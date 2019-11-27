高以翔：台灣藝人錄製高強度真人秀節目後猝死

  • 2019年 11月 27日
Godfrey Gao poses at the red carpet during the opening night of the Time Capsule Exhibition by Louis Vuitton on 21 April 2017 圖片版權 Getty Images
Image caption 高以翔周三在浙江寧波錄製一檔真人秀節目時猝死。

加拿大籍台灣藝人高以翔周三（11月27日）在浙江寧波錄製一檔真人秀節目時猝死，在中國大陸和台灣引發震動。

高以翔事發時正在錄製浙江衛視一檔名為《追我吧》的競技秀節目。據報道，他在奔跑途中突然倒地，在送醫後被宣佈死亡。

高以翔早前以模特身份出道，近年來參演多部電影和電視劇，包括2016年在言情劇《遇見王瀝川》中飾演主角而被廣大觀眾熟知。

在中國大陸和台灣的社交平台，有很多網友對其離世表示惋惜，並呼籲關注猝死問題。也有網友質疑節目組為何進行長時間、高強度的錄製。

錄製時猝死

35歲的高以翔是中國地方媒體浙江衛視綜藝節目《追我吧》的嘉賓。周三凌晨2點左右，他在錄製該系列的第九期節目時突然暈厥倒下。

據中國媒體報道，當時高以翔正在錄製跑步環節，在暈倒前一刻高喊「我不行了」。

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Image caption 高以翔早前以模特身份出道，近年來參演多部電影和電視劇。

《追我吧》節目組發佈聲明稱，高以翔倒地後，現場人員「第一時間展開救治」並送醫搶救，但醫生最終宣佈其心源性猝死。

高以翔的經紀公司傑星傳播有限公司也確認了他的死訊，並稱其家人正趕往當地。

高以翔在台北出生，後來與家人移民到加拿到溫哥華，因為高大帥氣的外貌，以模特兒身份出道，後來演出不少電視劇和電影逐漸打開知名度。

他的突然離世，引發了兩岸粉絲的悼念。

「我最愛唯一男神，你們怎麼輕而易舉帶走他，好難過，好想哭，」一名台灣網友在Facebook上說。

「你是超級溫和的人，也是超級紳士的人……你一定很好，一定會變成天使，繼續守護我們的夢，」一名微博網友留言道。

曾出演動作電影《蜘蛛俠：英雄遠征》（Spider-Man: Far From Home）的澳大利亞演員瑞米·希伊（Remy Hii）表示，這是亞洲藝術界的損失，「沒有他就不會有今天」。

火爆的競技類真人秀

《追我吧》是浙江衛視今年11月推出的一檔都市夜景追跑競技秀，節目主要分為兩大對戰，由明星嘉賓挑戰素人或其他藝人，通過時間爭奪戰等奪得勝利。

資料顯示，參與的明星包括陳偉霆、黃景瑜、範丞丞、吳宣儀、蕭敬騰等。

在其中一集裏，選手們必須爬上一座20層高的寫字樓，然後再吊鋼絲到對面的大樓。

中國媒體報道，該節目旨在挑戰選手的身體極限，通常只有身體好的人才會被邀請參加。在微博上，很多網友湧入《追我吧》的主頁，要求節目組承擔責任。

「節目的安全防護做到位了嗎？為什麼要讓人家在凌晨2點拍這些挑戰？」一名網友留言說。

「這樣的極限挑戰究竟有什麼意義？」另一位說道。

本是參加節目，但卻意外付出生命代價的案例並不罕見。

2015年，法國電視一台（TF1）開闢一檔全新的真人秀節目《空降》（Dropped）。節目邀請了多名頂尖運動員參與，希望通過直升機空拍名人在惡劣環境的求生經過。但節目在阿根廷錄製期間，兩輛直升機意外相撞，導致包括明星和製作人員在內的10人遇難。

2014年，在美國廣播公司（ABC）的著名真人秀《單身女郎》（The Bachelorette）中，一名選手在猶他州跳傘時嚴重受傷，陷入昏迷。他三天後不治身亡。

中國傳媒大學新聞傳播學部教授曹培鑫對BBC說，真人秀節目在經歷了幾年的激烈競爭後，一些類別重覆的節目逐漸吸引不到受眾。在這種情況下，節目的挑戰性不斷增強。

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Image caption 大量中國網友湧入節目製作商的微博主頁留言表達憤怒。

「所以，觀眾欣賞的上限閾值被不斷地拉高，」曹培鑫說。「這甚至有點像吸毒。」

除了對於挑戰難度的質疑，還有網友不滿該節目進行長時間拍攝。

「搜狐娛樂」報道稱，高以翔錄製《追我吧》是從26日8點半開始，一直持續到次日1時45分，工作時長近17個小時。

「綜藝節目錄製時，燈光、場地、人員都是按小時算的，因此經常一遍錄完，演員的休息時間很難用機制去保障，」曹培鑫說道。

節目製作商則表示，所有製作人員都「感到無比痛心和萬分悲傷」，他們正協同家人共同處理善後事宜。

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