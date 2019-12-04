華為國際風波未平 國內人設幾乎崩塌

圖片版權 Getty Images Image caption 華為對待員工的態度可能將影響其國內和國際形像。

華為尚未在國際上擺脫爭議，其中國深圳總部被指利用公權力迫害員工的醜聞連接曝光，使其人設幾乎崩塌。

2019年12月，華為創始人任正非的女兒孟晚舟在加拿大被拘押一週年。中國媒體在指責美國破壞法律精神、無理拘押孟晚舟之際，也注意到華為公司在中國深圳的一些部門利用大公司權力破壞法治、損害員工基本人權等數起醜聞。

因為中美貿易戰，華為在中國被捧為一個奮力阻擊美國在國際領域高科技霸權的民營企業，甚至是中華民族自強不息精神的代表。但批評人士說，華為在中國國內市場上無視規則，內部對員工基本權利不尊重，很長時間裏都讓人感怒不敢言。

華為深圳公司被指以莫須有的罪名、借助公司對中國司法機關的影響，打壓迫害與公司有勞資糾紛的員工。這些事件引發大陸輿論強烈反彈，華為也受到了中國民眾輿論的集體討伐。

有關事件也引發中國輿論對目前中國有嚴重缺陷的拘押制度與基本人權的反思。

李洪元及其它數名員工事件

李洪元是一名在華為工作13年、在華為基層部門做管理工作的普通員工。

2016年11月，他向上級舉報了他當時所在的異變器業務部門變相偷盜華為公司乃至國家利益的內部機構性腐敗行為。

中國媒體援引李洪元曝光指出，他當時所在的異變器業務部門是一個通過政府補貼而存在的行業。

但他的舉報很快演變成上級對他的種種報復打壓：主管不批准他出差、他的下屬離職後不進行補員、2017年底拒絶與他續簽勞動合同，等等。

在李洪元2018年離職之際，華為與其達成賠償30萬元人民幣的協議。所幸李洪元留下有關錄音，成為他日後擺脫華為控告、無罪獲釋的唯一證據。

同年12月16日，深圳市公安局龍崗區分局以侵犯商業機密羈押李洪元，但一直到2019年4月16日，李洪元才知道自己被抓的原因是華為給他轉離職費的人事部控告其敲詐勒索30萬。次日，李洪元的妻子才將錄音交給檢察機關。

2019年7月，華為有關人事部突然改口供，稱沒有敲詐勒索。2019年8月，深圳市龍崗區人民檢察院以「事實不清、證據不足」為由推翻李洪元案，他被釋放，但已經無故被關押了251天，給他的個人及家庭造成嚴重的精神和健康傷害，爺爺受到驚嚇不幸離世，孩子的心靈也蒙受陰影。

大公司的傲慢：你可以去起訴我

在李洪元的抗爭下，2019年10月，李洪元獲得國家賠償10萬餘元。

李洪元事件曝光後，中國媒體還曝光就在李洪元被捕的同一個月，至少還有4名華為深圳公司的前員工或當時仍在職的員工被深圳警方以涉嫌侵犯商業秘密等緣由帶走。他們中有人認罪、有人至今仍在羈押中、有人關押數月後取保候審。

李洪元表示，不希望起訴華為，只希望與任正非這樣的華為高層溝通，希望華為未來能更好發展。

但李洪元溝通的願望沒有得到華為公司的積極回應。

相反，在中國媒體的關注下，華為官方的回應是，「如果李洪元認為他的權益受到了損害，我們支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為。」

與此同時，中國網民批評華為還在大量刪除網絡上批評該公司的帖子。

中國很多財經人士指出，華為這種表態顯示出大公司對小員工的傲慢，因為大公司有法律部，有眾多的律師，與其發生法律糾紛、缺乏資源的小員工常常是凖備碰石頭的雞蛋。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟被加拿大扣留一週年之際，中國有網民評論說，孟晚舟在國際上被無理扣留，李洪元在中國國內被無理拘押，但李洪元被拘環境遠比孟晚舟惡劣。

大公司的責任與法治建設

一時間，中國輿論嘩然。網絡上出現新的華為流行語：工作996，辭職251，討論404。

中國法律界人士也評論指出，李洪元被無故關押251天，他獲得了全國納稅人給的中國國家賠償，這筆錢是否應該由華為支付？原因之一是：華為利用其公司對公安機關的影響力對李洪元提出的控告有誣告之嫌。

他們指出，李洪元案還反映了中國拘押看守制度的嚴重缺陷，有些看守所內部環境比監獄差很遠，關押環境有違人道主義。

而且一旦遭到拘押，司法體系為了照顧公安體系等其它方面的利益，就會盡可能去起訴被關押者並爭取導致將其判罪，以此說明此前的拘押是合法合理的。此案中如果不是李洪元手上握有錄音證據，恐怕他難以洗清莫須有罪名。

近年來，中國一直努力致力於建設法治社會，取代長期的人治社會傳統。

2019年12月，中國法制網發表文章題為「讓憲法精神根植於人民心底」。文章指出，憲法法律的權威源自人民的內心擁護和真誠信仰。

但憲法對公民個人基本權利的保護能否體現，華為公司的表現將給民眾帶來更多思考。