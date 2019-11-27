高以翔：台灣藝人錄製高強度真人秀節目後猝死

圖片版權 Getty Images Image caption 高以翔周三在浙江寧波錄製一檔真人秀節目時猝死。

加拿大籍台灣藝人高以翔周三（11月27日）在浙江寧波錄製一檔真人秀節目時猝死，在中國大陸和台灣引發震動。

高以翔事發時正在錄製浙江衛視一檔名為《追我吧》的競技秀節目。據報道，他在奔跑途中突然倒地，在送醫後被宣佈死亡。

高以翔早前以模特身份出道，近年來參演多部電影和電視劇，包括2016年在言情劇《遇見王瀝川》中飾演主角而被廣大觀眾熟知。

在中國大陸和台灣的社交平台，有很多網友對其離世表示惋惜，並呼籲關注猝死問題。也有網友質疑節目組為何進行長時間、高強度的錄製。

錄製時猝死

35歲的高以翔是中國地方媒體浙江衛視綜藝節目《追我吧》的嘉賓。周三凌晨2點左右，他在錄製該系列的第九期節目時突然暈厥倒下。

據中國媒體報道，當時高以翔正在錄製跑步環節，在暈倒前一刻高喊「我不行了」。

圖片版權 Getty Images Image caption 高以翔早前以模特身份出道，近年來參演多部電影和電視劇。

《追我吧》節目組發佈聲明稱，高以翔倒地後，現場人員「第一時間展開救治」並送醫搶救，但醫生最終宣佈其心源性猝死。

高以翔的經紀公司傑星傳播有限公司也確認了他的死訊，並稱其家人正趕往當地。

高以翔在台北出生，後來與家人移民到加拿到溫哥華，因為高大帥氣的外貌，以模特兒身份出道，後來演出不少電視劇和電影逐漸打開知名度。

他的突然離世，引發了兩岸粉絲的悼念。

「我最愛唯一男神，你們怎麼輕而易舉帶走他，好難過，好想哭，」一名台灣網友在Facebook上說。

「你是超級溫和的人，也是超級紳士的人……你一定很好，一定會變成天使，繼續守護我們的夢，」一名微博網友留言道。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @RemyHii I am beyond devastated to hear about the death of Godfrey Gao. This is a loss to us as a community as asian artists and it’s fair to say it will never be the same without him. https://t.co/h1TcYheJJl — Remy Hii (@RemyHii) 2019年11月27日

曾出演動作電影《蜘蛛俠：英雄遠征》（Spider-Man: Far From Home）的澳大利亞演員瑞米·希伊（Remy Hii）表示，這是亞洲藝術界的損失，「沒有他就不會有今天」。

火爆的競技類真人秀

《追我吧》是浙江衛視今年11月推出的一檔都市夜景追跑競技秀，節目主要分為兩大對戰，由明星嘉賓挑戰素人或其他藝人，通過時間爭奪戰等奪得勝利。

資料顯示，參與的明星包括陳偉霆、黃景瑜、範丞丞、吳宣儀、蕭敬騰等。

在其中一集裏，選手們必須爬上一座20層高的寫字樓，然後再吊鋼絲到對面的大樓。

中國媒體報道，該節目旨在挑戰選手的身體極限，通常只有身體好的人才會被邀請參加。在微博上，很多網友湧入《追我吧》的主頁，要求節目組承擔責任。

「節目的安全防護做到位了嗎？為什麼要讓人家在凌晨2點拍這些挑戰？」一名網友留言說。

「這樣的極限挑戰究竟有什麼意義？」另一位說道。

本是參加節目，但卻意外付出生命代價的案例並不罕見。

2015年，法國電視一台（TF1）開闢一檔全新的真人秀節目《空降》（Dropped）。節目邀請了多名頂尖運動員參與，希望通過直升機空拍名人在惡劣環境的求生經過。但節目在阿根廷錄製期間，兩輛直升機意外相撞，導致包括明星和製作人員在內的10人遇難。

2014年，在美國廣播公司（ABC）的著名真人秀《單身女郎》（The Bachelorette）中，一名選手在猶他州跳傘時嚴重受傷，陷入昏迷。他三天後不治身亡。

中國傳媒大學新聞傳播學部教授曹培鑫對BBC說，真人秀節目在經歷了幾年的激烈競爭後，一些類別重覆的節目逐漸吸引不到受眾。在這種情況下，節目的挑戰性不斷增強。

圖片版權 Weibo Image caption 大量中國網友湧入節目製作商的微博主頁留言表達憤怒。

「所以，觀眾欣賞的上限閾值被不斷地拉高，」曹培鑫說。「這甚至有點像吸毒。」

除了對於挑戰難度的質疑，還有網友不滿該節目進行長時間拍攝。

「搜狐娛樂」報道稱，高以翔錄製《追我吧》是從26日8點半開始，一直持續到次日1時45分，工作時長近17個小時。

「綜藝節目錄製時，燈光、場地、人員都是按小時算的，因此經常一遍錄完，演員的休息時間很難用機制去保障，」曹培鑫說道。

節目製作商則表示，所有製作人員都「感到無比痛心和萬分悲傷」，他們正協同家人共同處理善後事宜。