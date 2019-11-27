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香港示威從從街頭抗爭延伸進校園後，根據台灣政府統計，至少已有368名留學香港的台灣學生返回台灣。

返台的兩名學生在台北向BBC中文描述離開香港時「宛如逃難」，並認為警方進入校園是教科書中的歷史出現在眼前，顛覆了他的想像。

目前兩人無法確定何時返校，畢業後留港的計劃也可能調整。

離開香港「蠻像逃難」

「凌晨三、四點和一群台灣人拖著行李箱，走了快一個小時才有車搭，」留學香港的台灣學生黃行，如此描述他如何離開香港中文大學。

另一名赴香港中大交換的台灣學生陳屏兆也有類似經驗，他說：「一個小時內整理好行李，只帶衣服、電腦，其他生活用品都還在宿舍，蠻像逃難的。」

兩人回到台灣後，在台北接受BBC中文專訪，敘說香港示威及校園衝突如何在求學生涯中深刻地烙印在他們心中。

今年大三、就讀台灣中央大學的陳屏兆，今年9月才抵達香港開始了交換生的日子，卻壓根兒也沒想到，第一學期讀了短短兩個月就提早畫下句點。回程時，更是在匆促中整理行李，徒步走了半小時到校外公車站搭接駁車到機場，途中才訂回台灣的機票。他說：「真沒想過會是這個樣子。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣中央大學的陳屏兆，今年9月才抵達香港開始了交換生的日子，卻壓根兒也沒想到，第一學期讀了短短兩個月就提早畫下句點。

陳屏兆回憶，香港警方11月12日進入中文大學的校園，當時他從宿舍窗戶觀察兩方衝突，而當警方發射催淚彈時，他聞到濃烈的刺鼻味。他說：「我有嚇到，很痛，一直流眼淚，鼻子也被嗆得呼吸不順，大約持續5分鐘，」這是陳屏兆第一次感受到催淚彈的威力。

當BBC中文與陳屏兆見面時，他已返台將近兩周，但描述當天景象，仍歷歷在目，他說：「宿舍地點距離衝突現場約200公尺，無法想像第一線的同學會是什麼感覺。」

那一夜，陳屏兆持續關注警方與學生在的衝突，直至清晨4點才闔上眼。隔天面對的則是校內餐廳大排長龍，離學校最近的便利店，步行則需要40分鐘，因此暫時吃泡麵果腹。

當時他並未決定要離開香港，直到學校宣佈學期提早結束。隔天（11月14日）他接到來自台灣學校的越洋電話，電話那頭，主任嚴肅地要求他立即返回台灣，他說：「主任語氣很嚴肅，要我立刻回去，因為學校沒辦法擔保我的安全，無法確保香港警方下一步的行動。」

事實上，陳屏兆獲得赴香港當交換生後，香港才爆發「反送中」示威運動。他曾一度猶豫是否要到香港唸書，但香港中文大學8月時寄了一封郵件，信中強調「會確保校園不會受到影響」，因此他才決定仍照計劃赴港唸書。

「很難想像。」陳屏兆說，他真的很難想像，會在校園內會發生衝突，他強調，從9月到11月，「我的想法一直是不管外面發生什麼事情，學校都不會受到波及。」

圖片版權 Reuters Image caption 香港示威從從街頭抗爭延伸進校園，至少已有368名留學香港的台灣學生返回台灣。

「宛如歷史重現」

同樣也以為香港警察不會進入校園的黃行，今年22歲，他在台灣念完高中後就赴香港中文大學唸書，今年大四，剩一個學期就要畢業。

看著香港警察與學生的大規模衝突，他形容是「威權時代的歷史，在眼前發生。」他對BBC中文說：「我一直覺得大學是神聖的，即使是極權政府也不會用這樣子大規模武力、封路的情況進校園。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 黃行在香港中文大學唸書，今年大四。看著香港警察與學生的大規模衝突，他形容是「威權時代的歷史，在眼前發生」。

黃行說：「實在不可置信，若要抓捕學生，不需要用到這樣的武力去大規模『進攻』校園，看起來更像是蓄意行為。」11月12日前一天，他因為討論報告在校園渡過一夜，接著就被困在學校。

回憶衝突升級的那天，黃行看到警方施放催淚彈，就像雨一樣從空中落下，才意識校園成了戰場了。他說，從救援角度而去幫忙，像是搬物資或是協助被催淚彈波及的同學處理善後，「這是我們能做最多的。」

台灣人在香港示威中不是主角，大部分台灣學生也不會實質參與其中。黃行解釋，因為安全問題，台灣學生不會太高調，他說：「我們支持的方式，是讓台灣朋友知道香港的現況，或私底下討論和分析，但絶對不會莫不關心。」

黃行說，看到香港這幾個月的示威，心中難免會感到難過，覺得若「香港政府或北京政府更有智慧，是不是救不會讓民怨到達這個程度，香港社會也不會撕裂地如此嚴重」。他說，很多人因為立場關係，與朋友或家人感情撕裂。

在香港生活超過三年，黃行觀察到了香港的轉變。他說，過去香港給他的感覺是政治冷感，金錢至上，現在卻看到很多人為了自由走上街頭。他並舉例說，「香港區議會選舉的投票率很高，因此認識到表達以及政治參與的重要性。」

圖片版權 UHK Image caption 香港中大網站上的公告（資料截圖）。

台灣近期大規模的學生運動是2014年的「太陽花學運」，當時黃行才高中一年級，並未有太多接觸，香港示威反而促使他思考民主及社會運動，給他帶來了不少思想上的衝擊。

黃行的宿舍在沙田，是香港常發生示威的地點之一，像是新城市廣場常會有示威者聚在一起唱歌、喊口號，有時會看到防暴警察進來，會感覺有點害怕。

他說：「最近在香港大部分都是防暴警察，帶著盾牌，有距離感，兇神惡煞，有種不知道他們會做什麼的感覺。」

香港示威大大扭轉了黃行對港警的想像，他以前在電影中看到的香港警察是專業、高效率且敬業的一群人，「但這幾個月看到的情形，及社會所批評的行為，都很不能相信這是港警」。

回到台灣後，黃行對警察的警覺性竟然也無意中升高了，他說，「在校園看到巡邏警察時，還會有點敏感，但下一秒才反應過來，知道現在他在台灣，沒事。」就連在路上看到人戴口罩，他都會多想一點。

香港街頭的示威及警民衝突，早已成為黃行的「日常」，再熟悉不過，回台灣後他反而有些不適應，他笑著對BBC中文說：「台灣很安全且寧靜，有時反而會覺得奇怪。」

黃行計劃大學畢業後留在香港工作，面對香港未來情勢的不確定性，他的家人希望他回到台灣就業，但他仍說還會觀望。

赴港交換的台生陳屏兆則還有一個學期的交換生涯，但他還不確定學校是否會如期開學，對香港他還是充滿期待，仍希望回到香港把剩下的課程上完。