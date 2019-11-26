香港區議會選舉：四位政壇新秀崛起 刷新政治版圖

圖片版權 Getty Images Image caption 在逾71%破紀錄投票率下，香港政治版圖出現翻天覆地的變化。

香港區議會選舉結果揭曉，香港的民主運動取得了空前的壓倒性勝利，建制派大敗。這幾個月來，香港年輕人身處諸多示威、抗議和衝突的前線。而這場示威運動是由現已撤回的香港《逃犯條例》修訂事件所引發，到後來演變成爭取民主和要求對警隊問責的廣泛呼聲。

在逾71%破紀錄投票率下，香港政治版圖出現翻天覆地的變化，民主派合共取得388席，比以往增加263席，18區中有17區由民主派取得過議席，多區均出現多名年輕的政治素人當選。建制派只有59席，許多資深議員和大將均宣告敗選。

下面是四個香港政壇新星的故事。

社會運動者：岑子杰

圖片版權 Getty Images Image caption 岑子杰多年來一直是活躍的LGBT人權運動者。

在香港示威運動開始以來的幾個月中，岑子杰兩次被一群不明人士用疑似鐵錘以及棍棒毆打受傷，他被攻擊的原因尚不清楚。

儘管如此，現年32歲的他是「香港民間人權陣線（民陣）——香港最大的民主運動團體之一的召集人。他在今年已經組織了幾次重大集會，現在則成為這次選舉最大的贏家之一。這次選舉中，岑子杰在沙田以近1000票在瀝源選區打敗了親北京政團「公民力量」的黃宇翰。

岑子杰現在雖然是「民陣」的領導者，但他多年來一直是活躍的LGBT人權運動者。在過去的幾個月中，他的同性戀身份也成為社交媒體攻擊他的焦點之一。

十月份他在香港遭到不知名人士圍毆，浴血倒地。 「民陣」當時將襲擊事件與政府支持者聯繫在一起。岑子杰仍堅持發聲，並在贏得勝利後說：「無論林鄭月娥多麼強勢，我都希望她能遵守人民『五大訴求』的呼籲，並給年輕人一個機會。」

大學畢業生：傅佳琳

圖片版權 KARRINE FU FACEBOOK Image caption 傅佳琳是來港福建人的第三代。

傅佳琳以59票的些微差距贏得了位於北角堡壘選區的席次。

這位23歲的大學畢業生，在香港炮台山地區出生成長。她是來港福建人的第三代。

福建人社群在香港被認為立場較保守和親北京，因此她的勝利更加引人矚目。

傅佳琳擊敗了現任45歲的洪連杉，後者是親北京的民建聯成員。同時也是來自福建家族、中學老師出身的洪連杉，在過去三屆選舉中都沒有競爭對手，自2005年以來一直在這個相對保守的親北京小區上服務。

據港媒《香港01》報道，這位剛從香港大學文科畢業的傅佳琳，之所以決定參加選舉，是因為發生了反政府的示威運動。她告訴媒體稱，由於這項運動，她受到鼓舞，希望為香港做更多事情。報道又說，之前她在一所學校找到了工作，但由於抗議活動而沒有入職。

香港大學學生：彭家浩

圖片版權 Jordan Pang/Facebook Image caption 21歲的彭家浩亦是港大學生會領袖之一。

通過贏得西環選區的席次，一名港大主修政治和公共管理的大學四年級學生，打敗這次選舉中最吸睛的政治明星之一張國鈞；後者是香港最大的親北京政黨民建聯副主席。

彭家浩是港大學生會領導人之一，以辯才無礙與激情的形像參與香港示威活動而聲名鵲起。

他以近800票擊敗了45歲的律師張國鈞。張國鈞自2011年起便代表區議會西環選區，是一個在區議會、立法會和香港特別行政區行政會議成員都擔任職務，被稱為「三重議員」的政治人物。

張國鈞說，選舉結果「與他在地的地區服務工作沒有多大關係」；彭家浩則在臉書發表聲明說，他對這次勝利感到「慚愧」，並補充說自己「還有很長的路要走。」

這位21歲的年輕人亦是受到匿名威脅信息的幾位知名學生領袖之一。彭家浩說，他被告知要向警察投降，否則將面臨死亡，但他仍繼續競選活動。 他向支持者表示：「今天的勝利和破紀錄的投票率，恰恰反映了在這一關鍵困境中人民的發聲。」

銀行合規員：盧俊宇

圖片版權 Getty Images Image caption 盧俊宇擊敗了香港最爭議的政治人物何君堯。

民主派人士稱這可能是此次選舉最令各界意外的一次勝利：民主黨的盧俊宇打敗了親北京的知名政治人物何君堯。盧俊宇，這位現年37歲的銀行合規員在屯門樂翠選區以約1200票的差距，擊敗了香港最爭議的政治人物之一何君堯。

何君堯此次雖然在區議會落選，但57歲的他在2016年獲選為立法會議員，因此仍保有立法會議員的身份。

但是，何君堯最近也成為親民主派後者憎恨的對象。民主派人士指責何君堯協助策劃了7月21日元朗地鐵站的攻擊事件。何君堯否認與此事件有關，但一些民眾對他的憤怒仍然存在。今年11月初，他在競選活動中被一名偽裝成他的支持者刺傷。

圖片版權 AFP Image caption 何君堯的地方辦事處在元朗7·21襲擊事件後遭示威者破壞。

此次選舉結果公布後，社交媒體上散佈著為何君堯落敗歡呼的群眾影像。但何君堯隨後在臉書上響應稱，自己「非常感動，能夠將他們的暴戾變作祥和，也不是壞事。」

就獲勝者盧俊宇來說，他在臉書的競選頁面上則放上了了他與在地居民一同沿著香港海濱慢跑的友好畫面。

儘管盧俊宇在競選戰術上絞盡腦汁，但許多分析人士認為，盧俊宇作為能夠取代何君堯的另一個選擇，就已經是他的主要優勢了。

香港示威會走向平息嗎？

香港示威者近月傾向更激進示威，曾發起「三罷」（罷工、罷課、罷市），大規模堵塞交通和暴力升級。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強對BBC中文說，結果讓北京和香港政府了解到，社會對運動支持度仍然相當高，並沒有慢慢消退，中央和特區政府一直未能有效回應民意，只是強調「止暴制亂」，造成市民逆反，如果繼續在這問題上採取「拖字訣」，不能夠解決問題。

BBC記者喬納森·赫德（Jonathan Head）分析，除非政府回應示威者訴求，示威浪潮將會繼續。在選舉翌日，仍然有人在香港中環高叫「五大訴求，缺一不可」的口號，而防暴警員似員不太肯定自己可以多強硬，亦有新當選的議員到訪理工大學，去聲援仍然被包圍的示威者。

《環球時報》總編輯胡錫進認為，是西方一些勢力，拼命為香港反對派助選，無論哪一方獲得更多席位，區議會能夠被政治化的空間有限，「香港處在中國治下，這個事實永遠變不了。」