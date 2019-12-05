香港區議會「素人」陳梓維 如何一夜走紅

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香港區議會選舉被視作一場支持或反對香港示威的變相公投，結果民主派橫掃388個議席，大勝建制派的59席。民主派裏超過80人是完全沒有從政經驗的「政治素人」，27歲的陳梓維是其中之一。他們能勝任區議員的角色，滿足選民的期望嗎？

陳梓維在佐敦南選區以1516票擊敗建制派最大黨、民建聯的政治明星葉傲冬。僅以65之差落選的民建聯副秘書長葉傲冬，曾在外國留學，在佐敦位處的油尖旺當了11年區議員，更是區議會主席。出身草根、參選前毫無政治聯繫的陳梓維擊敗了葉傲冬，被香港網民稱作現代版的「大衛打敗哥利亞」故事。

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圖片版權 Hong Kong Registration and Electoral Office Image caption 根據選舉事務處的資料，陳梓維以一件球衣「應戰」，旁邊的政綱更是用筆手寫，跟葉傲冬的專業形象形成強烈對比，因而受到網民關注。

採訪當天清晨，佐敦街頭冒寒意。陳梓維說會比記者提前一小時到現場向街坊謝票，然而他沒有來。

「不好意思，我睡過頭了！你再多等15分鐘……你可以先去吃早餐！」陳梓維被記者的來電吵醒，匆忙出門。

不久，他兩手提著宣傳海報和支架，徐徐向記者走來，滿嘴鬍子還沒有刮。他說前一天晚上接受了公關訓練，還有一堆雜務，於是很晚才休息。在場的媒體認為事不宜遲，請他立即拍幾個鏡頭，結果一拍就是三個「Take」。

「不是這樣，你不用看鏡頭的，自然一點走過來就行了……」經過攝影師的耐心指導，陳梓維重覆同一個動作第三遍，結果，兩眼還是望向了鏡頭。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 對鏡頭陌生的受訪者，視線常常離不開鏡頭。

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圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 陳梓維在「感謝大家對我支持」之下寫上「I-WIN」。記者沒有問他「I-WIN」有什麼意思，讓它成為永遠的謎。

由他宣佈參選至當選前一刻，他收到的傳媒專訪邀請是零。當選後，網民找出他的參選資料，認為他的手寫字體稚氣十足，而且不落俗套地穿上球衣拍攝半身照，喜感盎然，迅速爆紅。從此，記者的約訪紛至沓來。

半年前，陳梓維或許還是許多香港中年人口中的「廢青」——會考（香港公開試）零分（所有科目不合格）；之後修讀毅進的社工文憑課程，但不合格，補考，再不合格；修讀旅遊文憑，再再不合格。

他說，在當時發現自己不是讀書的材料，於是去打工，做過工地工人、港鐵維修員、電梯維修學徒。因為家庭原因，數年前遷離父母，以三千港元租住深水埗一間狹小的劏房獨居，每天走8層樓梯，後來再搬到佐敦另一間劏房。

圖片版權 South China Morning Post via Getty Images Image caption 劏房在香港非常普遍，一般狹小而環境惡劣。圖為香港一間劏房的環境，跟本文受訪者無關。

劏房是香港常見的私人廉租房，由業主將一個標凖住宅的單位分隔成多個細小的房間出租，通常每個房間的面積不足10平方米，但設有獨立浴室。

屈居在狹小的空間，他仰望窗外一片天，想用微小的力量去幫助別人。今年初開始，他常常到樓下的公園流連，跟小孩子玩耍，他覺得這是服務社區的一種方法。「反送中」運動爆發後，他自問可以做得更多，於是在佐敦街頭宣傳這場運動，也看看當區居民有什麼需要幫忙。

結果，真有街坊向他反映地區的衞生問題，他遂以市民身份，致電政府的1823熱線為街坊發聲，「但他們（接線生）都沒有怎樣理會我，只是說收到我的意見。」沒有怎麼理會他的，還有葉傲冬，「有一次擺街站，看見葉傲冬，接著我向他反映一些意見……但他叫我去看民建聯的網站。」他形容，就是那次經歷，讓他「一時憤慨出來參選」。

歷時半年的「反送中」運動燃點了不少人的選舉熱情，區議會選舉被視作一場反映民意的「變相公投」。民主派及支持「反送中」的人士認為要將建制派踢出議會，停止讓他們壟斷議會，因此首度出現了所有選區都有民主派人士競逐的現象。

Image caption 香港的政治版圖大槪可分成民主派和建制派兩個派別，前者支持民主運動，後者具有親北京和親政府立場。民主黨是民主派最大黨，民建聯則是建制派最大黨。全港共分18區，民主派本次在17區獲得多數席位。

