香港示威：區議會選舉後再次爆發激烈衝突

圖片版權 Reuters Image caption 入夜後，激進示威者分散至油尖旺，以及黃埔、紅磡一帶，放火焚燒地鐵站入口及商店，警方用催淚彈驅散。

香港民主派在區議會選舉取得壓倒性勝利後一周，「反送中」示威者周日（12月1日）在尖沙咀發起大規模遊行，自稱「Swing」的「毋忘初心」遊行發起人稱「至少有38萬人參與」，警方估計「最高峰時有1.6萬人」。

這是香港近期少有獲警方批准的遊行活動，但遊行期間爆發警民衝突，催淚彈再次重現街頭，入夜後激進示威者在紅磡、黃埔附近一帶堵塞道路、放火焚爆雜物及破壞被指親中的商店，警方施放催淚彈、胡椒彈球驅散。

同一日亦有人在美國領事館門外發起集會，感謝美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》。

圖片版權 EPA Image caption 有示威者感謝美國簽署法案支持香港。

香港財政司司長陳茂波周一（12月2日）出席立法會財經事務委員會會議時表示，香港將在本財政年度錄得財政赤字，是十五年以來首次。他說，受到本地事件衝擊，香港經濟急速惡化並開始步入衰退，持續多月的暴力事件亦削弱國際投資者信心，同時亦影響本地消費及投資信心，未來或有更多市民生計受影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國《香港人權與民主法案》生效會帶來哪些影響？

遊行再次演變成衝突

周日遊行名為「毋忘初心大遊行」，該遊行發起人對香港媒體表示，發起遊行的目的是希望喚醒香港人，不要忘記「五大訴求」。

參與遊行的陳先生對法新社表示，政府不聽民意，示威將會繼續，不會停止，「很難預測之後會發生什麼，但好多人仍然非常憤怒」。

圖片版權 Getty Images Image caption 這是少有警方批准的遊行。

圖片版權 Reuters Image caption 有人帶同嬰兒遊行。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多人帶口罩出席遊行。

遊行開始一、兩小時後，氣氛轉趨緊張，示威者與警察對峙，警方使用催淚彈驅散。

香港警方指出，有示威者向警員投擲磚頭，亦有「暴徒投擲多枚煙霧餅，造成公眾恐慌，現場非常混亂和危險」，「別無選擇下，使用最低所需武力」作出驅散。警方譴責暴徒罔顧在場人士的人身安全。

但催淚彈現場同樣有和平示威者、小孩和長者等等，有示威者質疑警方執法時使用過份武力。

圖片版權 AFP Image caption 催淚彈再次出現在尖沙咀街頭。

圖片版權 AFP Image caption 在尖沙咀賣飲料的檔主也遭催淚彈影響。

圖片版權 AFP Image caption 許多人並沒有抵抗催淚彈的裝備。

入夜後，激進示威者分散至油尖旺，以及黃埔、紅磡一帶，放火焚燒地鐵站入口及商店，警方用催淚彈驅散。

「獨立檢討委員會」

香港行政長官林鄭月娥在區議會選舉後，仍沒有作出任何關鍵性讓步，只是提出成立「獨立檢討委員會」，希望以「對事不對人」的方式檢視近月出現社會動蕩的成因，找出社會、經濟及政治問題。

但「獨立檢討委員會」和「獨立調查委員會」有很大差別，得不到民主派陣營支持。香港民主黨主席胡志偉批評獨立檢討委員會「不倫不類」，企圖迴避市民訴求，必須調查警暴，並檢視所有負責官員的政治錯誤。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港因《逃犯條例》引發的抗議持續半年多，其間暴力不斷升級。示威大潮凸顯香港身份認同危機。

圖片版權 Reuters Image caption 入夜後，示威者破壞被指親中的商店。

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圖片版權 Getty Images Image caption 警方制服多人。

建制派陣營內亦對有關建議抱疑問。中國全國政協委員林大輝認為，目前民意十分清楚，相信成立獨立檢討委員會、跟宣佈《逃犯條例》修訂已「壽終正寢」的說法一樣，無法回應民意，政府應該思考是否要堅持獨立檢討委員會的做法。

香港運輸及房屋局前局長張炳良表示，成立獨立檢討委員會無助平息社會動蕩。他指出，法定的獨立調查委員會可有類似法庭傳召證人的權力，如果政府以為檢討委員會可取代調查委員會，是低估了社會的實際矛盾。

財政赤字

香港財政司長陳茂波周一在立法會財經事務委員會上表示，由於稅收及賣地收入減少，加上年中額外推出了紓緩措施，政府相信截止明年三月財政年度結束，本財政年度可能會出現赤字，但由於過去本港累積財政儲備，目前財政能力仍然算良好，當局會繼續以前瞻性及策略性的理財方針，保持本港財政穩健。

陳茂波又說，近期多個經濟指標向下，多個行業已經步入寒冬，本地暴力示威仍然未完結，造成的傷害有待復原，明年經濟環境充滿挑戰、異常艱難，令人十分憂慮，期望社會各界止暴制亂，展開理性對話，才能夠令百業興旺。