、危險性。」文件稱，「對認識模糊、態度消極甚至有牴觸情緒的，實行教管幹部『多包一』等方式，開展教育轉化攻堅，確保達到效果。」

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人權律師、世界維吾爾代表大會顧問埃默森（Ben Emmerson QC）稱，再教育營試圖改變人們的身份認同。

「除了針對整個種族社群設計、施行的大規模洗腦計劃外，很難把它看作其他東西。」他說。

「這是一次徹底的轉化，旨在將獨立的文化群體穆斯林從地球上抹去。」

文件還稱，管理者根據拘押人「思想轉化、學習培訓、遵規守紀」等方面的情況進行積分管理。

積分是當局衡量「教育培訓效果」的基本依據，與獎優懲劣、親情會見等直接掛鉤。而評估審批是否結業需要各培訓中心學員結業評估工作小組進行初評，然後逐步報到縣（市、區）和地（州、市）職業技能教育培訓服務管理局進行複評和終評。

洩露的文件也披露，中國政府如何進行大規模監視和預警警務計劃，分析個人數據。

一份文件顯示，新疆自治區黨委曾對一項文件分享軟件使用人數進行統計：新疆有超過180萬人使用名為「快牙」的數據分享應用。文件稱，暴恐極端分子多使用該軟件傳播暴恐音視頻。

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中國政府要求對其中40557人進行調查，暫時不能排除嫌疑的，要集中培訓並進一步甄別審查。

還有文件指示逮捕一些擁有外國國籍的維吾爾人並跟蹤一些住在國外的維吾爾人。文件顯示，中國駐外使領館已是全球搜索網的一部分。

中國駐英大使劉曉明稱，政府措施保障了當地居民，過去三年來新疆沒有發生過一次恐怖襲擊。

「如今社會穩定，各族人民團結。居民生活幸福，安全感滿足感更強了。」

「西方有些人完全無視事實，特意就新疆問題誹謗、抹黑中國，試圖借此干涉中國內部事務，擾亂中國在新疆的反恐努力，威脅中國穩定發展。」