香港區議會選舉、特朗普簽署《香港人權與民主法案》、台灣藝人高以翔猝死與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 選舉結果出來後，有市民在街邊開香檳慶祝。

11月最後一周，香港仍然是國際新聞焦點：當地的區議會選舉以民主派大勝結束；特朗普簽署《香港人權與民主法案》——兩件事可能對這個城市的命運產生深遠的影響。

在中國大陸，台灣藝人高以翔在錄製浙江衛視真人秀節目時猝死，令華人世界震驚。國際上，澳大利亞媒體報道了叛逃「中國間諜」王立強的新聞，但此事懸疑重重，引發關注。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 挺政府的建制派在香港區議會潰敗

圖片版權 Reuters Image caption 泛民主派支持者得知屬意的候選人勝選後歡呼慶祝。

香港2019區議會選舉結果正式出爐。在逾71%破紀錄投票率下，香港地區政治版圖出現翻天覆地的變化，民主派合共取得388席，比以往增加263席，18區中有17區由民主派取得過議席，民主黨一躍成為最大黨，多區均出現多名年輕的政治素人當選。親政府的建制派只有59席，比上屆大減240席，許多資深議員和大將均宣告敗選。

2. 特朗普簽署《香港人權與民主法案》

圖片版權 Reuters Image caption 香港示威者認為可借美國之力逼使北京讓步。

美國總統特朗普不顧中國反對，周三（27日）簽署《香港人權與民主法案》。

中國外交部隨後回應說，「此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。」

3. 「比特幣殺手」之謎

圖片版權 Shutterstock Image caption 伊戈納托娃稱她發明的加密貨幣OneCoin（一幣）只要兩年就能讓比特幣從幣圈徹底消失，無數"韭菜"深信不疑，趨之若鶩。兩年後，徹底消失的是她和騙來的40億美元。

加密數碼幣圈出了件大事：「一幣」（OneCoin）全球吸金40億歐元，然後美女」莊主「連同這筆巨款失蹤了。

茹雅·伊戈納托娃（Ruja Ignatova）從世人眼中消失前自稱「加密女王」。她發明的「一幣」（OneCoin）用不了兩年就能取代比特幣稱霸幣圈，屆時「任何人都能在任何地方用它付賬」；當然，大家都知道機會之窗不等人，想發財得趁早。

4. 台灣藝人高以翔猝死

圖片版權 Getty Images Image caption 高以翔周三在浙江寧波錄製一檔真人秀節目時猝死。

加拿大籍台灣藝人高以翔周三（11月27日）在浙江寧波錄製一檔真人秀節目時猝死，在中國大陸和台灣引發震動。

高以翔事發時正在錄製浙江衛視一檔名為《追我吧》的競技秀節目。據報道，他在奔跑途中突然倒地，在送醫後被宣佈死亡。

5. 中國「間諜」王立強

圖片版權 Steven Siewert/The Age

英國駐港領館前職員鄭文傑在中國大陸被拘事件各執一詞引人關注之際，澳大利亞媒體報道了叛逃「中國間諜」王立強的新聞再次引起轟動。

本周出現的兩個新聞熱點，有一個共同之處：外媒的報道與中國官方的說法完全相反。英國駐港領館前職員鄭文傑在中國大陸被拘事件各執一詞引人關注之際，澳大利亞媒體報道了叛逃「中國間諜」王立強的新聞再次引起轟動。