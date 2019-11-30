香港抗議背後港人的身份認同危機

香港因反對修訂《逃犯條例》引發的抗議浪潮已經持續近六個月。
這期間，暴力衝突不斷升級，香港社會嚴重撕裂：示威者和警察之間的衝撞越來越激烈；大陸人和香港人之間的對立越來越明顯；甚至，家庭成員之間也因立場差異最終反目。
BBC記者保羅·亞當斯在香港採訪期間，當地人告訴他，這場抗議潮凸顯出淵源更深的香港身份認同危機。
記者說，如果不出現真正意義上的改變，這將成為擺在北京面前「一個多年難解的問題」。
視頻製作：BBC記者瑞秋·索恩（Rachael Thorn）
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這期間，暴力衝突不斷升級，香港社會嚴重撕裂：示威者和警察之間的衝撞越來越激烈；大陸人和香港人之間的對立越來越明顯；甚至，家庭成員之間也因立場差異最終反目。
BBC記者保羅·亞當斯在香港採訪期間，當地人告訴他，這場抗議潮凸顯出淵源更深的香港身份認同危機。
記者說，如果不出現真正意義上的改變，這將成為擺在北京面前「一個多年難解的問題」。
視頻製作：BBC記者瑞秋·索恩（Rachael Thorn）