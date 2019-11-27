圖片版權 Getty Images Image caption 選舉結果出來後，有市民在街邊開香檳慶祝。

香港區議會選舉以民主派大勝結束。中國官方在大陸的媒體只發出簡訊，告知公眾選舉結束，並未交代哪方獲勝及失敗。不過，連續兩日，官方將矛頭對凖美國。

官方媒體在選舉結束後兩日針對香港事務發表評論，並刊登政界要員訪問，焦點集中在美國參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》，似將香港作為兩國交鋒的戰場向美國隔空喊話。

美國國會在香港區議會選舉之前已經通過《香港人權與民主法案》，此時正等待美國總統特朗普簽署法案。該法案允許美國對侵犯香港人權的中港兩地官員施加經濟制裁。該法案還要求美國國務院每年審查香港的獨立關稅區地位。

特朗普據稱6月曾告訴中國國家主席習近平，只要中美貿易談判正在進行，他就不會公開支持香港示威者。12月15日是兩國談判的最後期限，到時美國將決定是否對中國商品續收主要關稅。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 《人民日報》關於選舉結束的報道截圖。

美國政要支持選舉結果

香港區議會選舉結果公布後，美國國會眾議院議長佩羅西（Nancy Pelosi）、共和黨參議員霍利（Josh Hawley）等分別發表推特，對結果表示支持。

佩羅西稱，「美國和全世界熱愛民主的人民，都受到香港歷史性選舉的鼓舞。香港人民對民主自由和自治投下了堅定的選票，北京必須對此充分尊重。」

霍利說，「民主派在選舉中取得巨大勝利。民主派候選人在18個選區裏贏了17個，拿下388個席位，創下紀錄。中國要注意了。這是民意。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SpeakerPelosi All freedom-loving people in the U.S. and around the world are inspired by yesterday’s historic vote in #HongKong! The people of Hong Kong cast their resounding vote for democratic freedoms and autonomy, which must be fully respected by Beijing. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年11月25日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @HawleyMO Massive pro-democracy landslide in #HongKongElections. Pro-democracy candidates win 17 of 18 districts and 388 seats in the District Council. A record. #China take notice. The people are speaking — Josh Hawley (@HawleyMO) 2019年11月25日

美國國務卿蓬佩奧（Pompeo）周二（11月26日）在美國國務院講話，他沒有明確支持《香港人權與民主法案》，但表明北京應該注意世界人權標凖。

他對記者說，「我們有適用於世界各地的人權標凖，香港也不例外。」

蓬佩奧還表示，香港雖然在「一國兩制」的框架下採取自治，但其獨立地位正在減弱。他說，有關簽署法案的決定將由特朗普做出，過程「不會太久」。

圖片版權 Reuters Image caption 泛民主派支持者得知屬意的候選人勝選後歡呼慶祝。

中國官方矛頭指美

中國官方媒體《人民日報》隨後向這一眾美國政客隔空喊話。在周三（11月27日）發表的文章中稱，他們「出於搞亂香港以遏制中國發展的政治圖謀，公然為香港暴力犯罪分子張目撐腰、給亂局火上澆油」。

文章還稱，這些美國政客「借亂局牟取私利，為私利挑戰公理」。認為在他們的鼓動下通過的《香港人權與民主法案》縱容並支持在香港發生的暴力行為，「嚴重違反國際法和國際關係基本凖則。」

該報連發炮火，一篇署名原石的評論文章稱，「前所未有」的美方干預香港的行為「增加了市民理性選擇的難度，為選舉帶來負面影響」。

評論稱，「本應作為社區工作『成績表』的區議會選舉，一定程度上已經成為政治話語的『競技場』。」

同日，另一官方媒體新華社刊登中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的訪問，和外交部副部長鄭澤光召見美國駐華大使布蘭斯塔德的講話。兩人均對《香港人權與民主法案》提出嚴厲批評。

楊潔篪說，「美國國會有關法案嚴重損害中方利益，嚴重破壞香港繁榮穩定。香港當務之急是止暴制亂，恢復秩序。」