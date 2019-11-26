中國「叛逃」間諜案發酵 台灣偵訊兩名大陸商人

圖片版權 Steven Siewert/The Age Image caption 自稱是「中國間諜」的王立強指控中國干涉台灣選舉後，被他指控的中國創新投資公司主席向心夫婦在台灣被扣留。

自稱是「中國間諜」的王立強「冒著生命危險出逃」，向澳大利亞媒體「曝料」中國情報機構「內幕」後，被他指稱是中國情報人員的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦在台灣被偵訊調查。

周日（24日），向心、龔青在台北機場被台灣調查局國家安全處阻止離境；周一（25日）被移送台北地檢署進行複訊；周二（26日）被限制出境出海。

台灣媒體報道稱，向心夫婦在偵訊時有問必答，態度配合，但否認是中國間諜。他們雖被禁止離境，但仍然可以在台灣自由行動。

指控

圖片版權 China Innovation Investment Ltd

王立強日前指控，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並搜集軍事情報」。

翻查香港交易所的數據，中國創新投資有限公司是一家主要從事軍民兩用行業投資業務的公司。投資項目包括軍工儲能電池、新型光源產品、生態裝備材料以及節能媒體終端。公司註冊地在開曼群島。

公司年報顯示，其董事局主席兼行政總裁向心今年55歲，曾在中國若干大型機構工作， 並長時間從事科技項目管理及公司策略研究。他也是中國科技教育基金會的理事長。

向心之妻龔青是該公司的替任董事。她曾於中國國防科技信息中心，以及中信國際合作公司等中國大型機構工作。

向心曾通過電子郵件回應《紐約時報》說他不認識王立強。

回應

在王立強指控發出之後，中國創新投資公司於24日發表公告，稱王的指控「純屬虛假，並無任何事實根據及完全不實」，「向先生及本公司從未參與過任何情報或特務活動」，王立強「從來不曾成為本集團員工」。

向心夫婦在台灣被調查後，中國創新投資公司於25日再次發表公告更新，證實他們收到台灣法務部調查局發出的通知書，要求配合調查，並已聘請台灣律師提供協助。

據台灣中央社報道，澳洲媒體報道王立強的指稱之後，台灣調查局及國安局分頭進行查證，調查局除指示駐澳洲法務秘書，向澳洲相關機關索取有關資料積極搜證調查外，國家安全維護處也立案調查，發現向心夫婦已於21日入境台灣，將於24日晚間離境返回香港。

台灣調查局隨即與移民署聯繫，暫時留置向心夫婦，並請桃園市調查處就近前往桃園國際機場，對兩人發出通知書，請他們協助調查王立強的指控內容。

向心夫婦曾多次前往，此次主要是拜訪朋友並會晤商務人士。台灣媒體報道說，此次拜訪者中並無政界人士。

台灣內政部長徐國勇26日表示，對向心夫婦實施限制出海出境不是「政治動作」，而是獨立的司法作為。

向心夫婦在台灣被要求配合調查後，至今中國大陸方面尚沒有公開發表任何評論。

中共《人民日報》旗下的《環球時報》報道了台灣《中國時報》的分析，認為台灣當局在大選前辦「共諜案」、約談向心，就是要讓選情起大霧，讓選民看不清蔡英文當局施政的無能。

圖片版權 上海公安局 Image caption 上海警方此前回應王立強的指稱。

輿論

向心案的出現，緊接轟動性的王立強指稱之後，恰逢台灣大選之前，因此外界都注意到案件時間的敏感性。

美國《紐約時報》報道向心夫婦被拘押的新聞時寫道：對他們的指控出現時，距離台灣1月11日的總統大選只有數個星期，也突出了官員和專家們一直以來的警告：中國將嘗試干涉（台灣）大選。

中國方面在王立強指控之後已經否認他是中國情報人員，同時指他是個涉嫌詐騙的「在逃涉案人員」。

中國國台辦發言人馬曉光也表示，大陸方面從不介入台灣選舉。相關報道完全是無稽之談。「誰在這個時候炮製這樣一個消息，誰才是意圖干涉影響台灣選舉，謀取不正當選舉利益。」