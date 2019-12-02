圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者曾發起集會，感謝特朗普簽署《香港人權與民主法案》。

針對美國總統特朗普上周正式簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部周一（12月2日）宣佈實施兩項反制措施，即日起暫停審批美軍艦機赴香港的休整申請，以及對「人權觀察」、「自由之家」、「美國國家民主基金會」等非政府組織實施制裁。

中國外交部發言人華春瑩在12月2日的例行記者會上公布有關措施，她批評美方不顧中方堅持反對，執意將法案簽署成法，「嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，嚴重干涉中國內政」。華春瑩敦促美方停止插手香港事務，並稱中方會根據形勢發展，採取進一步必要行動。

特朗普簽署法案時表示，希望簽署這項法案能夠讓中國和香港的領袖和代表和睦地處理他們的分歧，為彼此帶來長期的和平和繁榮。

《香港人權與民主法案》通過後，美國國務卿將每年審視香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位，包括是否繼續成為獨立關稅區，以及授權美國政府可對侵害香港人權的人實施制裁。

五間被點名受到中方制裁的非政府組織包括「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」。中國外交部認為這些組織在香港修例風波中「表現惡劣」，但外交部沒有詳細交代制裁的具體內容。

華春瑩批評，這些組織支持「反中亂港分子」，教唆他們從事「極端暴力犯罪行為」，「煽動港獨分裂活動」，對當前香港亂局負有重大責任。

目前美國政府及各個組織目前未有回應。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國《香港人權與民主法案》生效會帶來哪些影響？

美軍艦艇不能停靠香港港口

根據《基本法》第126條規定，外國軍用船進入香港特別行政區須經中央人民政府特別許可。

美軍艦艇上一次訪港是今年4月，到訪的是第7艦隊旗艦兼兩棲指揮艦藍嶺號。

過往，中美關係存在變數時，中方都會拒絶美軍艦艇訪港的請求，但甚少明確表明禁止美軍艦停泊香港。

今年8月，香港示威與貿易戰發酵之時，美國海軍證實中國政府曾拒絶美國海軍艦艇訪港，但當時中方沒有提供原因。

美軍近年逐漸安排軍艦訪問區內其他港口，包括菲律賓馬尼拉、新加坡、越南峴港。

五間非政府組織是什麼？

「人權觀察」是較多人熟悉的與人權相關的非政治組織，該組織在1978年成立。根據其網站介紹，目前「人權觀察」全球約有450人在百多個國家調查和紀錄侵犯人權的個案，資金來源來自全球的基金或個人，不接受直接或間接的政府資助。

在反送中抗議期間，「人權觀察」曾多次發表聲明，包括要求港府調查警察被指濫用暴力的指控、批評「禁蒙面法」侵犯公民集會權利、批評香港當局政治考慮下取消學運領袖黃之鋒參加區議會選舉。

「自由之家」主要收入來自美國政府，根據該組織年報，2016年有86%的收入是來自美國政府。該組織每年會發表全球性的研究報告，審視各地的自由民主狀況、新聞自由度等等，數據經常獲學術界使用，而香港自2009年開始，自由指數由68分下跌至59分。

今年8月，「自由之家」發表報告審視香港人權情況，並建議美國國會及政府高層持續為香港發聲，通過《香港人權與民主法案》，禁止向香港輸出美國制的保安設備，以及針對向示威者施加暴力的人加以制裁。

你的器材不支持播放多媒體材料 為什麼示威者支持美國《香港人權與民主法案》

「美國國家民主基金會」經費主要來自美國國會通過美國國務院進行的年度撥款，被中國外交部點名的「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」都是這個基金會主要資助和推動的組織。

「美國國家民主基金會」強調，雖然該基金會依靠國會和白宮的持續支持，但不是美國政府一部分，撥款如何使用，由獨立的董事會來決定。

根據基金會網站有關香港工作的欄目，2018年基金會曾經向關注工人權益的非政府組織「團結中心」資助15.5萬美元。

香港民主派工會職工盟曾經透過「團結中心」獲得資助，在2014年「佔領中環」運動期間被親中媒體口誅，但職工盟否認有用這筆資金協助「佔領中環」運動，強調這些資助只用在勞工教育及勞工倡議活動，批評有人想政治恐嚇。

「美國國家民主基金會」亦資助9萬美元給予香港公義中心，這所機構主要做難民工作。另外，基金會向「美國國際事務民主協會」提供20萬美元資助，想在香港展開多場研討會，討論「如何一邊保障基本權利、一邊保護國家安全」。

總部設在美國的「維吾爾人權項目」及總部設在德國的「世界維吾爾代表大會」等均在2018年分別獲得基金會超過30萬美元的資助。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港因《逃犯條例》引發的抗議持續半年多，其間暴力不斷升級。示威大潮凸顯香港身份認同危機。

中國官方媒體經常指責「美國國家民主基金會」是反華組織，在維族、西藏問題與中國持相反意見。

2014年，該組織被中國官媒點名指介入香港佔領運動，當時基金會回應稱，基金會本身並不在香港從事推動民主的工作，但承認在香港推動民主項目資助款額20年來高達數以百萬計，但香港項目相對世界其他地方，比例上算小，因為香港是一個能依靠自己資源的城市。

基金會負責亞洲、中東和北非項目的時任副總裁路易莎.格雷夫（Louisa Greve）2014年接受《美國之音》採訪時回應說，「專制的政府，缺乏通過選舉得到公眾合法性的政府，把公民的不滿歸咎於外國人，是司空見慣的。」