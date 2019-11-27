香港示威：台灣學生回憶從港中大「逃難」，凌晨三四點緊急離校

李宗憲 BBC中文記者 發自台北
  • 2019年 11月 27日
Police (L) fire tear gas towards protesters (back) at the Chinese University of Hong Kong (CUHK), in Hong Kong on November 12, 2019 圖片版權 Getty Images

香港示威從從街頭抗爭延伸進校園後，根據台灣政府統計，至少已有368名留學香港的台灣學生返回台灣。

返台的兩名學生在台北向BBC中文描述離開香港時「宛如逃難」，並認為警方進入校園是教科書中的歷史出現在眼前，顛覆了他的想像。

目前兩人無法確定何時返校，畢業後留港的計劃也可能調整。

離開香港「蠻像逃難」

「凌晨三、四點和一群台灣人拖著行李箱，走了快一個小時才有車搭，」留學香港的台灣學生黃行，如此描述他如何離開香港中文大學。

另一名赴香港中大交換的台灣學生陳屏兆也有類似經驗，他說：「一個小時內整理好行李，只帶衣服、電腦，其他生活用品都還在宿舍，蠻像逃難的。」

兩人回到台灣後，在台北接受BBC中文專訪，敘說香港示威及校園衝突如何在求學生涯中深刻地烙印在他們心中。

今年大三、就讀台灣中央大學的陳屏兆，今年9月才抵達香港開始了交換生的日子，卻壓根兒也沒想到，第一學期讀了短短兩個月就提早畫下句點。回程時，更是在匆促中整理行李，徒步走了半小時到校外公車站搭接駁車到機場，途中才訂回台灣的機票。他說：「真沒想過會是這個樣子。」

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Image caption 台灣中央大學的陳屏兆，今年9月才抵達香港開始了交換生的日子，卻壓根兒也沒想到，第一學期讀了短短兩個月就提早畫下句點。

陳屏兆回憶，香港警方11月12日進入中文大學的校園，當時他從宿舍窗戶觀察兩方衝突，而當警方發射催淚彈時，他聞到濃烈的刺鼻味。他說：「我有嚇到，很痛，一直流眼淚，鼻子也被嗆得呼吸不順，大約持續5分鐘，」這是陳屏兆第一次感受到催淚彈的威力。

當BBC中文與陳屏兆見面時，他已返台將近兩周，但描述當天景象，仍歷歷在目，他說：「宿舍地點距離衝突現場約200公尺，無法想像第一線的同學會是什麼感覺。」

那一夜，陳屏兆持續關注警方與學生在的衝突，直至清晨4點才闔上眼。隔天面對的則是校內餐廳大排長龍，離學校最近的便利店，步行則需要40分鐘，因此暫時吃泡麵果腹。

當時他並未決定要離開香港，直到學校宣佈學期提早結束。隔天（11月14日）他接到來自台灣學校的越洋電話，電話那頭，主任嚴肅地要求他立即返回台灣，他說：「主任語氣很嚴肅，要我立刻回去，因為學校沒辦法擔保我的安全，無法確保香港警方下一步的行動。」

事實上，陳屏兆獲得赴香港當交換生後，香港才爆發「反送中」示威運動。他曾一度猶豫是否要到香港唸書，但香港中文大學8月時寄了一封郵件，信中強調「會確保校園不會受到影響」，因此他才決定仍照計劃赴港唸書。

「很難想像。」陳屏兆說，他真的很難想像，會在校園內會發生衝突，他強調，從9月到11月，「我的想法一直是不管外面發生什麼事情，學校都不會受到波及。」

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Image caption 香港示威從從街頭抗爭延伸進校園，至少已有368名留學香港的台灣學生返回台灣。

「宛如歷史重現」

同樣也以為香港警察不會進入校園的黃行，今年22歲，他在台灣念完高中後就赴香港中文大學唸書，今年大四，剩一個學期就要畢業。

看著香港警察與學生的大規模衝突，他形容是「威權時代的歷史，在眼前發生。」他對BBC中文說：「我一直覺得大學是神聖的，即使是極權政府也不會用這樣子大規模武力、封路的情況進校園。」

圖片版權 BBC Chinese
Image caption 黃行在香港中文大學唸書，今年大四。看著香港警察與學生的大規模衝突，他形容是「威權時代的歷史，在眼前發生」。

黃行說：「實在不可置信，若要抓捕學生，不需要用到這樣的武力去大規模『進攻』校園，看起來更像是蓄意行為。」11月12日前一天，他因為討論報告在校園渡過一夜，接著就被困在學校。

回憶衝突升級的那天，黃行看到警方施放催淚彈，就像雨一樣從空中落下，才意識校園成了戰場了。他說，從救援角度而去幫忙，像是搬物資或是協助被催淚彈波及的同學處理善後，「這是我們能做最多的。」

台灣人在香港示威中不是主角，大部分台灣學生也不會實質參與其中。黃行解釋，因為安全問題，台灣學生不會太高調，他說：「我們支持的方式，是讓台灣朋友知道香港的現況，或私底下討論和分析，但絶對不會莫不關心。」

黃行說，看到香港這幾個月的示威，心中難免會感到難過，覺得若「香港政府或北京政府更有智慧，是不是救不會讓民怨到達這個程度，香港社會也不會撕裂地如此嚴重」。他說，很多人因為立場關係，與朋友或家人感情撕裂。

在香港生活超過三年，黃行觀察到了香港的轉變。他說，過去香港給他的感覺是政治冷感，金錢至上，現在卻看到很多人為了自由走上街頭。他並舉例說，「香港區議會選舉的投票率很高，因此認識到表達以及政治參與的重要性。」

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Image caption 香港中大網站上的公告（資料截圖）。

台灣近期大規模的學生運動是2014年的「太陽花學運」，當時黃行才高中一年級，並未有太多接觸，香港示威反而促使他思考民主及社會運動，給他帶來了不少思想上的衝擊。

黃行的宿舍在沙田，是香港常發生示威的地點之一，像是新城市廣場常會有示威者聚在一起唱歌、喊口號，有時會看到防暴警察進來，會感覺有點害怕。

他說：「最近在香港大部分都是防暴警察，帶著盾牌，有距離感，兇神惡煞，有種不知道他們會做什麼的感覺。」

香港示威大大扭轉了黃行對港警的想像，他以前在電影中看到的香港警察是專業、高效率且敬業的一群人，「但這幾個月看到的情形，及社會所批評的行為，都很不能相信這是港警」。

回到台灣後，黃行對警察的警覺性竟然也無意中升高了，他說，「在校園看到巡邏警察時，還會有點敏感，但下一秒才反應過來，知道現在他在台灣，沒事。」就連在路上看到人戴口罩，他都會多想一點。

香港街頭的示威及警民衝突，早已成為黃行的「日常」，再熟悉不過，回台灣後他反而有些不適應，他笑著對BBC中文說：「台灣很安全且寧靜，有時反而會覺得奇怪。」

黃行計劃大學畢業後留在香港工作，面對香港未來情勢的不確定性，他的家人希望他回到台灣就業，但他仍說還會觀望。

赴港交換的台生陳屏兆則還有一個學期的交換生涯，但他還不確定學校是否會如期開學，對香港他還是充滿期待，仍希望回到香港把剩下的課程上完。

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「大學已經不是校園了，是戰場。」

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