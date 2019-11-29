鄭文傑向英國監管機構投訴中國央視 電視認罪「並非自願」
英國駐香港領事館前僱員鄭文傑向英國通訊管理局（Ofcom）投訴中國國際電視台（CGTN，又稱中國環球電視網），稱該電視台在英國播放了他「被迫」認罪的錄像。
鄭文傑是香港公民，曾為英國政府工作了近兩年。他於今年八月在中國大陸被拘留15天。
CGTN在英國播放了他的供認視頻，以證明他被控犯罪。該頻道是中國官方喉舌中央電視台的國際分支機構，通過英國各大媒體平台上播出，其中包括英國天空電視台（Sky）。
鄭文傑否認該指控，稱他被迫招供嫖娼行為，並稱中國警方實際上是在審問他有關英國在香港民主抗議中的角色。
發生了什麼？
鄭文傑說，他被單獨關押在一個秘密地點，並遭受酷刑，認罪視頻是在此之後所錄。
該視頻於11月21日播出，試圖告訴觀眾，鄭文傑「已經承認違反法律」。
鄭文傑還告訴BBC，他被指控煽動香港的政治動蕩。
投訴說了什麼？
鄭文傑目前的行蹤一直保密，他指控中國國際電視台違反了英國通訊管理局有關隱私、犯罪與無序、公正等方面的規定。
英國通訊管理局相關規定稱：「廣播（電視）機構必須避免在節目中對個人或組織給予不公正或不公平對待。」另一節稱：「除非必要，否則不應使陷入困境中的人承受參加節目或進行採訪的壓力。」
鄭文傑在投訴中說：「我那時非常痛苦，錄影並非自願。」
他還說，「沒有人以任何方式詢問我有關此新聞製作或播出的情況。該報道由警方製作，CGTN發佈，以向我施加壓力，而事前並未與我聯繫。」
英國通訊管理局告訴BBC："我們收到了有關中國國際電視台節目的投訴，正在優先評估該節目。"
還有其他情況嗎？
英國通訊管理局9月曾表示，正在調查中國國際電視台對香港示威的報道是否違反了公正規則。
今年5月，該機構對中國國際電視台播出一位英國調查員「電視認罪」一事展開調查。
2011年，伊朗國家廣播公司的英文媒體Press TV因在其「新聞周刊」中採訪被監禁的人權倡導者巴哈里（Maziar Bahari），而被罰款10萬英鎊。該台在2012年因違反頻道的編輯管控，觸犯了幾條廣播許可規則，因而被撤銷英國相關牌照。