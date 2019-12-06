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12月起，中國手機用戶新辦手機號必須進行面部掃描。但調查顯示，中國受訪者對人臉識別的安全性十分擔憂。

約74%的受訪者稱，希望能自主選擇使用人臉識別抑或傳統方式。

受訪的6154人中，他們最擔憂系統運營者安全能力欠缺導致人臉信息洩露。

這些數據源自南都大數據研究院個人信息保護研究中心人工智能倫理課題組發佈的《2019人臉識別落地場景觀察報告》，它被認為是中國大陸第一個針對人臉識別的大型公眾意見研究。

調查中，約80%的受訪者稱，他們擔心面部識別系統運營商安全保障是否完備。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國廁所革命中，新疆阿勒泰市區一公共廁所內，學生通過人臉識別取紙。

另一份研究顯示，中國用戶有充分的理由擔憂。

科技資訊網站Comparitech曾進行一項生物識別和監控系統使用範圍和深度的研究，中國在50個被調查國家中情況最差，對人們生物特徵數據隱私缺乏關注。

調查指，中國沒有保護公民生物特徵的法律，並強調「工作場所中員工缺乏保障」。

監控擔憂

今年10月至11月，南都個人信息保護研究中心人工智能倫理課題組進行了人臉識別調查，他們發佈一份線上問卷，調查公眾使用人臉識別時遇到的問題和他們的擔憂。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國一些城市使用人臉識別技術抓亂過馬路的人

受訪者中，57%擔憂他們的個人行蹤被記錄，近50%擔憂不法分子利用偽造信息實施詐騙或盜刷。近84%的受訪者希望系統運營者為自己提供查看或刪除人臉數據的渠道。

74%的受訪者希望能自主選擇使用人臉識別還是傳統方式。但研究也顯示，約60%至70%受訪者認為人臉識別讓公共場所更安全。

難以躲藏

比起其他國家，中國有更多人臉識別攝像頭，民眾一般難以躲藏。

本周早些時候，中國當地媒體報道稱，河南省鄭州地鐵全線開通「刷臉乘車」。《中國日報》報道稱，乘車者可以使用人臉識別自動授權支付，而不用掃描手機上的二維碼。目前，乘客可以自願選擇是否使用人臉識別。

今年初，中國發生首起有關人臉識別技術的民事案件，一名杭州大學教授郭兵將杭州野生動物園告上了法庭，引發了關於全國大量收集其公民數據的辯論。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國的人臉識別監控系統有多厲害？

杭州理工大學教授郭兵2019年4月購買了杭州野生動物世界的年卡，在一年有效期內可以通過驗證年卡及指紋，不限次數入園。

此卡辦理約半年後，杭州野生動物世界通過短信告知郭兵，原指紋識別已經取消，年卡升級為人臉識別，未註冊人臉識別的用戶將無法正常入園。因不願意使用人臉識別，郭兵將杭州野生動物園告上了法庭。

中國官方媒體報道了該案，顯示中共仍願意公眾討論人臉識別技術。但中國政府仍然在某些方面強制使用該技術。

自12月1日起，中國用戶註冊新的手機號必須進行面部掃描。成千上萬的在線社交媒體用戶對當局擁有針對他們的不斷增加的數據感到憂慮。新浪微博的一名用戶稱：「人們受到越來越嚴格的監控」，「他們（政府）在害怕什麼？」