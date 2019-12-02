楊恆均案律師指其與外界隔離：澳洲外長稱「無法接受」

圖片版權 YANG HENGJUN/TWITTER Image caption 楊恆均

澳籍華人、時政評論人楊恆均自今年1月起遭中國當局關押，其律師稱目前楊恆均與外界隔離的情況愈發嚴重。

澳大利亞外交部長瑪麗斯·佩恩（Marise Payne）周一（12月2日）發聲明稱，楊恆均與家人交流受限，每日還要戴著鐐銬受審，他的情況讓人「無法接受」。

楊恆均現況如何？

今年1月，楊恆均與妻子袁瑞娟及小孩從紐約飛往中國。他們先到了廣州，隨後轉機前往上海。不過袁瑞娟和其兒子登上了飛機，楊恆均遭中國當局拘押。

中國外交部發言人耿爽8月27日證實，北京市國安局以涉嫌間諜犯罪依法逮捕澳洲籍華人楊軍，案件目前正在進一步辦理當中。

澳大利亞廣播公司報道，楊恆均的律師斯塔裏（Rob Stary）稱，楊恆均被拘押期間戴著鐐銬，並稱中國似乎想要楊恆均完全與外界隔離。

「無法傳遞一句支持的話，包括每個月他的直系親屬的多封信件。」斯塔裏說。

圖片版權 REUTERS Image caption 楊恆均

「我們特別擔心他與家人與親近朋友之間能否接觸，例如，當局不允許他接收任何私人信件或有其他交流，他與外界隔離的情況更加嚴重，我們很擔心。」

澳洲外長說了什麼？

澳大利亞外交部長佩恩周一發聲明稱，非常關注最近關於楊恆均的報道。

佩恩稱：「他被拘留的現況是，與外界越來越隔絶，與家人和朋友的交流受到限制，每天有審訊，還要戴著鐐銬。這讓人無法接受。」

佩恩還稱，曾多次要求中國當局解釋有關楊恆均的罪名，也要求中國按照國際凖則向他提供基本司法、程序公平和人道待遇，包括會見律師和家人，但中國當局都未允許。

佩恩說，會繼續與中方聯絡表達要求。

圖片版權 Reuters Image caption 楊恆均曾在中國外交部任職。

澳大利亞廣播公司引述「人權觀察」澳大利亞部主任皮爾森（Elaine Pearson）稱，澳大利亞釋放更多外交壓力也許對案件有幫助。

「我認為最近關於楊恆均待遇的披露十分可怕：他戴著鐐銬，每天都要接受審訊，似乎他受到了特別嚴厲的對待，目的是為了有效擊垮他，迫使他認罪。」

「我們看到其他外國人被中國當成人質，所以我認為澳大利亞政府應當與其他政府建立聯盟，我認為這最終將是最有效的施壓方式。」

楊恆均的好友、悉尼科技大學中國研究中心副教授馮崇義對BBC中文表示，楊恆均的家人十分擔心其健康狀況，看守所稱他患有腎臟、前列腺嚴重病症，也有高血壓，每天讓他服用9粒藥丸。

馮崇義稱，中國當局刻意延長其拘押時間，他相信澳大利亞外交部長的聲明會對楊恆均有所幫助。

馮崇義說，他對楊恆均「知根知底」，楊並未像中國當局指控的那樣為任何外國間諜機構工作，「中國當局確實應該像澳大利亞外長所要求的那樣，盡早釋放無辜的楊恆均，而且在楊恆均被關押期間遵守國際規範、人道對待楊恆均、尊重楊恆均的律師會見權和其它合法權利」。

楊恆均是誰？

楊恆均曾在中國外交部任職，隨後成為針砭時弊的時政評論人士。他曾活躍於中國社交媒體和推特，在推特上有近13萬粉絲。因為寫了許多有關民主和人權的文章，楊恆均被稱為"民主小販"。

今年1月，楊恆均與妻子袁瑞娟及小孩從紐約飛往中國。他們先到了廣州，隨後轉機前往上海。不過袁瑞娟和其兒子登上了飛機，楊恆均遭中國當局拘押。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 楊恆均的微信公眾號遭到查禁。

今年早些時候，袁瑞娟給中國國家主席習近平寫了一封公開信，要求釋放丈夫。

袁瑞娟也是中國網絡紅人、微博大V「染香」。「染香」以支持中國政府、批評公共知識分子知名。楊恆均被中國政府拘押後，今年4月她曾接受澳大利亞廣播公司《四角方圓》節目採訪，講述丈夫被帶走後自己的心情。