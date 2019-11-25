香港區議會選舉民主派大勝 但僵局能被打破嗎

圖片版權 Reuters Image caption 有區議員當選後立即到香港理工大聲援被圍示威者。

香港2019區議會選舉結果正式出爐。在逾71%破紀錄投票率下，香港地區政治版圖出現翻天覆地的變化，民主派合共取得388席，比以往增加263席，18區中有17區由民主派取得過議席，民主黨一躍成為最大黨，多區均出現多名年輕的政治素人當選。建制派只有59席，比上屆大減240席，許多資深議員和大將均宣告敗選。

香港民主派認為有關結果是「變相公投」，反映市民強烈希望政府回應示威浪潮的「五大訴求」，建制派則認為，區議會已不能只靠地區民生工作，會作出深切檢討。香港行政長官林鄭月娥25日早晨表示，特區政府一定會虛心聆聽市民的意見，並「認真反思」。

票數比和席位比差異何來

這是主權移交以來，民主派在區選中獲得的最佳成績，但如果按票數劃分，民主派和建制派獲得的票數約為57%比41%，與傳統意義上兩個陣營票數約「六四比」的狀況類似，兩者差距約40多萬張選票。

圖片版權 AFP Image caption 選舉翌日中環繼續有抗議活動。

雖然多個建制派大將落敗，但其實質票數普遍有增幅，即保住基本票源外，這次示威也激發到一些原本投票意欲不高，但反對示威暴力及堵路的人支持。

示威浪潮激發了民主派的動員能力，在「和勇不分（即和平與激進示威者不割席）」、「兄弟爬山、各自努力」的前題下，票源沒有大幅度分散，僅少數出現撞區令建制派獲利的情況。下年舉行的香港立法會選舉，民主派能否團結一致，不像以往在多區出現競爭，以及能否繼續在反修例風波後維持票源，是民主派面對的挑戰。

能否影響香港特首人選

區議會選舉結果的歷史性改變還意味著，民主派有可能在未來香港特首選舉有更大話語權。在1200人組成可以選特首的香港選舉委員會中，有117席是由區議員擔任，過往因為建制派壟斷區議會，這117席一直由建制派區議員擔任，如果民主派最終奪得這百多席， 連同民主派本身在選舉委員會中的340多席，如今可能在委員會有約460席，佔超過三分之一。

中國全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次結果不能夠改變現時的政治僵局，就算民主派全取選委會議席，特首選舉的主導權仍然在中央手中。他亦指出，2003年民主派也在區議會多區獲得過半議席，但並沒有影響建制派之後的立法會選舉形勢。

香港教育大學香港研究學院副教授方保恆說，在2012年特首選戰中，當選人梁振英僅僅得689票當選，落敗的唐英年獲得285票，唐被視為與香港本地資本關係密切的候選人，且獲得首富李嘉誠公開支持， 方保恆認為，如果民主派和本地資本勢力結盟，就隨時有足夠票數自行決定特首人選。

「北京要避免出現這種『政變』，恐怕只能重新統戰本地資本……北京與本地代理人的關係從來複雜，香港仍是中共無法完全控制的境外地區，」方保恆說，「短期就看林鄭月娥會否被快速撤換，由與本地資本關係緊密的人取代。」

圖片版權 EPA Image caption 選舉翌日，建制派議員葉劉淑儀被示威者指罵，要警員護送離開。

香港示威會走向平息嗎

香港示威者近月傾向更激進示威，曾發起「三罷（罷工、罷課、罷市）」大規模堵塞交通和暴力升級，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強對BBC中文說，結果讓北京和香港政府了解到，社會對運動支持度仍然相當高，並沒有慢慢消退，中央和特區政府一直未能有效回應民意，只是強調「止暴制亂」，造成市民逆反，如果繼續在這問題上採取「拖字訣」，是不能夠解決問題。

他認為，民主派獲得大多數議席，對「反修例運動」有正面影響，因為社運人士難以持續不上班、以義務性質投入運動，區議會提供了資源，包括議員薪水、辦事處及地區網絡等，可以用作支援運動的發展，但這亦意味著，民主派靠攏更激烈抗爭路線，以往提倡溫和妥協、與北京溝通的路線難以複再。

BBC記者喬納森·赫德（Jonathan Head）分析認為，除非政府回應示威者訴求，示威浪潮將會繼續，在選舉翌日，仍然有人在香港中環高叫「五大訴求，缺一不可」的口號，而防暴警員似員不太肯定自己可以多強硬，亦有新當選的議員到訪理工大學，去聲援仍然被包圍的示威者。

雖然特首林鄭月娥說會認真反思市民的不滿，但喬納森·赫德說，要中國同意她才能夠作出讓步，北京可能會希望用一些沒有那麼爭議的人取代她的職位。香港的反對派仍然遇到挑戰，新一批的年輕區議員要回應本土議題，不是單純追求民主，要思考如何更有效地合作去爭取中央政府的讓步。

中國會對香港區選結果作出如何回應目前備受關注，官方媒體新華社在25日下午2時許發表了有關香港區議會選舉的報道，報道中沒有提及民主派獲勝的消息，但批評「過去5個多月中，亂港暴力分子與外部勢力遙相呼應，不斷製造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生發展受挫。持續數月的社會動蕩，嚴重干擾了選舉進程。選舉當日，有亂港分子對愛國愛港候選人進行滋擾。止暴制亂、恢復秩序仍是香港當前最緊迫的任務」。

《環球時報》總編輯胡錫進認為，是西方一些勢力，拼命為香港反對派助選，無論哪一方獲得更多席位，區議會能夠被政治化的空間有限，「香港處在中國治下，這個事實永遠變不了」。香港前警務處處長鄧竟成稱，選舉結果不會影響警隊以「止暴制亂」為大方向的工作，並希望新當選議員配合政府和警方，盡「止暴制亂」的責任。