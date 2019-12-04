圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 台灣國民黨副主席郝龍斌等人赴港參加港澳台商舉辦的韓國瑜造勢活動。

台灣國民黨副主席郝龍斌12月3日率團從台北赴香港參加港澳台商舉辦的韓國瑜造勢活動，吸引近600人參加，但比起韓國瑜3月訪港時的大張聲勢，國民黨團體此行赴港相對低調。

專家分析，該活動低調舉辦，目的是淡化與中國丶港澳友好關係的表現。重視港澳地區，除了鞏固該黨在港澳勢力，也突顯出他們害怕失去香港下個世代支持的憂慮。

低調在港造勢

「韓國瑜凍蒜（當選）！韓國瑜加油！」上百人揮舞著中華民國旗幟及國民黨旗，高聲吶喊，表達對台灣國民黨總統候選人韓國瑜的支持。

韓國瑜未出席活動，只通過視頻連線對支持者表達感謝。不過國民黨仍派出重量級人物——副主席、前台北市長郝龍斌、韓國瑜競選副總幹事周錫瑋及國民黨籍立委童惠珍、議員王鴻薇等人，為韓國瑜競選活動造勢拉票。

這場12月3日晚間在香港旺角某餐廳舉行的「韓國瑜競選總統造勢大會」由港澳台商及台僑主辦，活動並未對外公開，報名每人得繳150港幣的餐費，有近600人參與。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 韓國瑜未出席活動，通過視頻連線對支持者表達感謝。

與會人士透露，他們是私底下通過社交通訊軟件或經由朋友邀約得知此活動。比起今年3月韓國瑜以高雄市長身份訪港時的高調宣傳，國民黨重量級人物在台灣大選前赴港為韓國瑜造勢，卻低調再低調。

韓國瑜今年3月訪問香港和澳門時，先後與港澳中聯辦主任見面，當時遭台灣總統蔡英文質疑是在製造「一國兩制」的氛圍。

郝龍斌及周錫瑋見到BBC中文記者時，一度感到驚訝，問及對香港情勢有何看法時，兩人皆沒有回應。郝龍斌說，這次是來「吃飯」。而周錫瑋則對BBC中文表示，「尊重主辦方（台商），不接受任何訪問」，並說此行是見「一些支持韓國瑜的朋友」。

長期研究台灣政治的香港學者、浸會大學政治及國際關係學系講師關仲然分析，目前台灣總統選情對國民黨不利，尤其香港「反送中」示威又催化台灣社會的紅色恐懼，有利於多次強調支持香港追求民主的的蔡英文。

他表示，因此國民黨會淡化任何與中國友好的表現，擔憂赴香港造勢會若被大肆宣傳，會衝擊韓國瑜的選情。

關仲然對BBC中文說：「這場造勢活動明顯是鞏固在香港的死忠國民黨支持者，是非常針對性對一個圈子做宣傳，希望透過台商為韓國瑜拉更多票。」

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption "韓國瑜競選總統造勢大會"活動約進行兩個小時。

「韓國瑜競選總統造勢大會」活動約進行兩個小時，氣氛熱絡，幾乎人手一面「青天白日滿地紅」旗幟，除了唱《中華民國國歌》，也合唱台灣的軍歌，營造國民黨大團結的氣勢。

活動約進行兩個小時，韓國瑜並透過網路視訊連線說：「因為今天在開會無法到場，因此透過視訊向大家感謝，希望透過團結力量保護中華民國，保護台灣同胞。」

已在移居香港多年的羅女士向BBC中文說：「韓國瑜比較和平，不會說假話，對兩岸的政策我們比較能接受。」

另一名旅居美國20年的黃姓與會者則認為，「台灣現在沒有更繁榮、經濟沒有進步，反而退步，希望韓國瑜出來整頓。」

國民黨為何重視港澳？

國民黨團赴香港的行程緊密，在香港情勢仍不明確下，仍安排赴港。據幕僚透露，郝龍斌只停留不到一天半就迅速返回台灣，皆可見國民黨對香港的重視。

根台灣政府2017年統計，在大陸、港澳工作的台灣人約40萬人。香港政府2016年的數據則顯示，居住在香港的大陸、台灣及澳門人數約227萬人，佔香港總人口的31%。

關仲然說，國民黨重視台商是因為台商影響力大，且能借由內部的人際網絡匯集票源，增加韓國瑜的選票。

但事實上，旅居香港的台商或台灣選民並不多，若納入大陸的台商、台幹、台眷人數，則估計約100萬人，基本上是國民黨的傳統支持力量。

香港媒體《南華早報》今年11月曾指出，往年被視為藍營票倉的中國台商，此次堅決投給國民黨的意志，比歷屆鬆動，並稱是因憂心國民黨太過親近中國，使中國影響力加速入侵台灣政治和經濟層面。

圖片版權 LOCPG HK Image caption 高雄市長韓國瑜此前拜會香港中聯辦主任曾引發爭議，他回應「歪嘴雞不需要挑米吃」。

該報並引用英國諾丁漢大學政治與國際關係學院副教授李駿怡說法，隨著產業供應鏈轉往東南亞，台商聯繫兩岸的功能已弱化。台灣經濟部11月統計，今年1月至10月台資赴中核准投資額為32億美元，與去年同期減少53.88％，顯見受美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願已大幅降低。

台灣中央研究院社會學研究所研究員林宗弘對BBC中文表示，國民黨重視香港的原因是為了鞏固在香港原有的政治基礎，他說：「國民黨現在幾乎不可能吸引年輕人，因此會重視過去與黨有緊密關係的人。」

他分析，這群國民黨的死忠支持者，是中國改革開放中受益，因此無論在利益或身份認同上，都與中國關係密切，擁有大中華情懷。

但林宗弘同時指出，國民黨未來仍得面對香港的下個世代的年輕人，這群人跟台灣社會力量有連結，比較傾向支持正在執政，與中國相對不親近的民進黨。

國民兩黨海外搶票

台灣歷屆政黨的總統候選人都會積極爭取海外華僑的支持。韓國瑜的妻子李佳芬從今年10月就代夫出征，前往菲律賓、越南為韓國於造勢，11月再赴日本東京，接著赴柬埔寨、泰國、印尼及馬來西亞會見台胞。

韓國瑜原本11月計劃訪美則臨時取消，當時稱是因選舉行程時間壓力大。李佳芬則預計12月5日至15日訪美，行程範圍包括華府、紐約、休斯敦洛杉磯等地。

民進黨方面，則由副秘書長林飛帆今年10月赴美開始了第一場海外造勢。林飛帆曾向媒體表示，副總統參選人賴清德在林飛帆返回台灣後也接著訪美，他拜訪了舊金山、芝加哥、華盛頓及紐約，代表民進黨中央和蔡英文，向海外僑民致意，感謝他們在海外的努力。

圖片版權 DDP Image caption 民進黨副秘書長林飛帆赴美國舉行蔡英文造勢活動。

中華民國海外僑胞若已失去戶籍但要返台投票，必須辦理登記才能投票，其中又以從美國返回台灣的僑胞人數最多。

台灣中央選舉委員會數據顯示，2008年台灣總統選舉時，申請要返回投票的台灣海外僑胞為9132人；2012年時，人數大減為4672人；2016年上一屆總統選舉，則只有2317人。