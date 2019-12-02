圖片版權 xinhua Image caption 周一普京同俄羅斯副總理和能源部長在索契一起通過視頻連接參加了輸氣管通氣的開幕式

周一（12月2日），世界最大的天然氣出口國和世界最大的燃料消費國加強能源合作，通往中國北方的俄羅斯的西伯利亞天然氣管道正式開通。這不僅是兩國間前所未有的基建工程，也是重要的政治成就。

彭博社報道說，俄羅斯天然氣通過中俄東線天然氣管道開通是普京把重心靠向中國的標誌。《華爾街日報》說，這個價值550億美元的天然氣管道項目是俄中伙伴關係的證明，對美國的經濟和戰略影響構成挑戰。

長達3000公里的天然氣管道將把西伯利亞東部豐富天然氣產地同中國連接，滿足中國巨大而且加速增加的能源需求，同時加強了美國的兩大戰略對手俄羅斯和中國之間的物理聯繫。

蘇聯解體後最大的項目

圖片版權 xinhua Image caption 在黑龍江黑河的中俄東線天然氣管道工程。據料，俄中天然氣通道將進一步促進兩國的經濟和政治合作

俄羅斯同西方關係惡化後，開始加強同亞洲經濟發展迅速的亞洲國家積極發展關係。

作為亞洲最大的經濟體，中國的天然氣需求近年來迅猛增長，因為中國政府要求工廠和民居用天然氣取代煤炭以減少空氣污染。2018年中國天然氣進口佔天然氣供應的43%，其中2/5的天然氣進口來自通過中亞和緬甸的輸氣管道，其餘來自液化天然氣進口。

俄羅斯天然氣工業股份公司的首席執行官米勒（Alexey Miller）在靠近中國邊境的壓縮站通過視頻連接，對俄羅斯總統普京說，「閥門已經開放，天然氣正被輸送到輸氣系統中」。

普京在視頻對話中對中國領導人習近平說，「此舉將俄羅斯和中國在能源方面的戰略合作推向新高度」。習近平說這是「這是雙方能源合作的里程碑工程」。

這是俄羅斯最大的天然氣公司俄羅斯天然氣工業股份公司同中國石油天然氣集團公司經過長達十多年談判後達成的協議，是俄羅斯天然氣工業股份公司有史以來簽訂的最大合同，也是蘇聯解體後最重要的能源工程項目。

為期30年輸送天然氣

圖片版權 Reuters Image caption 2014年，俄羅斯天然氣工業股份公司的首席執行官米勒和中國石油天然氣集團公司董事長周吉平在上海簽署了價值4千億美元的合同

俄羅斯天然氣工業股份公司同中國石油天然氣集團公司在2014年簽署了價值4000億美元的合同，俄方在30年間每年向中國輸送380億立方米的天然氣。

俄羅斯天然氣工業股份公司計劃每年輸送1000萬立方米的天然氣，計劃在2025年讓輸氣量達到最高水平。該公司說，在2020年向中國的管道輸氣量最低水平將維持在50億立方米，2021年為100億立方米，2022年為150億立方米。

雖然俄羅斯天然氣工業股份公司對俄中輸送天然氣的價格保密，但是普京說，價格同石油價格相關，這同俄羅斯向歐洲消費者供氣價格的算法一樣。

與此同時，俄羅斯還要同卡塔爾和澳大利亞等國海上輸送液化天然氣的價格相競爭，因為中國增長的能源要求需要中國既進口管道天然氣，也盡快液化天然氣。

俄羅斯最大的液化天然氣生產商Novatek PJSC也將因此受益，該公司在西伯利亞北部喀拉海亞馬爾半島開發液化天然氣。

俄羅斯開通了向東輸送天然氣的重要通道會進一步促進俄中的經濟和政治合作，同時也加強了俄羅斯在同歐洲天然氣談判的籌碼。彭博社分析認為，因為俄羅斯有了向東輸送天然氣的渠道，歐洲可能就需要付出高價才能保證來自俄羅斯的供應。