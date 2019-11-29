一文看清香港理工大學「圍城」12天裏發生了什麼

11月中有香港網民發起全城「三罷」行動，多區道路被堵。期間多所大學校園成為示威者與警方衝突的場地。

位於交通要道紅磡隧道附近的香港理工大學於11月13日起被示威者佔據，11月17日警方封鎖校園，學校暫停運作。迄今，已有逾千名被困示威者及留守人士陸續離開。

11月27日，校方表示，經過全面搜索，校園內已無人留守，但隨後有留守示威者表示校園內仍有約20人。28日，由警方、政府部門代表、社工及臨牀心理學家成立安全小組，進入理工大學，清理樓內危險品。

BBC中文通過一組圖文帶您全程回顧理大「圍城」12天。

11.28 理大被圍第12日

圖片版權 Reuters

警方安全小組進入理大進行搜證及處理校園內危險品。截止下午2時，警方稱發現超過600枚汽油彈。

11.27 理大被圍第11日

圖片版權 EPA/JEROME FAVRE

理大校方再次派出約百人團隊進入校園搜索留守者。搜索行動結束後，校方表示行動由早上9時半開始至12時半結束，搜索過程中未發現任何留守人士。

圖片版權 Anthony Kwan/Getty Images

但隨後有留守示威者現身，向媒體表示校園內仍有約20人。

圖片版權 Billy H.C. Kwok/Getty Images

關閉多日的紅磡隧道於當天早上5時重新開通。政務司司長張建宗早前稱超過800人參與協助恢復紅隧。

11.26 理大被圍第10日

圖片版權 Adnan Abidi/REUTERS

理大派出50人搜索團隊，大部分留守者已陸續離開，校園衛生環境日趨惡劣，垃圾雜物隨處可見，學生飯堂處於可見大量蛆蟲。

11.25 理大被圍第9日

圖片版權 Adnan Abidi/REUTERS

香港區議會選舉結果出爐，民主派獲得壓倒性勝利。香港特首林鄭月娥表示「特區政府一定會虛心聆聽市民的意見，並認真反思。」

圖片版權 Marko Djurica/REUTERS

下午，民主派新當選人至理大附近，聲援留守示威者，范國威、鄺俊宇等五名代表獲准進入理工大學協調。另有大量市民前往理大外圍科學館徑一帶聲援。

11.20 -11.24

圖片版權 Laurel Chor/Getty Images

陸續有示威者自願離開，媒體估計仍有約數十名示威者留守在校園各處。

11.19 理大被圍第3日

圖片版權 Bing Guan/EPA

凌晨，逾百名學生在曾鈺成、張達明及其他人陪同下離開校園。

圖片版權 香港政府

香港特區政府任命「強硬派」警官鄧炳強為警務處處長。前警務「一哥」、58歲的盧偉聰任期屆滿退休。

11.18 理大被圍第2日

圖片版權 PolyU Campus Radio/REUTERS

清晨，警方一度攻入理大，有示威者被捕。

圖片版權 Laurel Chor/Getty Images)

西九龍總區指揮官卓孝業在警方記者會上表示，所有從理大出來的人士，都會以涉嫌暴動罪拘捕。

圖片版權 Philip FONG / AFP

香港高等法院裁定香港政府早前引用《緊急法》實施「禁蒙面法」違憲。當日下午，警方表示暫停執行「禁蒙面法」。中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉表示，「香港特別行政區法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會作出判斷和決定。」

圖片版權 Tyrone Siu/REUTERS

下午1時許，數百名被困示威者試圖逃離理工大學，遭警方放催淚彈阻止。數十名防暴警察衝上前制服多名示威者。有示威者頭破血流，一些示威者折返校園。有示威者家屬及支持者在理工大學附近舉行集會，部分家屬情緒激動，由其他人扶到商場休息。

圖片版權 ANTHONY WALLACE/AF

圖片版權 YE AUNG THU/AFP

晚8時至9時許，有示威者試圖從校園內行人天橋遊繩逃至校外公路，由等候在此的電單車司機接走，期間有示威者不慎墜下。據香港媒體《蘋果日報》報導，目測約有百多人成功脫逃。警方發現此路徑後將其封閉。

圖片版權 Adnan Abidi/REUTERS

晚11點，前立法會主席曾鈺成、香港大學法律講師張達明等人抵達理大現場斡旋。陸續有逾百名中學校長老師及家長到達，接走學生。

圖片版權 DALE DE LA REY/AFP

夜晚，過千人響應網上呼籲聲援被困示威者，嘗試於尖沙咀、佐敦一帶進入理工大學「營救」被困人士，但未能成功。警方清場時與示威者爆發激烈衝突，多人被拘捕，油麻地附近疑似發生踩人事故。

圖片版權 Niklas HALLE"N / AFP

中國駐英國大使劉曉明在倫敦舉行的記者會上說，暴力升級已經將香港「推入極端危險境地」，他對香港警方表示堅定支持，稱非法示威「與所謂的民主、自由無關。」

11.17 理大被圍首日

圖片版權 Ye Aung Thu / AFP

圖片版權 Anthony Kwan/Getty Images

大批示威者連日佔據理大，在附近設置路障。當天，香港警方與示威者在理大附近再次爆發激烈衝突，警方派出水炮車，雙方以催淚彈、橡膠子彈及汽油彈、磚塊交戰。

圖片版權 香港警察

期間，一名警方傳媒聯絡員小腿中箭，一名記者被水炮車射中失去知覺，二人均被送院治療。

圖片版權 Laurel Chor/Getty Images

圖片版權 Athit Perawongmetha/REUTERS

示威者與警方對峙持續至凌晨，雙方爆發多次嚴重衝突，理大附近包括行人天橋在內多處起火，並傳來爆炸聲。當晚，部分人士離開校園時遭到警方逮捕，逾千人被困。

.