台灣大選：國民黨副主席郝龍斌赴香港為韓國瑜造勢，為何重視港澳？
台灣國民黨副主席郝龍斌12月3日率團從台北赴香港參加港澳台商舉辦的韓國瑜造勢活動，吸引近600人參加，但比起韓國瑜3月訪港時的大張聲勢，國民黨團體此行赴港相對低調。
專家分析，該活動低調舉辦，目的是淡化與中國丶港澳友好關係的表現。重視港澳地區，除了鞏固該黨在港澳勢力，也突顯出他們害怕失去香港下個世代支持的憂慮。
低調在港造勢
「韓國瑜凍蒜（當選）！韓國瑜加油！」上百人揮舞著中華民國旗幟及國民黨旗，高聲吶喊，表達對台灣國民黨總統候選人韓國瑜的支持。
韓國瑜未出席活動，只通過視頻連線對支持者表達感謝。不過國民黨仍派出重量級人物——副主席、前台北市長郝龍斌、韓國瑜競選副總幹事周錫瑋及國民黨籍立委童惠珍、議員王鴻薇等人，為韓國瑜競選活動造勢拉票。
這場12月3日晚間在香港旺角某餐廳舉行的「韓國瑜競選總統造勢大會」由港澳台商及台僑主辦，活動並未對外公開，報名每人得繳150港幣的餐費，有近600人參與。
與會人士透露，他們是私底下通過社交通訊軟件或經由朋友邀約得知此活動。比起今年3月韓國瑜以高雄市長身份訪港時的高調宣傳，國民黨重量級人物在台灣大選前赴港為韓國瑜造勢，卻低調再低調。
韓國瑜今年3月訪問香港和澳門時，先後與港澳中聯辦主任見面，當時遭台灣總統蔡英文質疑是在製造「一國兩制」的氛圍。
郝龍斌及周錫瑋見到BBC中文記者時，一度感到驚訝，問及對香港情勢有何看法時，兩人皆沒有回應。郝龍斌說，這次是來「吃飯」。而周錫瑋則對BBC中文表示，「尊重主辦方（台商），不接受任何訪問」，並說此行是見「一些支持韓國瑜的朋友」。
長期研究台灣政治的香港學者、浸會大學政治及國際關係學系講師關仲然分析，目前台灣總統選情對國民黨不利，尤其香港「反送中」示威又催化台灣社會的紅色恐懼，有利於多次強調支持香港追求民主的的蔡英文。
他表示，因此國民黨會淡化任何與中國友好的表現，擔憂赴香港造勢會若被大肆宣傳，會衝擊韓國瑜的選情。
關仲然對BBC中文說：「這場造勢活動明顯是鞏固在香港的死忠國民黨支持者，是非常針對性對一個圈子做宣傳，希望透過台商為韓國瑜拉更多票。」
「韓國瑜競選總統造勢大會」活動約進行兩個小時，氣氛熱絡，幾乎人手一面「青天白日滿地紅」旗幟，除了唱《中華民國國歌》，也合唱台灣的軍歌，營造國民黨大團結的氣勢。
活動約進行兩個小時，韓國瑜並透過網路視訊連線說：「因為今天在開會無法到場，因此透過視訊向大家感謝，希望透過團結力量保護中華民國，保護台灣同胞。」
已在移居香港多年的羅女士向BBC中文說：「韓國瑜比較和平，不會說假話，對兩岸的政策我們比較能接受。」
另一名旅居美國20年的黃姓與會者則認為，「台灣現在沒有更繁榮、經濟沒有進步，反而退步，希望韓國瑜出來整頓。」
國民黨為何重視港澳？
國民黨團赴香港的行程緊密，在香港情勢仍不明確下，仍安排赴港。據幕僚透露，郝龍斌只停留不到一天半就迅速返回台灣，皆可見國民黨對香港的重視。
根台灣政府2017年統計，在大陸、港澳工作的台灣人約40萬人。香港政府2016年的數據則顯示，居住在香港的大陸、台灣及澳門人數約227萬人，佔香港總人口的31%。
關仲然說，國民黨重視台商是因為台商影響力大，且能借由內部的人際網絡匯集票源，增加韓國瑜的選票。
但事實上，旅居香港的台商或台灣選民並不多，若納入大陸的台商、台幹、台眷人數，則估計約100萬人，基本上是國民黨的傳統支持力量。
香港媒體《南華早報》今年11月曾指出，往年被視為藍營票倉的中國台商，此次堅決投給國民黨的意志，比歷屆鬆動，並稱是因憂心國民黨太過親近中國，使中國影響力加速入侵台灣政治和經濟層面。
該報並引用英國諾丁漢大學政治與國際關係學院副教授李駿怡說法，隨著產業供應鏈轉往東南亞，台商聯繫兩岸的功能已弱化。台灣經濟部11月統計，今年1月至10月台資赴中核准投資額為32億美元，與去年同期減少53.88％，顯見受美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願已大幅降低。
台灣中央研究院社會學研究所研究員林宗弘對BBC中文表示，國民黨重視香港的原因是為了鞏固在香港原有的政治基礎，他說：「國民黨現在幾乎不可能吸引年輕人，因此會重視過去與黨有緊密關係的人。」
他分析，這群國民黨的死忠支持者，是中國改革開放中受益，因此無論在利益或身份認同上，都與中國關係密切，擁有大中華情懷。
但林宗弘同時指出，國民黨未來仍得面對香港的下個世代的年輕人，這群人跟台灣社會力量有連結，比較傾向支持正在執政，與中國相對不親近的民進黨。
國民兩黨海外搶票
台灣歷屆政黨的總統候選人都會積極爭取海外華僑的支持。韓國瑜的妻子李佳芬從今年10月就代夫出征，前往菲律賓、越南為韓國於造勢，11月再赴日本東京，接著赴柬埔寨、泰國、印尼及馬來西亞會見台胞。
韓國瑜原本11月計劃訪美則臨時取消，當時稱是因選舉行程時間壓力大。李佳芬則預計12月5日至15日訪美，行程範圍包括華府、紐約、休斯敦洛杉磯等地。
民進黨方面，則由副秘書長林飛帆今年10月赴美開始了第一場海外造勢。林飛帆曾向媒體表示，副總統參選人賴清德在林飛帆返回台灣後也接著訪美，他拜訪了舊金山、芝加哥、華盛頓及紐約，代表民進黨中央和蔡英文，向海外僑民致意，感謝他們在海外的努力。
中華民國海外僑胞若已失去戶籍但要返台投票，必須辦理登記才能投票，其中又以從美國返回台灣的僑胞人數最多。
台灣中央選舉委員會數據顯示，2008年台灣總統選舉時，申請要返回投票的台灣海外僑胞為9132人；2012年時，人數大減為4672人；2016年上一屆總統選舉，則只有2317人。