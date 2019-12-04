圖片版權 Getty Images Image caption 2017年美國司法部根據「外國代理人登記法案」 (FARA)迫使俄羅斯電視頻道「今日俄羅斯」作為外國代理人註冊，受到更多限制。

俄羅斯總統普京簽署新法律擴大在媒體中劃定「外國代理」的範圍。俄羅斯同美國展開針鋒相對的信息戰，與此同時中美間的媒體指責也有增無減。

普京周一（12月2日）簽署法律，允許俄羅斯政府有權將記者，博客作者，甚至社交媒體用戶當作「外國代理人」，對2017年的俄羅斯法律作了進一步補充。

2017年美國司法部根據「外國代理人登記法案」 (FARA)迫使俄羅斯電視頻道「今日俄羅斯」登記為外國代理人。法律要求被列入外國代理人的「今日俄羅斯」定期透露財務狀況。

「今日俄羅斯」被指為「俄羅斯國家管理的宣傳機器」。據路透社報道，2017年初美國情報機構在報道中做出上述指稱，並說「今日俄羅斯」在俄羅斯干預2016年美國總統選舉中發揮了作用。莫斯科多次否認干預美國選舉的指稱，認為「今日俄羅斯」受到了不公平待遇。

隨後，俄羅斯在2017年也通過了針對接受外國資助的媒體的法律。2017年以後，在俄羅斯被列入外國代理人的媒體有得到美國國會資助的「自由歐洲」，「自由電台」和「美國之音」。這些媒體按照要求向俄羅斯政府申報詳細的財務報告。

俄羅斯的新法律

俄羅斯可以讓那些違反外國代理人法律的個人和機構付高額罰款。去年，莫斯科的法庭對俄羅斯反對派的雜誌「新時代」罰款 338,000美元。檢察官說，那個雜誌沒有提交報告說明他們從「新聞自由基金會」得到資金的用途。這個罰款幾乎導致該雜誌破產。他們最終靠支持者捐款才交還了罰款。

圖片版權 Getty Images Image caption 在俄羅斯被列入外國代理人的媒體，諸如美國國會資助的「自由歐洲」，「自由電台」和「美國之音」，他們需要定期向俄羅斯政府申報詳細的財務報告

俄羅斯國家媒體塔斯社說， 俄羅斯的新法律授權俄羅斯政府屏蔽外國代理人或法人的網站，即在外國媒體發佈違反俄羅斯法規內容時即可採取行動。

按照俄羅斯的新法律，一個人受國外資助發表任何內容將會被認定為外國代理人髮佈內容。這適用於記者和博客作者或者那些從登記為外國代理人或受外國資助媒體上發表內容的人。

人權觀察和保護記者委員會等組織發表聲明說，俄羅斯的法律會危及俄羅斯本來已經受到限制的獨立新聞。

在俄羅斯的「美國之音」負責人迪特默上月撰文說，俄羅斯官員現在同外國記者打交道很謹慎，特別是同國際公共廣播記者接觸特別謹慎，因為那些人被俄羅斯政府認定為外國代理人。美國之音，英國廣播公司（BBC），法蘭西24新聞頻道，自由歐洲和德國之聲都屬於這類媒體。

美國的外國代理人法案

美國的「外國代理人登記法案」要求外國政府，政黨，游說團體以及在美國受僱的公關公司向司法部登記。在二戰前美國為對付來自德國的宣傳，在1938年通過了上述法律。

「外國代理人登記法案」內容廣泛，旨在確認那些為外國政府或機構從事政治或凖政治活動的個人或機構。所謂的「政治活動」指在通過影響美國政府機構或官員，公眾生活，因此影響制定或改變美國內外政策的努力。

圖片版權 xinhua Image caption 美國司法部指3年前成立的中國環球電視網（CGTN）是為中國從事政治活動的頻道，今年該英語頻道也被要求按照「外國代理人」在美國司法部登記註冊。

外國政府擁有的新聞機構，包括中國的「中國日報」都按照「外國代理人登記法案」在美國註冊。該法律也適用於那些由外國政府擁有或部分擁有的公司。

美國司法部指3年前成立的中國環球電視網（CGTN）是為中國從事政治活動的頻道，今年該英語頻道也被要求按照「外國代理人」在美國司法部登記註冊。

美國《外交政策》雜誌稱為那是美國司法部取得的一項勝利。分析說，這件事標誌著美國對北京控制的媒體，特別是一些中文的媒體展開更廣泛的整治行動，因為那些媒體都沒有按照外國代理人登記。

作為外國代理人登記的機構每半年都需要就其活動和資助情況做出申報，並且要對作為代理人髮佈的信息材料做出說明。違規者罰款可以高達一萬美元，長達五年監禁。

2010年美國根據該法逮捕了所謂「美女間諜」安娜·查普曼（Anna Chapman）和其他11名俄羅斯人。