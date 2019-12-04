美國國會眾議院於12月3日（美東時間）壓倒性通過《維吾爾人權政策法案》，繼香港問題後再次就人權議題向中國政府施壓。

當天美國眾議院以407贊同、1票反對的表決結果通過《2019年維吾爾人權政策法案》。此次通過的法案與今年9月參議院通過版本相比力度更強，要求特朗普政府在這一問題上採取更強硬措施。

美國眾議院版本的《維吾爾人權政策法案》要求特朗普譴責虐待維吾爾人的行為，同時制裁相關中國高級官員。

近三年來，中國政府在新疆設立「再教育營」。中國當局稱此舉是為打擊極端主義及對當地人進行再教育。聯合國專家稱可能有超過百萬維吾爾族及其他穆斯林少數民族人被關在裏面，人權活動人士認為這些人在那裏遭受到包括心理折磨、洗腦等虐待。

中國外交部旋12月4日發表聲明稱，對法案通過表示「強烈憤慨、堅決反對」，還稱中國可能作出「進一步反應」。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC獲得的一批最新文件，首次詳細揭示了中國通過拘押營系統，對上百萬維吾爾人進行「洗腦」。

尋求制裁中國官員

《2019年維吾爾人權政策法案》要求特朗普在法案生效120天內內向國會提交一份名單，列明其認為對新疆維吾爾人人權受侵犯負有責任的中國官員姓名，可能向他們施行簽證禁令、凍結資產等制裁措施。

法案特別點名新疆自治區黨委書記陳全國，要求制裁他和其他負責官員。

該案同時要求美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提交新疆報告，其中需包括再教育營及強制勞動營內扣押的預計人數。

你的器材不支持播放多媒體材料 走進中國的「思想轉化營」

法案還要求收緊美國向中國出口科技產品的限制，尤其限制可被用於進行打壓個人隱私、侵犯行動自由等其他基本人權的技術，包括人臉及聲音識別技術，並要求北京關停新疆大量拘押營。

美國眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）表示，中國對待維吾爾族人的方式「是對全世界良知的侮辱」。「美國正在注視，我們不會保持沉默，」她說。

投出唯一反對票的是肯塔基州共和黨眾議員馬希（Thomas Massie）。他在眾議院上月表決通過《香港人權與民主法案》時也投下了唯一的反對票。

馬希曾在香港人權法案通過後接受向美國福克斯商業電視台（Fox Business），他表示同意香港法案90%的內容，但不同意對中國施行制裁。「我從沒投票同意過任何制裁，也不會從這次開始同意，」他說。「這是假的，國會只是讓大家覺得他們會做什麼，但其實他們什麼都不會做。」

接下來會發生什麼？

眾議院通過後，這項法案將被送至參議院。由於兩院通過版本內容不完全一致，所以參議院有兩種選擇，或是通過眾議院版本，或是參議院提出修改意見。只有兩院通過內容完全相同的法案才可提交至美國總統。

特朗普收到法案後，需在10天內決定簽署或是否決。

華盛頓智庫美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）專家克里斯·約翰遜（Chris Johnson）表示，這項法案的通過可能會影響中美貿易爭端。

特朗普本周表示，香港法案的通過沒有給中美貿易談判帶來幫助。約翰遜認為，維吾爾法案應該不會拖延貿易協定進程，但這會是中方擔心的一個因素。

「不屑一顧」

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻：「中國，我的孩子在哪裏？」

法案通過後，中國外交部、全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、國家民族事務委員會四個部門先後發表聲明。

中國外交部發表發言人華春瑩談話表示，這一法案「蓄意詆譭中國新疆的人權狀況」。

聲明中強調，涉及新疆的問題「根本不是人權、民族、宗教問題」，而是反暴恐和反分裂問題。華春瑩稱，奉勸美國阻止法案成法，中方將「根據形勢發展」作出進一步反應。

中國官方小報《環球時報》主編胡錫進在推特上表示，這項法案只是個「紙老虎」，陳全國等官員與美國沒有聯繫，他們對此將會「不屑一顧」。

胡錫進還稱，據他了解，中國正考慮對在新疆問題上「行為可憎」的美國官員和國會議員出台簽證限制，並可能禁止所有持美國外交護照的人員進入新疆。