採訪當天，他站在昔日擺街站的行人路旁，戴上麥克風，站在一張傳宣海報前，便開始向街坊謝票：「雖然我口齒就⋯⋯不是真是⋯⋯比較上⋯⋯好啦，但是都很衷心多謝⋯⋯各位佐敦南的街坊⋯⋯對我的支持」。

接連有市民向他豎起大拇指，以示鼓勵。一名女士主動上前跟他握手道賀：「恭喜你啊，你有什麼抱負？」他回答說：「現在其實最主要是想做好街道清潔⋯⋯」他由食肆亂拋垃圾，說到廚餘環保回收，滔滔不絶45秒。該女士忍不住插話：「這些都是需要的，但我覺得即時⋯⋯這段時間的TG（催淚煙）的影響。」陳梓維恍然大悟：「啊是，洗街都要的」！

圖片版權 Reuters Image caption 香港防暴警察在靠近民居的地方發射催淚彈，引起市民關注，尖沙咀、佐敦、深水埗一帶的舊式住宅，跟馬路靠得很近，因此居民尤其擔心催淚煙對於人體的危害。

其後，一名女醫生笑意盈盈地為他送上熱騰騰的三明治，教他一陣錯愕。她主動提供電話號碼，稱可尋找醫護人員和律師協助他的地區工作；另一名中年男子則建議他聘用民建聯的職員做助手，原因是擔心他缺乏經驗。陳梓維這天出來的原意是收集街坊的訴求，以提供協助，結果反倒像是街坊集體為他出謀獻策。

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陳梓維參選，背後並無什麼大布局。他憶述跟民主派協調出選時，完全沒有阻礙，原因或者是大家覺得，對手葉傲冬的鐵票牢不可破。他說自己當時的競選團隊就得他一人，銀行戶口結存是零。其後陸續有幾位陌生人跟他聯絡，自動請纓出錢出力，競選團隊才算是成形。

不過單單是遞交予選舉事務處的候選人簡介，已將他難倒：「我不熟悉電腦，加上我的電腦是舊版本，沒有安裝專業編輯軟件，所以最後問了團隊意見，就決定不如手寫吧，其實是自由創作而已！」至於為何穿上球衣拍攝參選照片，他解釋：「純粹是剛巧我把另外兩套衣服洗了」。

那一身打扮，讓他當選後獲得額外的關顧：「有很多PR（公關）公司接觸我，說可以幫我改造形像⋯⋯教我一些公關技巧，亦可以提供免費的西裝給我」。在云云的鼓勵說話裏頭，還有他的父母——他們終於透過新聞報道，知道自己的兒子有份參選。陳梓維說，當初向家人隱瞞參選的原因是不想兩老擔心。結果他口中的「黃絲」（親民主派）父親和「藍絲」（親建制派）母親都沒有說太多，只叫他「畀心機」（用心努力）。

Image caption 這張經篡改的圖片，在香港和中國大陸的互聯網上廣泛流傳，不少人信以為真，留言批評香港選民不智。陳梓維回應得淡然：「不開心總會有的，但我覺得這些都不是大問題。有藍絲的思想才會相信，只要有黃絲的慨念去主動求證，就已經知道不是事實」。（網上圖片）

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 有佐敦街坊對於政治「素人」當選不以為然：「你在社區未有成績就選了出來，很多人都會懷疑⋯⋯這現象可能就是現在的年輕人在這個社會弄得香港亂糟糟，所以影響了現在的人投票的心態」。

陳梓維及一眾民主派政治「素人」所背負的，除了是逾千名街坊的信任，還有在選舉中票投民主派的160多萬名香港人的期望。「這場選舉是政治立場的表態，都是因為『反送中』，才有這麼多人走出來投票」陳梓維也承認自己有所不足：「有何不足的地方？總會有的，人怎會有完美呢⋯⋯有什麼地方可以改善？可以再改善一下人際網絡⋯⋯」

有人說，這一群沒有政績的當選人，是香港示威者以血汗和犧牲換取回來的，陳梓維說：「其實這個講法，又不可以說它完全錯的，始終事實是有發生過。亦都希望新當選的素人都能夠秉持自己的初心，能夠去真是做好自己的本份，除了政治上的工作之外，亦要兼顧地區上的工作」。

訪問尾聲，陳梓維的語速愈來愈慢，停頓頻率也愈來愈高。陽光打在他的臉上，一雙疲憊的眼睛幾乎睜不開，他伸手去擋，卻沒有向記者要求轉換位置。半年前，他可以就在佐敦這個小公園裏倒頭便睡，但這天，貴為政治新星的他，大槪還有太多東西是他無法完全操控的。