你的器材不支持播放多媒體材料 英國領館前僱員鄭文傑稱曾遭到中國「國保」虐待。

英國駐香港領事館前僱員鄭文傑向英國通訊管理局（Ofcom）投訴中國國際電視台（CGTN，又稱中國環球電視網），稱該電視台在英國播放了他「被迫」認罪的錄像。

鄭文傑是香港公民，曾為英國政府工作了近兩年。他於今年八月在中國大陸被拘留15天。

CGTN在英國播放了他的供認視頻，以證明他被控犯罪。該頻道是中國官方喉舌中央電視台的國際分支機構，通過英國各大媒體平台上播出，其中包括英國天空電視台（Sky）。

鄭文傑否認該指控，稱他被迫招供嫖娼行為，並稱中國警方實際上是在審問他有關英國在香港民主抗議中的角色。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年8月，29歲的鄭文傑在前往中國大陸出差後失聯15天。

發生了什麼？

鄭文傑說，他被單獨關押在一個秘密地點，並遭受酷刑，認罪視頻是在此之後所錄。

該視頻於11月21日播出，試圖告訴觀眾，鄭文傑「已經承認違反法律」。

鄭文傑還告訴BBC，他被指控煽動香港的政治動蕩。

投訴說了什麼？

鄭文傑目前的行蹤一直保密，他指控中國國際電視台違反了英國通訊管理局有關隱私、犯罪與無序、公正等方面的規定。

英國通訊管理局相關規定稱：「廣播（電視）機構必須避免在節目中對個人或組織給予不公正或不公平對待。」另一節稱：「除非必要，否則不應使陷入困境中的人承受參加節目或進行採訪的壓力。」

鄭文傑在投訴中說：「我那時非常痛苦，錄影並非自願。」

他還說，「沒有人以任何方式詢問我有關此新聞製作或播出的情況。該報道由警方製作，CGTN發佈，以向我施加壓力，而事前並未與我聯繫。」

英國通訊管理局告訴BBC："我們收到了有關中國國際電視台節目的投訴，正在優先評估該節目。"

Image caption 鄭文傑向BBC記者描述他「遭到虐待」的過程。

還有其他情況嗎？

英國通訊管理局9月曾表示，正在調查中國國際電視台對香港示威的報道是否違反了公正規則。

今年5月，該機構對中國國際電視台播出一位英國調查員「電視認罪」一事展開調查。

2011年，伊朗國家廣播公司的英文媒體Press TV因在其「新聞周刊」中採訪被監禁的人權倡導者巴哈里（Maziar Bahari），而被罰款10萬英鎊。該台在2012年因違反頻道的編輯管控，觸犯了幾條廣播許可規則，因而被撤銷英國相關牌照。