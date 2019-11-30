你的器材不支持播放多媒體材料 會議現場有人拍下了爭執經過。

中國官方媒體中央電視台駐歐洲站記者孔琳琳因與一名義工發生衝突在英國被判襲擊罪成立，但已在有條件下釋放。孔琳琳在去年9月參加英國保守黨大會的一場有關香港事務的活動時，與一名英國保守黨代表、來自香港的志工Enoch Lieu發生肢體衝突。

法官表示，孔琳琳「在一時衝動下失去了冷靜的職業素養」。 49歲的孔琳琳否認曾對Enoch Lieu人身攻擊，她稱自己先被打。

圖片版權 CCTV-13 Image caption 孔琳琳

襲擊罪成立

Enoch Lieu是紐卡斯爾萊姆（Newcastle-under-Lyme）的保守黨成員，他告訴伯明翰地方法院（Birmingham Magistrates' Court），孔琳琳打了他一巴掌。並且，孔琳琳在指責會議小組成員試圖「分裂」中國後，又推了他一把。

Enoch Lieu在孔琳琳失去理性後要求她離開伯明翰國際會議中心。他否認當時用手觸碰孔琳琳，而是告訴法庭，他以「中立的口吻請她離開」。

法院稱，事情發生在2018年9月30日，當時的這一巴掌力度很大，八個席位外的另一名代表也聽到了這一聲音。

地區法官庫雷希（Shamim Qureshi）在宣佈判決時告訴孔琳琳，她當時有兩個反應。「先是摑打Enoch Lieu，隨後把他的胳膊推開。第一個反應明顯等同於刑事攻擊，但第二個不構成犯罪，」他說。

「在我看來，當時被告失去了作為記者的冷靜職業素質，變成了情緒強烈的質問者」，庫雷希說。

法院給予孔琳琳12個月有條件釋放，並需賠償受害者2115英鎊（約1.9萬人民幣）。 孔琳琳的律師拉加特（Timothy Raggatt QC）告訴法官，她將對定罪和判決提出上訴。

新聞焦點中的中國記者

除了孔琳琳，近兩年還有其他中國記者成為國際新聞中的「主角」。

比如，今年5月，中央電視台海外分支機構中國國際電視台（CGTN）的女主播劉欣接受美國福克斯商業電視台女主播翠西·里根（Trish Regan）的直播辯論，談及中美貿易戰、華為等事件，廣泛受到中國觀眾關注。

劉欣稱，她不為中共說話，只代表自己，即中國國際電視台的記者。不過，有傳播學者稱，她的參與某程度上來說就是一種國家行為。

另外，在香港因《逃犯條例》發生大規模抗議期間，中國官方小報《環球時報》的記者付國豪在香港機場被疑因拍攝示威者大頭照而受到襲擊和禁錮，在中港兩地廣受熱議。抗議者在其旅行包找到撐警的藍色T恤衫， 付國豪在禁錮時明確表態，「我支持香港警察」。