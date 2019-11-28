圖片版權 Reuters Image caption 一些泛民主派區議員當選後立即到香港理工大聲援被圍示威者。

香港區議會的政治版塊在早前的區議會選舉完全改寫，香港18個區議會中的17個改由民主派控制，是主權移交以來首次，香港民主派的基層影響力空前加強。

香港的區議會沒有實際權力，只是地方諮詢機構，因此過往的區議會選舉大都不像今年這樣吸引外界關注。但由於這是《逃犯條例》修例引發示威浪潮後首次選舉，被民主派形容是對香港政府施政的一次「公投」。

香港特首林鄭月娥周二（11月26日）會見傳媒時承認，這次區議會選舉的確有「政治含意」，但認為選舉結果反映選民不滿政府未能盡快停止暴力示威浪潮，沒有談到結果如何反映香港市民對泛民派和建制派支持度的差別。

控制絶大多數區議會席位的民主派是否會促使北京改變和香港政治力量打交道的思路？目前的分析普遍認為，北京政府不會因為這次選舉結果，改變對泛民主派的態度，也不會主動接觸對方，甚至反而會加強對官方眼中「反對勢力」的管控。

圖片版權 Reuters Image caption 民主黨、公民黨等政黨被視為香港的"傳統民主派"，通常被視為泛民主派中立場比較溫和的一方。

漸行漸遠

香港泛民主派與北京政府在1997年主權移交前後曾經多次接觸。民主黨等傳統民主派當時提倡「民主回歸」，支持把香港主權移交中國，同時強調落實全面的民主政制。

司徒華、李柱銘等泛民主派的元老級人物都曾經是北京政府主導的「基本法起草委員會」成員，負責草擬香港的《基本法》，兩人之後不滿北京政府處理1989年天安門事件的手法，辭任委員會成員職務。

但北京政府和香港的泛民主派仍然繼續接觸。民主黨前主席何俊仁2010年曾經帶領當時的民主黨副主席劉慧卿和民主派立法會議員張文光，到訪北京政府派駐香港的聯絡辦公室（中聯辦），與當時中聯辦副主任李剛等官員見面。民主黨事後被批評與中共官員見面是「出賣香港」。

中國官方智庫全國港澳研究會副會長劉兆佳說，北京政府過去認為泛民主派主要是政治意見不同，不會觸及主權、國家安全等層次。

「這從北京看來，如果純粹爭取政制改革、不認同中國共產黨，或對共產黨採取對抗性行動，北京尚可容忍。」

他接受BBC中文訪問時解釋，這次《逃犯條例》引發的示威浪潮，進一步改變北京政府對泛民主派的看法，令北京認為泛民主派走向激進，一方面民主派被視為認可示威者的暴力行為，更嚴重的是北京會認為他們「拉攏外部勢力」介入香港內部事務。

加緊管控

一些香港傳媒分析認為，這次區議會選舉，顯示泛民主派仍然獲得許多香港市民支持，選舉結果可能讓泛民主派增加2022年特首選舉的影響力。但劉兆佳認為，北京政府不會因為這樣重新與泛民主派接觸。

劉兆佳認為北京把泛民主派認定為「動亂的策動者」，目標是要奪取香港的管治權、挑戰國家主權、拉攏美國等外部勢力試圖壓制中國。他說在可預見的將來，泛民主派和北京政府都不會有溝通。

「尤其是反對派繼續會在政改和其他政治訴求問題上不斷發難，意思就是說即使這次動亂停止，他們和北京的磨擦仍然會繼續下去。」

中國官方《環球時報》周二（11月26日）發表以「泛民也需做維護國家安全的配合者」為題的社評，勸戒尤其是當選的政治新人「應當與賣國賣港者拉開距離」。劉兆佳認為這是中國官方的警告：「如果繼續拉攏外部勢力危害國家安全，後果自負。」

香港資深時事評論員劉銳紹更認為，香港和北京政府將來會對泛民主派甚至即將被泛民主派控制的區議會加緊監控。

他接受BBC中文訪問時舉例說，香港公務員事務局局長羅致光在立法會透露，政府正在研究要求香港公務員入職時宣誓擁護《基本法》，「這就是正正落實四中全會中加緊對香港管治的措施」。

與建制派關係依舊

圖片版權 EPA Image caption 李慧琼是少數成功爭取連任區議員的建制派人物。

區議會選舉結束後，香港最大親北京政黨民建聯主席李慧琼承認受重挫，又說自己曾經提出辭出黨主席一職，但獲得挽留。香港NOW新聞引述消息說，北京政府沒有就選舉結果問責，只是向建制派政黨發放訊息，「肯定他們在選舉的付出」。

另外，路透社早前引述消息指北京政府會撤換香港中聯辦主任王志民，但中國外交部駐港公署隨即否認有關報道。

劉銳紹認為，北京當局不會就選舉結果責怪建制派，「責怪建制派就等於責怪自己，因為所有政策都是高層發出，一層一層執行到下方」。

他又指出，香港的建制派成員如果按照中央官員的精神辦事，即使結果不如理想都不會被怪罪，形容這是「中國的特色」。他舉例說，前香港中聯辦主任張曉明任內同樣「作出許多錯誤評估」，但最後反而升任中國國務院港澳事務辦公室主任。

劉兆佳也認為，區議會選舉過後北京政府與香港建制派關係唯一改變，是商討如何強化雙方聯繫，「特別是區議會選舉落敗後，如何鞏固他們在地區的影響力」。

「建制派在社會上最低仍然有40%的支持，這是基本盤，是牢不可破的。問題只是如何在這個基礎上，通過中央政府和特區政府的工作，和通過建制派的工作，拉闊社會上的支持，這是重中之重。」