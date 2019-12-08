香港「民陣」發起「國際人權日遊行」 四個月來首次獲警方不反對通知書
- 2019年 12月 8日
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舉辦多次反對《逃犯條例》修訂遊行的香港泛民主派組織「民間人權陣線」（簡稱「民陣」）星期日（12月8日）發起「國際人權日遊行」，由維多利亞公園中央草坪遊行至中環遮打道行人專用區，並已獲警方不反對通知書。
這是自香港爆發「反送中」抗議四個月以來，警方首次對「民陣」遊行發放不反對通知書。
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從清晨到下午，香港的「反送中」運動再有大規模活動。Posted by BBC 中文網（繁體） on Sunday, 8 December 2019
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香港民間人權陣線發起「國際人權日遊行」，下午由維園外出發。遊行獲警方發出不反對通知書。Posted by BBC 中文網（繁體） on Saturday, 7 December 2019
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遊行從下午三時許起步。遊行隊伍的前部在經過近兩個小時後已抵達終點遮打道。