華為起訴美國聯邦通信委員會 反擊針對華為發出的禁令

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深陷眾多爭議的華為公司日前再次向美國發起反擊。華為12月5日在總部深圳宣佈，已在美國起訴美國聯邦通信委員會（FCC），認為FCC最近對華為頒布的禁令違反美國法律。

美國聯邦通信委員會11月以全票贊成的結果認定，中國華為和中興通訊兩家企業對美國國家安全構成威脅，並禁止美國鄉村電信運營商使用本國政府資金補貼購買這兩家公司的設備或服務。

華為首席法務官宋柳平在5日的新聞發佈會上表示，美國聯邦通信委員會聲稱華為威脅美國國家安全，但卻沒有提供任何證據。

「華為是一家中國公司，這是他們唯一的借口，」宋柳平稱。他指美國聯邦通信委員會的做法屬於用行政手段干預市場，違背美國憲法，華為除上訴外「別無選擇」。

「政治而非安全考量」

「限制華為這樣的公司，僅是因為我們創建自中國，不會解決網絡安全問題，」宋柳平說。

他聲稱，美國聯邦通信委員會一直試圖傳播恐慌情緒，表示華為有「黑暗後門」，但沒有提供任何證據。

宋柳平稱，美國聯邦通信委員會認定華為威脅美國國家安全的決定「是基於猜測」。「這個決定與5月把華為納入實體清單的舉動一樣，是基於政治考量，而不是安全問題，」他表示。

華為企業溝通部副總裁宋凱在發佈會上透露，美國市場的收入在華為佔比極小，且過去幾年的收入和人員持續遞減。

但他們認為提起法律訴訟仍然會對業務有所幫助。「名譽上的損失會給華為帶來更大生意上的影響，」一名高層在發佈會上表示。

美國總統特朗普今年5月將華為列入貿易黑名單，以國家安全為由禁止美國公司在沒有特殊牌照的情況下向華為提供零部件。

美國聯邦通信委員會主席阿吉特·帕伊（Ajit Pai）曾於2018年3月首次提議，禁止美國企業利用美國聯邦通信委員會的通用服務基金（Universal Service Fund）購買存在國家安全風險的公司產品和服務。

「如果美國聯邦通信委員會真的擔心電信供應鏈的安全，他們應該明白，所有在中國製造的設備，不論供應商是誰，都面臨同樣風險。所以不僅是華為和中興，在中國生產的諾基亞和愛立信也是一樣，」宋柳平稱。

FCC事件

11月22日，美國聯邦通信委員會投票決定針對華為與中興發出禁令，同時建議要求美國鄉村電信運營商移除並替換已經使用的華為與中興設備。

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美國聯邦通信委員會稱，華為與中興與中國政府和軍事機構存在聯繫，根據中國法律，中國政府可以要求兩家公司配合開展情報活動，認為這會對美國國家安全構成風險。

華為表示，美國聯邦通信委員會的指控不成立，已向該機構提交21輪證據與各方意見，證明華為是在為美國偏遠地區客戶提供幫助，但均被美國聯邦通信委員會「忽視」。

華為方面表示，美國市場的銷售收入對華為幾乎可以「忽略不計」，但執行美國聯邦通信委員會決定會對美國貧困地區經濟帶來「非常大的影響」。

美國聯邦通信委員會主席阿吉特·帕伊12月4日表示，計劃提議在未來十年提供90億美元資金幫助美國農村地區建設5G無線電信覆蓋。

美國聯邦通信委員會是美國獨立聯邦政府機構，受國會監督，負責規範美國全境廣播、電視、有線、衛星和電纜的國內外通訊。

華為的公關戰

你的器材不支持播放多媒體材料 任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

在5日記者會上，華為向中外記者播放了一段短片，片中多名華為美國合作伙伴的公司代表紛紛表示，沒有發現華為的設備有任何安全問題。

華為近來在公關方面投入巨大。華為總裁任正非屢屢接受媒體專訪，被拒押在加拿大的華為首席財務官、任正非之女孟晚舟也數次發表自己的親筆信，盡力爭取更多輿論支持。

彭博社報道稱，華為在今年7至9月期間已在游說方面花費180萬美元資金，而去年同一時期華為在該方面的花費為3萬美元。

儘管如此，華為還是持續面臨新的輿論挑戰。

最近有中國媒體報道稱，華為前員工李洪元表示自己在公司工作12年後不予續約，在他向公司要求並得到30萬元的離職補償後，他被深圳公安刑事拘留，被控洩露商業秘密。之後華為控告他敲詐勒索，李洪元被正式逮捕，在關押251天後無罪釋放。

此事在中國網絡引起激烈討論後，華為發表聲明稱，華為「有權利，也有義務，並基於事實對於涉嫌違法的行為向司法機關舉報」。

「如果李洪元認為他的權益受到了損害，華為支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為，」華為聲明稱。

除李洪元外，還有中國媒體報道稱有其他華為前員工在要求離職賠償後被大陸公安羈押。

宋柳平在5日的發佈會上也回應了記者對此事的提問。他表示，這幾起事件事件不是勞務糾紛，而是「華為對於涉嫌違法犯罪進行舉報」，這些員工被拘留是「公平、公正、恰當」的。